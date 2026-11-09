La huella latina en el Novato del Año: nueve ganadores desde 2010

Poder, velocidad y grandes pitcheos marcaron las campañas de los nueve latinos que ganaron el Novato del Año desde 2010

Acuña ganó el Novato del Año en 2018 | JOE BUVID / GETTY IMAGES VIA AFP

MLB anuncia este lunes 9 de noviembre a los ganadores del premio Jackie Robinson al Novato del Año de 2026. La ceremonia, prevista para las 7 p. m., hora del Este, por MLB Network, abre la semana de los principales reconocimientos individuales del béisbol. La lista de candidatos también invita a repasar qué peloteros latinoamericanos conquistaron este galardón desde 2010.

Desde 2010, nueve peloteros nacidos en Latinoamérica han ganado el premio al Novato del Año. El dominicano Luis Gil, de los Yankees, fue el último en sumarse a la lista tras su exitosa campaña de 2024.

Ninguno de los seis finalistas de 2026 nació en Latinoamérica, aunque la lista sí tiene un vínculo con la región. Sal Stewart, de los Reds de Cincinnati, es estadounidense de ascendencia cubana. Su padre nació en La Habana y emigró de niño a Estados Unidos, un detalle que merece espacio al hablar de la representación latina entre los candidatos.

Latinos que ganaron el Novato del Año en la Liga Americana desde 2010

Neftalí Feliz (2010): El dominicano se adueñó del rol de cerrador de los Rangers con 40 salvamentos, récord para un novato en aquel momento. Terminó con marca de 4-3 y efectividad de 2.73. Su recta y su capacidad para proteger ventajas reforzaron a un equipo que conquistó el primer campeonato de liga de su historia.

José Abreu (2014): El primera base cubano llegó a los White Sox con experiencia profesional y respondió desde abril, cuando conectó 10 jonrones e impulsó 32 carreras. Cerró su primera campaña en MLB con promedio de .317, 36 cuadrangulares y 107 remolcadas. Además, encabezó las Grandes Ligas con un porcentaje de slugging de .581, una medida de su producción de bases por turno.

Carlos Correa (2015): El puertorriqueño necesitó apenas 99 juegos con los Astros para ganar el premio. Bateó para .279, conectó 22 jonrones e impulsó 68 carreras, con una producción poco habitual para un campocorto tan joven. Superó en la votación a Francisco Lindor, también puertorriqueño, quien terminó segundo tras su primera campaña con Cleveland.

Yordan Álvarez (2019): El cubano debutó en junio y aun así ganó por unanimidad con Houston. En 87 juegos registró promedio de .313, 27 jonrones y 78 carreras impulsadas. Su OPS de 1.067, que suma el porcentaje de embasado y el slugging, reflejó el impacto inmediato de su bate en una alineación que ya contaba con varias figuras.

Randy Arozarena (2021): El jardinero nacido en Cuba ganó con los Rays después de una campaña de .274, 20 jonrones, 69 remolcadas y 20 robos. Aunque ya había sobresalido en la postemporada de 2020, conservaba la elegibilidad como novato. Su combinación de poder y velocidad contribuyó al primer equipo de Tampa Bay que alcanzó las 100 victorias.

Julio Rodríguez (2022): El dominicano reunió promedio de .284, 28 cuadrangulares, 75 impulsadas y 25 bases robadas con Seattle. Su temporada combinó producción ofensiva y velocidad, además de una presencia inmediata en el jardín central. Los Mariners regresaron a los playoffs por primera vez desde 2001, con Rodríguez como una de sus principales figuras.

Luis Gil (2024): El dominicano ganó con los Yankees tras completar 29 aperturas, con balance de 15-7, efectividad de 3.50 y 171 ponches en 151 entradas y dos tercios. Los rivales apenas le batearon para .189. Encabezó a los novatos del circuito en victorias y compartió el liderato de ponches. Gil es además el ganador latinoamericano más reciente del período.

Latinos que ganaron el Novato del Año en la Liga Nacional desde 2010

José Fernández (2013): El cubano ganó con los Marlins tras una temporada de 12 victorias, seis derrotas, efectividad de 2.19 y 187 ponches. Permitió apenas 5.8 hits por cada nueve entradas, la mejor cifra entre los lanzadores que cumplieron el mínimo reglamentario en las Mayores. Superó en la votación a otro cubano, Yasiel Puig, de los Dodgers.

Ronald Acuña Jr. (2018): El venezolano conquistó el reconocimiento con los Braves tras batear para .293, sumar 26 jonrones y producir 64 carreras. Su cierre de temporada resultó decisivo, con 19 cuadrangulares en sus últimos 68 encuentros. Con apenas 20 años, superó al dominicano Juan Soto y se convirtió en una pieza central de la ofensiva de Atlanta.

¿Qué ganadores latinos se convirtieron en figuras de sus equipos?

Acuña ofrece uno de los ejemplos más claros de consolidación después del premio. Cinco años después de su reconocimiento como novato, ganó por unanimidad el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2023. El venezolano conectó 41 jonrones y robó 73 bases con Atlanta, la primera combinación de al menos 40 cuadrangulares y 70 robos en una temporada de MLB.

El antecedente de Albert Pujols también destaca. El dominicano ganó el Novato del Año de la Nacional en 2001 con los Cardinals tras batear para .329, conectar 37 jonrones e impulsar 130 carreras. Aquella producción anticipó el peso que tendría su bate y permanece como una de las campañas de estreno más destacadas en la historia del reconocimiento.

Antes de Pujols, Fernando Valenzuela convirtió su primera gran temporada en un capítulo central de los Dodgers. En 1981, el mexicano ganó tanto el Novato del Año como el Cy Young de la Nacional, con efectividad de 2.48, 180 ponches y ocho blanqueadas. Su caso recuerda hasta dónde puede llegar el impacto de un debutante cuando su rendimiento transforma las expectativas de una franquicia.

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