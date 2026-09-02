Evander manda en la MLS: el brasileño conquista el premio al Jugador del Mes

El mediocampista de FC Cincinnati fue decisivo en julio y agosto, con nueve contribuciones de gol en apenas siete partidos

Evander Entre Los Mejores Latinos | Omar Vega | Getty Images vía AFP

Evander, mediocampista brasileño que parecía no tener los reflectores en el FC Cincinnati, fue elegido como el Jugador del Mes de la MLS correspondiente a julio y agosto de 2026, después de firmar una actuación determinante durante ese periodo.

El futbolista aportó cuatro goles y cinco asistencias en siete partidos de temporada regular, números que lo colocaron entre los líderes de la liga y confirmaron su peso dentro de uno de los equipos protagonistas de la campaña y entre los latinos mejor pagados en los Estados Unidos.

La influencia de los jugadores latinos sigue marcando pauta en la MLS luego de que Lionel Messi fuera elegido como Jugador de la Jornada 23.

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Evander convirtió cada aparición en una diferencia para Cincinnati

El brasileño terminó esos dos meses con nueve contribuciones de gol, empatado en la cima de la MLS en ese apartado y anteriormente fue reconocido como Jugador de la Jornada 15. Sus cinco asistencias igualaron la segunda mejor cifra de la liga, mientras que sus cuatro goles lo colocaron entre los máximos anotadores del periodo.

Pero el impacto de Evander no se limitó a las estadísticas. De las 13 anotaciones que consiguió FC Cincinnati durante julio y agosto, el mediocampista participó directamente en nueve, es decir, en el 69 por ciento de los goles del equipo.

También apareció cuando más lo necesitaban. El 22 de julio dio una asistencia decisiva frente a Vancouver; el 1 de agosto marcó en los minutos finales contra San Jose, y el 19 de agosto volvió a ser protagonista con un gol en el tiempo añadido ante New York.

Esa capacidad para aparecer en momentos importantes explica buena parte del reconocimiento recibido. Evander no solamente genera fútbol desde el mediocampo: también está asumiendo la responsabilidad de resolver partidos.

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El 1 de agosto, además, escribió otro capítulo en los libros de récords de la MLS. Con sus actuaciones de ese encuentro alcanzó los 100 goles de temporada regular en apenas 104 partidos, convirtiéndose en el quinto jugador más rápido en llegar a esa cifra en la historia de la liga.

Un brasileño que ya se mete entre los grandes de la MLS

El crecimiento de Evander también puede medirse por su producción durante toda la temporada. En 2026 suma 13 goles y 11 asistencias en 21 partidos de temporada regular, para un total de 24 contribuciones de gol. Es segundo en esa estadística entre todos los jugadores de la MLS, además de compartir el liderato de asistencias y ocupar un lugar entre los cuatro mejores anotadores.

Desde que FC Cincinnati lo adquirió antes de la temporada 2025, el brasileño acumula 57 contribuciones de gol en 53 encuentros de temporada regular. Su rendimiento ya lo coloca entre los principales nombres de la historia del club en diferentes categorías ofensivas.

Hay otro dato que dimensiona su temporada. Evander se convirtió en apenas el quinto jugador en la historia de la MLS en registrar más de 10 goles y más de 10 asistencias durante tres campañas consecutivas. Lionel Messi, Luciano Acosta, Hany Mukhtar y Preki son los otros futbolistas que aparecen en ese selecto grupo.

Además, tras ganar el premio correspondiente a mayo, Evander se convirtió en el primer jugador en conseguir el reconocimiento de manera consecutiva desde que Luciano Acosta lo hizo con FC Cincinnati en 2023. También es el primer futbolista nacido en Brasil que obtiene el premio al Jugador del Mes de la MLS en tres ocasiones distintas.

El próximo desafío llegará el sábado 5 de septiembre, cuando FC Cincinnati reciba a D.C. United en el TQL Stadium. Con Evander atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, Cincinnati tendrá nuevamente en sus manos a un mediocampista capaz de cambiar un partido con una asistencia, un gol o una jugada decisiva.

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