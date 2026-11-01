La NWSL define el Shield y el último boleto

Gotham FC y San Diego Wave llegan con opciones de conquistar el NWSL Shield

Gotham FC | Alex Menendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La temporada regular de la National Women’s Soccer League (NWSL) llega a su desenlace este domingo 1 de noviembre con una jornada que todavía tiene decisiones importantes pendientes. El título que reconoce al mejor equipo de la fase regular, las posiciones para los playoffs y el último lugar de clasificación se resolverán en ocho partidos disputados de manera simultánea.

Gotham FC y San Diego Wave llegan con opciones de conquistar el NWSL Shield, aunque el equipo de Nueva Jersey tiene ventaja y depende de sí mismo. En la parte baja de la zona de clasificación, Seattle Reign, North Carolina Courage y Denver Summit afrontan una carrera por el octavo puesto. El resultado de Seattle y el enfrentamiento directo entre sus dos perseguidores definirán quién se queda con el último boleto.

La jornada también puede dejar una nueva marca individual. Ashley Sanchez suma 20 goles con North Carolina Courage y está empatada con el récord de anotaciones en una temporada regular de la NWSL. Un tanto ante Denver Summit le permitiría establecer una nueva cifra histórica. Los ocho encuentros comenzarán a las 5 p.m. ET.

¿Qué equipos disputan el NWSL Shield?

Gotham FC encabeza la clasificación con 58 puntos, tres más que San Diego Wave, que suma 55. Ambos equipos llegan a la última jornada con 29 partidos disputados y el primer lugar todavía en disputa.

La ventaja de Gotham es significativa: una victoria o un empate ante Utah Royals le garantiza terminar como líder de la temporada regular y conquistar el primer Shield de su historia. También lo conseguirá si San Diego no gana su partido ante Bay FC.

El escenario de San Diego es más exigente. El Wave necesita vencer a Bay FC y que Utah Royals derrote a Gotham. Si se cumplen ambos resultados, San Diego terminará con 58 puntos y superará a su rival, que se quedaría con 58 tras la derrota.

El Shield no es el campeonato de los playoffs, pero reconoce al equipo más consistente de la temporada regular. También tiene consecuencias deportivas: Gotham y San Diego ya aseguraron la localía para los cuartos de final.

Seattle, North Carolina y Denver: escenarios por el último boleto

La disputa más apretada está en el límite de clasificación. Seattle Reign ocupa el octavo lugar con 44 puntos, mientras North Carolina Courage tiene 42 y Denver Summit suma 41.

Seattle recibe a Orlando Pride y tiene el destino en sus manos. Una victoria le asegura la clasificación, sin importar lo que suceda en el partido entre North Carolina y Denver. Sin embargo, un empate o una derrota pueden abrir la puerta a sus perseguidores.

El encuentro entre Courage y Summit es un enfrentamiento directo. North Carolina necesita ganar y que Seattle empate o pierda ante Orlando. Denver tiene un camino más estrecho: debe vencer a North Carolina y esperar una derrota de Seattle.

Los escenarios de clasificación son los siguientes:

Seattle Reign: clasifica directamente si gana. También puede conservar el octavo puesto con un empate si North Carolina no gana, o incluso con una derrota si el partido entre Courage y Summit termina igualado.

clasifica directamente si gana. También puede conservar el octavo puesto con un empate si North Carolina no gana, o incluso con una derrota si el partido entre Courage y Summit termina igualado. North Carolina Courage: necesita vencer a Denver y que Seattle empate o pierda ante Orlando. Si el Reign gana, el Courage queda fuera.

necesita vencer a Denver y que Seattle empate o pierda ante Orlando. Si el Reign gana, el Courage queda fuera. Denver Summit: debe derrotar a North Carolina y esperar que Seattle pierda. Con esos resultados, ambos equipos terminarían con 44 puntos, pero Denver tiene una diferencia de goles de +12 frente al +3 de Seattle.

La diferencia de goles es especialmente importante para Denver. Si vence a North Carolina y Seattle pierde, Summit alcanzará los mismos 44 puntos que el Reign y lo superará en el primer criterio de desempate.

El partido entre Courage y Summit también tiene una consecuencia directa para Seattle: si termina empatado, ninguno de sus dos perseguidores podrá alcanzarlo en puntos, incluso si el Reign pierde ante Orlando.

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Ashley Sanchez busca romper el récord de goles de la NWSL

La última jornada también tiene una historia individual que puede cambiar los registros de la liga. Ashley Sanchez llega con 20 goles en la temporada regular, la misma cantidad que Temwa Chawinga consiguió con Kansas City Current en 2024, hasta ahora el récord de anotaciones en una campaña de la NWSL.

La delantera de North Carolina Courage tendrá una última oportunidad para superar esa marca cuando su equipo reciba a Denver Summit. Un gol le permitiría convertirse en la máxima anotadora de una temporada regular en la historia de la competición.

Sanchez llega a Decision Day como líder de la carrera por la Bota de Oro. Su registro también representa una parte importante de las aspiraciones de North Carolina: el equipo necesita ganar para seguir con posibilidades de entrar a los playoffs y depende de que Seattle no consiga una victoria.

La coincidencia añade un ingrediente al enfrentamiento entre Courage y Summit. North Carolina se juega su continuidad en la temporada, mientras Sanchez puede cerrar la fase regular con un récord individual. Denver, por su parte, necesita contener a una de las delanteras más productivas de la liga para mantener vivas sus propias opciones de clasificación.

También está en juego la localía en los cuartos de final

La última jornada no solo determinará quién clasifica. Los cuatro primeros lugares de la tabla obtienen la ventaja de jugar como locales los cuartos de final, por lo que Washington Spirit, Kansas City Current y Angel City FC todavía tienen motivos para buscar una mejor posición.

Gotham y San Diego ya tienen asegurada la localía en los cuartos de final. Washington ocupa el tercer puesto con 52 puntos, Kansas City es cuarto con 50 y Angel City aparece quinto con 49.

Angel City todavía puede alcanzar los 52 puntos y tiene una diferencia de goles de +19, superior a la de Washington (+13). Una victoria ante Boston Legacy, combinada con una derrota del Spirit, podría permitirle superar a Washington. Kansas City también puede mejorar su posición si gana y Washington pierde.

La pelea por esas posiciones no es un detalle menor: el orden de la clasificación define los cruces de cuartos de final y qué equipos tendrán la ventaja de jugar en casa en esa primera ronda de la postemporada.

Partidos de la última jornada de la NWSL

Los ocho encuentros se disputarán el domingo 1 de noviembre a las 5 p.m. ET, 4 p.m. CT y 2 p.m. PT:

Gotham FC vs. Utah Royals FC.

Washington Spirit vs. Chicago Stars FC .

. Seattle Reign FC vs. Orlando Pride.

North Carolina Courage vs. Denver Summit FC.

Racing Louisville FC vs. Kansas City Current.

Angel City FC vs. Boston Legacy FC.

Houston Dash vs. Portland Thorns FC.

Bay FC vs. San Diego Wave FC.

¿Dónde ver el NWSL Decision Day 2026 en Estados Unidos?

Los ocho partidos comenzarán simultáneamente el domingo 1 de noviembre a las 5 p.m. ET, 4 p.m. CT y 2 p.m. PT.

La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de ESPN. El encuentro entre Gotham FC y Utah Royals se verá por ESPN y ESPN Deportes. Los otros siete partidos estarán disponibles en ESPN+.

Además, ESPN2 tendrá un programa especial de seguimiento simultáneo desde las 5 p.m. ET, con los momentos más importantes de los ocho encuentros y sus consecuencias en la clasificación. Los partidos también podrán seguirse a través de la aplicación de ESPN con un plan compatible.

La temporada regular terminará con una jornada que puede definir tanto al equipo más consistente del año como al último clasificado a los playoffs. Seattle depende de sí mismo, pero un tropiezo ante Orlando abriría la puerta a North Carolina o Denver. Al mismo tiempo, Gotham tendrá que defender su ventaja ante un San Diego que todavía puede arrebatarle el Shield. Y Ashley Sanchez tendrá una última oportunidad para convertir su temporada en un nuevo récord de la NWSL.

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