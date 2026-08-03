MLS: los latinos que dominaron este fin de semana previo a la Leagues Cup

Las figuras latinoamericanas brillaron antes de la Leagues Cup y confirmaron que siguen marcando el rumbo competitivo de la MLS

Evander Da Silva Entre Los Mejores Latinos | Omar Vega | Getty Images vía AFP

La MLS que detendrá su calendario por un par de semanas vivió un fin de semana en el que el talento latinoamericano volvió a ser protagonista absoluto.

A pocos días del arranque de la Leagues Cup 2026, futbolistas de Brasil, Uruguay, Ecuador, México y Venezuela marcaron la diferencia con goles, asistencias y actuaciones decisivas que impulsaron a sus equipos.

Desde la exhibición histórica de Evander con FC Cincinnati hasta la vigencia goleadora de Luis Suárez en Inter Miami, la jornada dejó claro que buena parte del espectáculo y la competitividad de la liga pasa por los pies de jugadores latinos que atraviesan un gran momento futbolístico.

Evander y Luis Suárez encabezaron un fin de semana lleno de figuras

La actuación más sobresaliente de la jornada tuvo como protagonista al brasileño Evander da Silva Ferreira, quien ofreció una auténtica exhibición en la victoria de FC Cincinnati por 4-2 sobre San Jose Earthquakes.

El mediocampista participó directamente en los cuatro goles de su equipo con un tanto y tres asistencias, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Más allá del resultado, alcanzó un registro histórico: llegó a 100 participaciones de gol en apenas 104 partidos de temporada regular, una marca reservada para las grandes figuras que han pasado por la MLS.

Otro veterano que volvió a responder fue Luis Suárez. El delantero uruguayo fue determinante en el empate 2-2 entre Inter Miami y Columbus Crew al firmar un gol y una asistencia.

Su lectura del juego, capacidad para fijar defensores y liderazgo ofensivo continúan siendo fundamentales para un equipo que también recuperó a Lionel Messi tras su descanso y que aspira a llegar en gran forma al torneo binacional.

Mientras tanto, el ecuatoriano Bryan Ramírez celebró un momento especial al convertir su primer gol oficial en la MLS con FC Cincinnati. Su actuación confirmó el crecimiento de un futbolista que ha sabido aprovechar cada oportunidad y que aporta equilibrio tanto en defensa como en ataque.

La nueva generación latina también levanta la mano en la MLS

La jornada también dejó señales positivas para varios jóvenes que representan el futuro del fútbol latinoamericano en Estados Unidos. El mexicoamericano Diego Luna volvió a demostrar por qué es una de las principales referencias ofensivas de Real Salt Lake gracias a su creatividad y capacidad para generar oportunidades de gol. Junto a él, el uruguayo Juan Manuel Sanabria continúa consolidándose como un mediocampista de enorme despliegue físico y gran influencia en ambos costados del campo.

Otro nombre que empieza a ganar protagonismo es el venezolano Ender Echenique, quien participó en la jugada que selló la victoria de FC Cincinnati y sigue acumulando minutos importantes dentro de una plantilla con aspiraciones de pelear por el campeonato.

Su evolución refleja la confianza que varios clubes de la MLS están depositando en jóvenes talentos sudamericanos.

El gran rendimiento colectivo de los futbolistas latinos llega en el momento ideal. Con el inicio de la Leagues Cup a la vuelta de la esquina, equipos como FC Cincinnati, Inter Miami y Real Salt Lake dependerán nuevamente del talento de sus referentes hispanos para competir frente a los clubes de la Liga MX.

Lo ocurrido este fin de semana dejó una conclusión evidente: la influencia latinoamericana no solo continúa creciendo, sino que sigue siendo el motor futbolístico que impulsa a la MLS hacia un nivel cada vez más competitivo.

Te puede interesar