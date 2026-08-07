Noruega pide la renuncia inmediata de Gianni Infantino: “Ya no hay confianza”

La Federación Noruega de Fútbol exigirá la dimisión de Gianni Infantino tras la crisis del FIFA Forward Enterprise y endurece la presión sobre la FIFA

La crisis institucional que atraviesa la FIFA sumó un nuevo capítulo. La Federación Noruega de Fútbol (NFF) anunció que solicitará la renuncia inmediata de Gianni Infantino, al considerar que el dirigente perdió la confianza necesaria para seguir al frente del máximo organismo del fútbol mundial.

La decisión convierte a Noruega en la primera federación nacional que pide públicamente la salida del presidente de la FIFA, en medio del conflicto provocado por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que pretendía vender una participación de los derechos comerciales de las competiciones del organismo, incluido el Mundial, a inversionistas privados.

La presidenta de la NFF, Lise Klaveness, confirmó al diario The Guardian que la determinación fue tomada por la junta directiva del organismo tras considerar que la situación llegó a un punto sin retorno.

“Decidimos que ya no hay confianza en Infantino. La confianza se ha perdido para nosotros y no hay vuelta atrás. Pediremos su renuncia inmediata para que la comunidad del fútbol mundial pueda mirar hacia adelante y volver a cooperar”.

Noruega enviará una carta formal a la FIFA durante la próxima semana para exigir la dimisión de Infantino. Además, solicitará una revisión completa de las reformas de gobernanza aprobadas en 2016, cuando el dirigente suizo-italiano asumió la presidencia tras el escándalo de corrupción que sacudió al organismo.

La federación también presentará una nueva denuncia ante el comité de ética por tres asuntos: el caso del FIFA Forward Enterprise, la entrega del llamado Premio de la Paz de la FIFA al presidente estadounidense Donald Trump y el caso de Folarin Balogun durante la Copa del Mundo.

La presión sobre Infantino continúa creciendo

El anuncio llega apenas unos días después de que la FIFA retirara oficialmente el proyecto FIFA Forward Enterprise, luego de la oposición de varias confederaciones y federaciones nacionales. Aunque el organismo ofreció disculpas por el manejo del proceso, la UEFA sostuvo que las condiciones para levantar el posible boicot a competiciones aún no se han cumplido.

Klaveness aseguró que la prioridad es recuperar la estabilidad institucional del fútbol internacional y evitar que la crisis siga profundizándose. “El fútbol internacional está en crisis. Necesitamos un líder que pueda unir a todos, y él ya no está en posición de hacerlo. Por el bien del fútbol, le pedimos que renuncie“.

La dirigente también señaló que la NFF buscará sumar el respaldo de otras federaciones europeas para aumentar la presión sobre la FIFA, mientras continúa el debate sobre el futuro del gobierno del organismo y la posibilidad de una reforma profunda de su estructura institucional.

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