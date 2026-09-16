Obed Vargas recibiría la confianza de Rafa Márquez mientras espera su oportunidad con el Atlético de Madrid

El mediocampista mexicano todavía no suma minutos esta temporada, pero formaría parte del inicio del nuevo proceso del Tri

El nuevo técnico de la selección apostaría por el joven colchonero | Imago7

Obed Vargas no ha tenido que abandonar Madrid para encontrar una nueva oportunidad. Por ahora, tampoco ha tenido que dejar al Atlético de Madrid. El mediocampista aparecería en la convocatoria de Rafa Márquez para el primer partido del técnico al frente de la Selección Mexicana absoluta.

El llamado llegaría en medio de una temporada complicada para el futbolista mexicano, quien todavía no ha conseguido disputar un solo minuto con el conjunto rojiblanco. Su posible inclusión llamó la atención precisamente por la poca actividad que ha tenido bajo las órdenes de Diego Simeone.

Vargas quedó fuera de las primeras cuatro convocatorias del Atlético de Madrid. Aunque apareció en las dos más recientes, permaneció en la banca y no tuvo participación, una situación que provocó dudas sobre su futuro dentro del club español.

Ante la falta de minutos, la posibilidad de abandonar al Atlético estuvo sobre la mesa. El objetivo era encontrar un equipo en el que pudiera jugar regularmente y recuperar la actividad necesaria para consolidarse en el fútbol europeo, pero finalmente permaneció con los colchoneros.

Desde entonces, Vargas ha tenido que asumir una tarea menos visible: esperar. En cada entrenamiento intenta ganarse la confianza de Simeone, quien todavía no le concede minutos, aunque públicamente ha destacado las cualidades personales y profesionales del mexicano. “Es un chico humilde, noble y trabajador y es la línea a seguir hasta que le llegue la oportunidad”, dijo el ‘Cholo’. Para Vargas, las palabras del técnico argentino representan una hoja de ruta mientras aguarda una oportunidad cuya fecha y duración todavía son inciertas.

La Selección Mexicana le ofrece un escenario diferente. Rafa Márquez y su cuerpo técnico habrían decidido incluirlo en la convocatoria para el primer partido de esta nueva etapa, una señal de que el mediocampista continúa dentro de los planes del Tricolor pese a su inactividad en España.

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Vargas llegaría a la concentración sin una larga secuencia de partidos con su club. Lo haría después de varias semanas sin competir y tras haber quedado fuera de las primeras listas del Atlético, pero su falta de minutos no ha cambiado la consideración que existe por él dentro del nuevo proyecto mexicano.

La paradoja es evidente: mientras espera en Madrid la confianza de Simeone, en México ya habría recibido la de Márquez. La convocatoria representaría una oportunidad para demostrar aquello que todavía no ha podido mostrar en un partido oficial con el Atlético esta temporada.

Su situación en el conjunto rojiblanco permanece intacta y todavía necesita convencer al entrenador argentino de que está preparado para jugar. Mientras la espera continúa en Madrid, con la selección mexicana ya se abriría la oportunidad de construir un lugar dentro de la nueva etapa del Tricolor.

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