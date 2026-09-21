MLB 2026, Playoffs al momento: calendario, equipos clasificados, cruces, calendario y dónde ver

El panorama del béisbol de las Grandes Ligas en la última semana de la temporada regular

Panorama Playoffs MLB 2026, al momento | LUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas entra a su última semana de la temporada. El maratón de 162 partidos está a punto de concluir, con dos series pendientes por cada equipo para conocer el cuadro completo de los Playoffs.

La mitad de los 12 boletos para la postemporada está ya están asegurados, pero queda por definir los equipos que evitarán la Serie de Comodines, además de la localía para la primera ronda, por lo que hay mucho en juego en los últimos siete días en Major League Baseball.

Playoffs MLB 2026: equipos clasificados y cruces al momento Entrando a la última semana de la temporada regular, tenemos solo seis equipos con boleto asegurado a los Playoffs, tres por liga. Destaca que en la Liga Americana, los tres son de la División Este, aunque no se ha asegurado ningún título divisional. En la Nacional, ya se definieron las tres coronas divisionales:

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LIGA AMERICANA

Tampa Bay Rays: 95-60 (líder AL Este, CALIFICADO) | Número mágico para asegurar el primer sembrado: 2 Cleveland Guardians: 80-76 (líder AL Central) | Número mágico para asegurar la AL Central o el comodín: 6 Texas Rangers: 78-78 (líder AL Oeste) | Número mágico para asegurar la AL Oeste o el comodín: 6 New York Yankees: 89-66 (Comodín 1, CALIFICADO) | Número mágico para asegurar el cuarto sembrado: 1 Boston Red Sox: 84-72 (Comodín 2, CALIFICADO) | Número mágico para asegurar el quinto sembrado: 3 Chicago White Sox: 80-76 (Comodín 3) | Número mágico para asegurar el boleto como comodín: 4 Toronto Blue Jays: 77-79 (3 juegos por detrás) Houston Astros: 77-79 (3 juegos por detrás) Baltimore Orioles: 75-81 (5 juegos por detrás)

Tampa Bay y Cleveland descansarían en la ronda de comodines, dejando estos cruces para la Serie de Comodines, que tendría prácticamente asegurado un duelo entre Medias Rojas y Yankees en el Bronx:

(6) Chicago White Sox en (3) Texas Rangers

(5) Boston Red Sox en (4) New York Yankees

LIGA NACIONAL

Milwaukee Bucks: 98-58 (campeón NL Central) | Número mágico para asegurar el primer sembrado: 4 Los Angeles Dodgers: 96-60 (campeón NL Oeste) | Número mágico para asegurar el segundo sembrado: 3 Atlanta Braves: 92-64 (campeón NL Este) Chicago Cubs: 87-69 (Comodín 1) | Número mágico para asegurar boleto como comodín: 1 San Diego Padres: 87-69 (Comodín 2) | Número mágico para asegurar boleto como comodín: 2 Philadelphia Phillies: 86-70 (Comodín 3) | Número mágico para asegurar boleto como comodín: 3 Arizona Diamondbacks: 82-74 (4.0 juegos por detrás)

Brewers y Dodgers descansarían en la primera ronda de los Playoffs, dejando los siguientes cruces al momento, aunque la localía para el duelo entre comodines sigue en disputa entre tres los equipos en cuestión:

(6) Philadelphia Phillies en (3) Atlanta Braves

(5) San Diego Padres en (4) Chicago Cubs

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Equipos eliminados de los Playoffs MLB 2026

De las 30 franquicias de Grandes Ligas, 17 siguen con opciones y 13 están ya fuera de la contienda. En la Liga Nacional, ocho equipos ya están eliminados entrando a la última semana de la temporada regular, por cinco en la Americana:

LIGA NACIONAL: Miami Marlins (76-80), Washington Nationals (73-83), New York Mets (71-85), Pittsburgh Pirates (79-77), St. Louis Cardinals (76-80), Cincinnati Reds (72-84), San Francisco Giants (64-92) y Colorado Rockies (57-99).

(76-80), (73-83), (71-85), (79-77), (76-80), (72-84), (64-92) y (57-99). LIGA AMERICANA: Minnesota Twins (73-83), Detroit Tigers (73-83), Kansas City Royals (67-89), Athletics (61-95) y Los Angeles Angels (60-96).

Criterios de desempate para la postemporada de Grandes Ligas 2026

Esto establece el reglamento de MLB sobre los empates en récord al finalizar la temporada regular:

Marca en partidos entre sí Marca dentro de la división Marca dentro de la Liga Marca en partidos dentro de la Liga en la segunda mitad de la temporada Marca en partidos dentro de la Liga en la segunda mitad de la temporada más un partido hasta resolver el empate

Calendario y resultados de hoy 21 de septiembre

16:35 horas CDMX | Toronto Blue Jays en Baltimore Orioles

16:40 horas CDMX | Washington Nationals @ Detroit Tigers

19:45 horas CDMX | Minnesota Twins @ San Francisco Giants

¿Cómo se juega la postemporada de las Grandes Ligas? Reglas y formato MLB

Desde 2022, los Playoffs del béisbol de las Grandes Ligas los disputan 12 equipos, seis por liga: los ganadores de cada división y los tres mejores comodines, que son las novenas con mejor marca que no se alzaron con la corona divisional. La postemporada consta de cuatro rondas:

Serie Comodines: a ganar 2 de 3 partidos. Se juega de manera exclusiva en casa del tercero y cuarto preclasificados. Los dos campeones divisionales con mejor marca no juegan esta ronda. Serie Divisional: a ganar 3 de 5 partidos, con formato 2-2-1. Los dos campeones divisionales con mejor marca tienen ventaja de localía, recibiendo los primeros dos juegos y el último Serie de Campeonato: a ganar 4 de 7 partidos, con formato 2-3-2. La localía la tiene el equipo mejor preclasificado. Serie Mundial: a ganar 4 de 7 partidos. La localía la tiene el equipo con mejor marca en la temporada regular, sin considerar la siembra en su respectiva Liga.

¿Cómo van los Playoffs de MLB 2026 y cuándo empiezan?

La postemporada de MLB dará inicio el martes 29 de septiembre, comenzando con los partidos de la primera ronda. Estas son las fechas clave:

Serie de Comodines: del 29 de septiembre al 1 de octubre.

del 29 de septiembre al 1 de octubre. Serie Divisional : 3 al 10 de octubre. La Liga Americana tiene un día de descanso extra el domingo 4

: 3 al 10 de octubre. La Liga Americana tiene un día de descanso extra el domingo 4 Serie de Campeonato: 11 al 19 de octubre para la Liga Nacional (descansos el martes 13 y sábado 17). 12 al 20 de octubre para la Liga Americana (descansos miércoles 14 y domingo 18).

¿Cuándo inicia la Serie Mundial 2026? Fechas clave

El Clásico de Otoño dará inicio el 23 de octubre. Estos son los días que se jugará la Serie Mundial, con días de descanso programados para el domingo 25 y jueves 29:

JUEGO 1: Viernes 23 de octubre

JUEGO 2: Sábado 24 de octubre

JUEGO 3: Lunes 26 de octubre

JUEGO 4: Martes 27 de octubre

JUEGO 5: Miércoles 28 de octubre (de ser necesario)

JUEGO 6: Viernes 30 de octubre (de ser necesario)

JUEGO 7: Sábado 31 de octubre (de ser necesario)

¿Dónde ver en vivo los Playoffs de MLB 2026? TV y streaming

La postemporada de las Grandes Ligas la podrás seguir por ESPN, Fox y TUDN en México. La programación se dará a conocer cuando termine la temporada regular.

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