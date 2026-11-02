Julián Quiñones amenaza récord de Hugo Sánchez con su gol número 40 del 2026

El delantero del Al Qadisiya suma 40 goles en 2026 y tiene hasta 13 partidos posibles para superar la histórica marca de Hugo Sánchez

Julián Quiñones está cada vez más cerca de firmar el año más goleador en la historia del fútbol mexicano. Con su doblete en la victoria 5-0 del Al Qadisiya sobre Al Gharafa en la Champions League de Asia, el atacante alcanzó las 40 anotaciones en 2026, una cifra que lo coloca a solo tres tantos del registro de 43 conseguido por Hugo Sánchez en 1989 con el Real Madrid.

El delantero de 29 años todavía tiene compromisos pendientes tanto en Arabia Saudita como con la Selección Mexicana, por lo que cuenta con varias oportunidades para igualar e incluso superar la marca del Pentapichichi.

¿Cómo llegó Julián Quiñones a los 40 goles en 2026?

Quiñones comenzó su cuenta goleadora del año el 4 de enero, cuando marcó en la goleada del Al Qadisiya sobre Al Riyadh. Aquella anotación fue el punto de partida de una racha de siete encuentros consecutivos de liga con al menos un tanto, periodo en el que acumuló 10 goles. Su producción no se detuvo allí, pues agregó otras 16 anotaciones para conquistar el campeonato de goleo individual.

Posteriormente llegó la Copa del Mundo de 2026, donde tuvo una de las actuaciones más destacadas de un futbolista mexicano en la historia del torneo. Sus cuatro anotaciones lo colocaron junto a Luis Hernández como los jugadores del Tri con más goles en una sola edición del Mundial.

El atacante mantiene su efectividad durante el inicio de la temporada 2026-27. En la liga saudí ya acumula seis goles, mientras que en la AFC Champions League Elite suma cuatro en igual número de partidos. Su doblete contra Al Gharafa, acompañado de una asistencia, elevó su registro del año natural a 40 anotaciones entre clubes y selección nacional.

Los grandes goleadores mexicanos en un año calendario | Claro Sports

¿Cómo consiguió Hugo Sánchez sus 43 goles con el Real Madrid en 1989?

La marca que persigue Quiñones pertenece a Hugo Sánchez en el fútbol europeo. Durante 1989, el delantero mexicano consiguió 43 goles oficiales, todos con la camiseta del Real Madrid, ya que no disputó encuentros con México durante el año.

El Pentapichichi comenzó enero con un doblete frente al Elche y agregó otras 13 anotaciones ligueras antes de concluir la temporada 1988-89. También tuvo actividad goleadora en la Copa del Rey, con cuatro tantos ante Sporting de Gijón y Celta de Vigo, mientras que en la Copa de Europa convirtió frente al PSV Eindhoven y el Milan, aunque el conjunto español quedó eliminado en semifinales ante los italianos.

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La segunda mitad de 1989 fue todavía más productiva. En el inicio de la temporada 1989-90, convirtió 19 goles durante sus primeros 17 partidos de Liga, una racha que encaminó su quinta conquista del Trofeo Pichichi, que terminaría asegurando con 38 anotaciones, todas ellas de primera intención. A esa producción añadió un gol contra el Spora Luxemburgo en la Copa de Europa y un doblete frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

De esta forma, cerró el año con 34 tantos en la Liga española, seis en la Copa del Rey y tres en la Copa de Europa, para un total de 43.

¿Qué futbolistas mexicanos han marcado más goles en un año natural?

La producción de Quiñones ya lo coloca entre los mejores registros goleadores de futbolistas mexicanos en un año calendario. Su cifra de 40 anotaciones iguala la conseguida por Santi Gimenez durante 2023 y supera las marcas de Carlos Vela y Raúl Jiménez en 2019.

Futbolista Año Goles Hugo Sánchez 1989 43 Julián Quiñones 2026* 40 Santi Gimenez 2023 40 Carlos Vela 2019 38 Raúl Jiménez 2019 36 Javier ‘Chicharito’ Hernández 2015 28

¿Cuántos partidos le quedan a Julián Quiñones en 2026 para superar a Hugo Sánchez?

El calendario ofrece a Quiñones 12 partidos para conseguir la marca, con la posibilidad de disputar un decimotercero. Diez compromisos están contemplados con el Al Qadisiya, mientras que los dos restantes corresponden a la Selección Mexicana, que enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League en la Fecha FIFA de noviembre. El encuentro adicional dependerá de una eventual clasificación del conjunto saudí a la final de la Supercopa.

Entre los compromisos de su club destaca especialmente la visita del 24 de noviembre al Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos, dirigido por André Jardine. El entrenador brasileño fue el responsable de conducir al América al tricampeonato de Liga MX, con Quiñones como una de las piezas clave en los primeros dos campeonatos. Ahora se reencontrarán como rivales.

Además de la posibilidad de reencontrarse con su exentrenador, el calendario presenta otros retos destacados, como la visita a Cristiano Ronaldo y Al Nassr y el enfrentamiento con Al Ahli en las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita, que se disputará en Kuwait. Si consigue avanzar, tendrá una última oportunidad de aumentar su producción el 23 de diciembre.