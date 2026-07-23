Cruz Azul, un rival incómodo para Antonio Mohamed en el Campeón de Campeones

El Turco suma tres victorias, nueve empates y cinco derrotas ante La Máquina, que llega invicta bajo el mando de Joel Huiqui

Antonio Mohamed y el campeón de campeones ante Cruz Azul. | Imago 7

Antonio Mohamed tendrá uno de sus retos menos favorables cuando Toluca enfrente a Cruz Azul por el título de Campeón de Campeones 2026 de la Liga MX. El partido se disputará el próximo sábado en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, donde ambos clubes buscarán sumar otro trofeo.

El historial del entrenador argentino frente a La Máquina muestra un balance con más tropiezos que victorias. En 17 enfrentamientos, el Turco sólo ha conseguido tres triunfos, además de nueve empates y cinco derrotas. Sus equipos han marcado 20 goles y recibido 29 ante el conjunto cementero.

Toluca llegará al encuentro como campeón del Apertura 2025, mientras que Cruz Azul obtuvo el título del Clausura 2026. El cruce reunirá a los dos monarcas más recientes de la Liga MX y definirá al ganador del Campeón de Campeones.

La experiencia en los banquillos también será uno de los puntos del partido. Mohamed cuenta con una trayectoria que incluye etapas en distintos clubes del futbol mexicano y varios títulos de liga. Del otro lado estará Joel Huiqui, quien comenzó hace poco su carrera como entrenador en Primera División.

A pesar de su menor recorrido, Huiqui ya consiguió un campeonato con Cruz Azul y permanece invicto desde que tomó al equipo. El técnico registra nueve partidos al frente de La Máquina, con siete victorias y dos empates, números que respaldan el inicio de su gestión.

Para Mohamed, el encuentro representará una nueva oportunidad de modificar su balance ante Cruz Azul. El entrenador del Toluca deberá encontrar una respuesta frente a un equipo que no ha perdido con Huiqui y que llega después de conquistar el Clausura 2026.

El Dignity Health Sports Park le trae buenos recuerdos a Cruz Azul

El estadio de Carson, California en Estados Unidos, también forma parte de la historia reciente de Cruz Azul. Cada vez que La Máquina ha disputado un título oficial en el Dignity Health Sports Park ha terminado con el trofeo, por lo que llegará al encuentro con un registro perfecto en finales celebradas en ese inmueble.

La primera conquista ocurrió en la Supercopa MX 2019, cuando Cruz Azul venció 4-0 a Necaxa. Dos años después, el equipo regresó al mismo escenario para disputar el Campeón de Campeones 2021 y derrotó 2-1 a León.

La racha continuó en la Supercopa de la Liga MX 2022. Cruz Azul empató 2-2 ante Atlas durante el tiempo reglamentario y se impuso 4-3 en la tanda de penales para obtener su tercer título en Carson.

Toluca también cuenta con antecedentes favorables en este estadio. Los Diablos Rojos conquistaron el Campeón de Campeones 2025 tras vencer 3-1 al América y meses después ganaron la Campeones Cup 2025 con un triunfo de 3-2 sobre LA Galaxy.

El conjunto escarlata volvió al Dignity Health Sports Park durante los cuartos de final de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026. En esa visita derrotó 3-0 al LA Galaxy, resultado que también forma parte de su historial reciente en California.

El Campeón de Campeones 2026 enfrentará dos tendencias: la dificultad que ha tenido Mohamed frente a Cruz Azul y el paso sin derrota de Huiqui como entrenador. A ello se suma el historial de ambos clubes en Carson, escenario donde los dos ya levantaron trofeos durante los últimos años.

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