Rays hacen historia: Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez conquistan el Este de la Liga Americana

Los Rays superaron a los Yankees y lograron el campeonato divisional por primera vez en cinco años

Rays se coronan con sello mexicano. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Tampa Bay Rays, con participación mexicana de Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez, aseguraron el campeonato de la División Este de la Liga Americana después de imponerse a los New York Yankees y completar una temporada que los coloca nuevamente entre los equipos protagonistas de MLB.

El conjunto de Tampa Bay confirmó su clasificación divisional en un momento clave del calendario y celebró un logro que refleja la consistencia mostrada durante la campaña. La victoria ante los Yankees permitió a los Rays quedarse con el primer lugar de su grupo y asegurar su presencia en la postemporada.

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Jonathan Aranda vuelve a ser protagonista con los Rays

Uno de los mexicanos que forma parte de este logro es Jonathan Aranda, quien continúa consolidándose dentro del roster de Tampa Bay. El jugador tijuanense ha tenido un papel importante durante la temporada gracias a su capacidad ofensiva y su versatilidad dentro del diamante.

Durante la temporada 2026, el infielder de los Rays, ha disputado un total de 151 juegos, acumulando 563 turnos oficiales al bate en los que conectó 156 imparables para registrar un promedio de bateo de .277. A lo largo de la campaña regular, demostró una destacada producción ofensiva al conectar 22 cuadrangulares e impulsar 92 carreras, además de negociar 66 bases por bolas, registrar 73 carreras anotadas, un porcentaje de embasarse (OBP) de .360 y un slugging (SLG) de .439, consolidando un OPS de .800 sin registrar bases robadas.

El infielder azteca ahora tendrá la oportunidad de disputar una nueva etapa en la temporada con el objetivo de ayudar a Tampa Bay en la búsqueda de un recorrido más largo dentro de la postemporada.

Manuel Rodríguez también celebra el título divisional

El lanzador mexicano Manuel Rodríguez también forma parte del equipo que conquistó el Este de la Liga Americana. El relevista ha aportado desde el bullpen de los Rays y suma una nueva experiencia dentro del máximo nivel del béisbol.

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Rodríguez llegó a Tampa Bay después de su paso con los Chicago Cubs y ha encontrado un espacio dentro de la estructura del equipo dirigido por los Rays.

El lanzador relevista registra de por vida en la MLB un récord de 9-9 con una efectividad de 3.03 y 7 salvamentos tras participar en 113 juegos en los que ha acumulado 104.1 entradas lanzadas y 91 ponches. Evaluando únicamente su campaña regular 2026 previa a ingresar a la lista de lesionados, el derecho mexicano vio acción en 4 compromisos acumulando 4.2 episodios de labor, donde ponchó a 8 bateadores, otorgó 3 bases por bolas, permitió 5 imparables y 2 carreras limpias, dejando una efectividad de 3.86 y un WHIP de 1.93 sin registrar decisiones de victorias, derrotas ni salvamentos.

Con la obtención del título divisional, el pitcher mexicano tendrá la oportunidad de competir en los playoffs y buscar convertirse en una pieza importante durante los juegos de eliminación directa.

Rays superan a Yankees y aseguran la cima del Este

El campeonato divisional se confirmó con una victoria de 6-1 sobre los Yankees, respaldada por una actuación dominante del lanzador Drew Rasmussen, quien ponchó a 11 bateadores y mantuvo un intento de juego sin hit hasta la séptima entrada. Con este resultado, los Rays terminaron con marca de 96-61 y aseguraron el primer puesto entre los sembrados de la Liga Americana.

The moment your Tampa Bay Rays became 2026 AL East Division Champions pic.twitter.com/2cqBD57nEk — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 23, 2026

El éxito de Tampa Bay estuvo marcado por la unión del grupo y la capacidad para responder ante los momentos complicados. “Nadie realmente esperaba que estuviéramos aquí, así que hemos tenido que luchar por esto desde el comienzo de la temporada”, explicó el abridor Nick Martínez, una muestra del camino que recorrió un equipo que ahora buscará extender su historia en la postemporada.

Con Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez como representantes mexicanos, Tampa Bay inicia una nueva etapa con la mira puesta en competir por el campeonato de Grandes Ligas.

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