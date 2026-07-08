Haaland nació en Inglaterra: ¿Por qué decidió jugar para Noruega?

Nació en Leeds, pudo representar a Inglaterra, pero eligió Noruega. Su historia lo lleva ahora a enfrentar al país de su nacimiento

Haaland está haciendo historia con la selección de Noruega | Reuters

Con siete goles en sus primeros cuatro partidos mundialistas, Erling Braut Haaland ha guiado a Noruega hasta los cuartos de final por primera vez en la historia del torneo. Después de eliminar a Brasil con un doblete en los últimos minutos, el conjunto dirigido por Stale Solbakken, que rompió una sequía de 28 años sin disputar un Mundial, alcanzó la mejor actuación de su historia.

El siguiente desafío tiene un componente poco habitual. Noruega enfrentará a Inglaterra este sábado 11 de julio en Miami por un lugar en las semifinales, y Haaland jugará contra el país donde nació. Sin embargo, aunque nació en Leeds y pudo representar a los Three Lions, toda su formación personal y deportiva estuvo ligada a Noruega, selección con la que construyó desde niño toda su carrera internacional.

Nacimiento en Inglaterra y el regreso a Noruega

Erling Braut Haaland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra. Su nacimiento en territorio inglés se debió a la carrera profesional de su padre, Alf-Inge Haaland, quien en ese momento jugaba para el Leeds United en la Premier League. Poco después, Alf-Inge fue transferido al Manchester City y la familia permaneció algunos años más en Inglaterra mientras continuaba su actividad como futbolista profesional.

La estancia en el Reino Unido terminó en 2003. Tras el retiro anticipado de Alf-Inge debido a las lesiones, la familia regresó de manera definitiva a Bryne, en el suroeste de Noruega. Desde entonces, Haaland creció, estudió y comenzó su desarrollo futbolístico en clubes noruegos. Además, ambos padres son noruegos: Alf-Inge nació en Stavanger y Gry Marita Braut fue campeona nacional de heptatlón, por lo que el entorno familiar y cultural del delantero siempre estuvo completamente vinculado a Noruega.

Compromiso absoluto con los Vikingos

El hecho de haber nacido en Inglaterra le otorgaba la posibilidad reglamentaria de representar a la selección inglesa, pero esa alternativa nunca formó parte de sus planes. Haaland ha explicado en distintas ocasiones que su decisión fue natural, ya que prácticamente toda su vida transcurrió en Noruega y siempre se identificó con el país donde creció y comenzó su carrera deportiva.

Su recorrido internacional confirma esa decisión. Debutó con la selección noruega sub 15 en 2015 y posteriormente pasó por las categorías sub 16, sub 17, sub 18, sub 19, sub 20 y sub 21 antes de estrenarse con la selección absoluta en septiembre de 2019.

Nunca disputó un solo partido con las categorías juveniles de Inglaterra y la Federación Inglesa tampoco desarrolló un proceso formal para intentar incorporarlo a sus selecciones. En su momento, Gareth Southgate explicó que no figuraba en sus radares, debido a que su irrupción en el fútbol se produjo cuando ya formaba parte activa de las estructuras juveniles noruegas. Desde su debut oficial con la absoluta con Los Vikingos quedó vinculado de forma definitiva a esa federación conforme al reglamento de la FIFA.

Récords y números con la selección

La producción goleadora de Haaland con Noruega se ha desarrollado a un ritmo sin precedentes. Hasta el 5 de julio de 2026 acumula 62 goles en 54 partidos con la selección absoluta, un promedio de 1.15 anotaciones por encuentro. En las eliminatorias mundialistas suma 21 goles en 14 partidos, mientras que en la fase final de la Copa del Mundo registra siete tantos en apenas cuatro encuentros.

El 10 de octubre de 2024 se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección noruega al superar los 33 goles de Jørgen Juve, una marca que permanecía vigente desde 1937. Además, alcanzó los 50 goles internacionales en apenas 46 partidos, convirtiéndose en el sexto futbolista en la historia del fútbol de selecciones en lograr esa cifra en menos de 50 apariciones.

Su impacto internacional comenzó incluso antes de llegar a la absoluta. En el Mundial sub 20 de Polonia 2019 anotó nueve goles en la victoria de Noruega por 12-0 sobre Honduras, estableciendo el récord de más goles marcados por un futbolista en un solo partido de un torneo oficial organizado por la FIFA. Ese rendimiento también le permitió conquistar la Bota de Oro del campeonato.

En la actualidad mantiene una racha de 14 partidos oficiales consecutivos marcando con la selección, periodo en el que acumula 27 goles. Ningún otro delantero europeo presenta una secuencia semejante en competiciones oficiales de selecciones, consolidando a Haaland como el principal referente ofensivo en la historia del fútbol noruego.

La trascendencia histórica de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 representa el torneo más importante en la historia del fútbol noruego. Después de 28 años de ausencia, la selección regresó al Mundial tras ganar los ocho partidos de la eliminatoria europea, anotando 37 goles, con Haaland como máximo referente al igualar el récord histórico de 16 tantos de Robert Lewandowski en una edición del certamen.

En Norteamérica, Noruega superó la fase de grupos, eliminó a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final y derrotó 2-1 a Brasil en los octavos gracias a un doblete de Haaland en los minutos 79 y 90. El resultado clasificó por primera vez al país escandinavo a los cuartos de final de una Copa del Mundo y mantuvo intacto su historial frente a La Canarinha, con tres victorias y dos empates en cinco enfrentamientos oficiales.

El cruce ante Inglaterra y los retos de Noruega

El próximo compromiso añade un elemento poco común a la carrera del delantero. El 11 de julio, en Miami, Haaland enfrentará por primera vez a Inglaterra en una Copa del Mundo, precisamente el país donde nació hace 26 años. Aunque la selección inglesa nunca formó parte de su trayectoria internacional, el encuentro reunirá frente a frente al máximo goleador del torneo con la nación en la que comenzó su historia.

Noruega buscará alcanzar por primera vez las semifinales de un Mundial. Haaland llega al partido como líder de goleo con siete anotaciones y como el futbolista que ha marcado los dos goles de la histórica victoria sobre Brasil. Si el conjunto dirigido por Stale Solbakken supera a Inglaterra, avanzará a las semifinales para enfrentar al ganador de la serie entre Argentina y Egipto.

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