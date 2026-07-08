Antoine Griezmann, en su presentación con el Orlando City: “Carlos Vela me ha llevado a querer hacer lo mismo”

Griezmann fue presentado con Orlando City y explicó que la etapa de Carlos Vela en LAFC influyó en su decisión de llegar a la MLS

Antoine Griezmann fue presentado el martes 7 de julio como nuevo jugador de Orlando City y, durante su primer contacto con los medios, dejó claro que su llegada a la MLS responde a un deseo que tenía desde hace varios años. Sin embargo, dentro de las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, el francés puso un nombre sobre la mesa: Carlos Vela.

El delantero francés, campeón del mundo con su selección en 2018, explicó que siempre tuvo interés en jugar en Estados Unidos y que el paso del mexicano por LAFC terminó por reforzar esa idea. Griezmann y Vela coincidieron en la Real Sociedad, etapa en la que construyeron una relación que se mantuvo con el paso del tiempo.

“Desde mis 18 años mi sueño era venir a la MLS”, señaló Griezmann durante su presentación, donde habló en español y se mostró enfocado en iniciar una nueva etapa con el club de Florida.

Sobre la influencia de Carlos Vela, el nuevo atacante de Orlando City reconoció que lo hecho por el mexicano en Los Ángeles fue una referencia para él. “Al final creo que Carlos, todo lo que ha hecho con LAFC, me ha llevado a querer hacer lo mismo. Es un jugador increíble para la MLS y para su club. Ojalá pueda acercarme a ese nivel”, agregó el francés.

El exjugador del Atlético de Madrid también habló sobre el inicio de su etapa en Orlando y el significado de llegar a Estados Unidos después de varios años en Europa. “Hoy comienza una nueva etapa para descubrir Estados Unidos, para sentirlo, vivirlo y disfrutarlo jugando”, mencionó en su mensaje de presentación.

El delantero aseguró que no llega solo para cerrar una etapa de su carrera, sino con objetivos dentro del campo. “Aquí estoy para ganar trofeos, habrá que darlo todo en el campo, vamos a necesitar a nuestra gente”, declaró Griezmann, quien usará el número 7 con Orlando City.

Griezmann presentado con el Orlando City | ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

El enfrentar a equipos mexicanos

Otro de los temas que abordó fue la Leagues Cup, torneo en el que Orlando City enfrentará a clubes mexicanos como Monterrey, León y San Luis. “Tenemos equipo para afrontar la Leagues Cup y será un honor enfrentar equipos mexicanos”, afirmó el atacante.

Griezmann también habló sobre la posibilidad de medirse a equipos de la Liga MX y el reto que representa para su nuevo club. “Será un honor enfrentarme a equipos mexicanos en esta competición y ojalá podamos darles una alegría a nuestros fans”, añadió.

La llegada del francés también abre la puerta a un nuevo capítulo en la rivalidad de Florida ante Inter Miami, donde podría reencontrarse con Lionel Messi y Rodrigo De Paul. “Me hablaron del derbi contra Inter Miami, va a ser una alegría volver a enfrentar a Messi y Rodri”, señaló.

Con su presentación, Orlando City inicia una etapa con Griezmann como una de sus figuras para la segunda parte de la temporada. Para el francés, la MLS representa un proyecto que observó durante años y en el que Carlos Vela terminó por convertirse en una referencia directa.

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