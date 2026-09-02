Diez años de la protesta de Colin Kaepernick: el exquarterback dice que no ve partidos la NFL

El exquarterback de los San Francisco 49ers no sigue la NFL desde 2016 y acusa a la liga de mantenerlo excluido.

Kaepernick sigue siendo crítico con la NFL | BIG EVENT MEDIA / GETTY IMAGES VIA AFP

A una década de la histórica imagen de Colin Kaepernick, con una rodilla en tierra, el exquarterback de los San Francisco 49ers reveló que no sigue semana a semana a la liga que alguna vez lo tuvo como protagonista de una carrera hacia el Super Bowl.

En una conversación con NBC News, Kaepernick aseguró que no ha visto un partido de la NFL desde que salió de la competición. El jugador de 38 años explicó que no quiere respaldar a una organización que, según su postura, todavía lo mantiene apartado y también perjudicó a otros jugadores que se sumaron a las protestas.

10 years later, Colin Kaepernick says the NFL is still targeting him.



Colin Kaepernick began taking a knee during the national anthem in 2016, and claims that the NFL is still "actively blackballing me" to this day.



The former 49ers quarterback says he won't support the league… pic.twitter.com/jYnvWIMEO7 — Fox News (@FoxNews) September 1, 2026

El último partido de Kaepernick en un emparrillado de la NFL ocurrió el 1 de enero de 2017 en un partido ante los Seattle Seahawks en el que los 49ers perdieron por marcador 25-23.

Colin Kaepernick marca distancia de la NFL

Para millones de aficionados, el calendario de la NFL es casi una rutina. Los domingos traen previas, apuestas, fantasía, discusiones sobre quarterbacks y horas frente a la pantalla. Kaepernick, en cambio, decidió mirar hacia otro lado.

El exmariscal de campo explicó a NBC que no consumirá el producto de una liga a la que acusa de seguir excluyéndolo. “No voy a apoyar a una organización que, primero, me está marginando activamente y, segundo, ha atacado a mis hermanos que han estado protestando como parte de esto”, señaló. Su consumo de fútbol americano se limita al nivel universitario.

La declaración llega en un momento simbólico. Este 1 de septiembre se cumplieron 10 años de la ocasión en la que Kaepernick y su entonces compañero Eric Reid se arrodillaron durante el himno estadounidense antes de un juego de pretemporada de los 49ers. Esa escena no fue el inicio absoluto de su protesta, ya que Kaepernick había permanecido sentado durante el himno desde agosto de 2016. Sí fue, sin embargo, el momento en el que el gesto adquirió una dimensión nacional e internacional.

Cuál fue el objetivo de la protesta de Kaepernick

Kaepernick explicó que su gesto de poner rodilla en tierra buscaba servir como protesta contra la brutalidad policial, el racismo y la desigualdad que a su juicio afectan a las personas negras y a otras comunidades de color en Estados Unidos.

En 2016 dejó claro que no podía sentirse orgulloso de una bandera que representaba a un país donde se oprimía a personas negras y de color, mientras había cuerpos en las calles y agentes que, según cuestionaba, evitaban consecuencias por sus acciones.

El debate público ocasionado por su protesta se volvió enorme y muchas veces desvió la atención de la denuncia original. La discusión se concentró en si arrodillarse durante el himno era apropiado, patriótico o irrespetuoso. Kaepernick ha insistido en que cuestionar el método de la protesta sirvió para desplazar el foco del problema que quería visibilizar.

Kaepernick no estuvo solo pues otros jugadores de la NFL se sumaron en distintos momentos, mientras atletas de otros deportes replicaron el mensaje. No todo fue apoyo pues su decisión también provocó rechazo, campañas en su contra y en la práctica el fin de su carrera profesional.

Batalla judicial y acuerdo con la NFL

La distancia entre Kaepernick y la NFL también tuvo un capítulo judicial. En octubre de 2017, el quarterback presentó una querella bajo el convenio colectivo de la liga y el sindicato de jugadores. Su argumento fue que los propietarios de los equipos se coordinaron para no contratarlo como represalia por sus protestas.

En febrero de 2019, las partes llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales. La NFL, Kaepernick y Reid resolvieron las demandas de colusión mediante un pacto confidencial, por lo que no se hicieron públicos ni las cifras ni los términos completos. La liga tampoco reconoció públicamente responsabilidad en la supuesta exclusión.

El comisionado de la NFL Roger Goodell ha negado que Kaepernick haya sido vetado por la NFL. La visión del exjugador es completamente distinta. Para él, los mensajes de la liga contra el racismo y las iniciativas sociales posteriores no compensan lo ocurrido ni prueban un cambio profundo.

A 10 años de aquella rodilla en tierra, Kaepernick sigue sin ocupar un vestuario de la NFL, pero su figura permanece conectada al deporte. Ya no desde la transmisión del domingo ni desde el casco de los 49ers, sino desde una postura que mantuvo incluso cuando el costo fue quedarse fuera del juego.

Te puede interesar: