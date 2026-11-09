Jacksonville Jaguars apuesta por Jessie Bates III para impulsar su carrera hacia los playoffs

Jessie Bates III llega a Jacksonville con el objetivo de ayudarlos en su objetivo de llegar a playoffs

Jessie Bates III será el nuevo safety del equipo | MIKE STOBE /GETTY IMAGES VIA AFP

Los Jacksonville Jaguars decidieron salir al mercado para reforzar su defensiva en su intento por alcanzar los playoffs esta temporada. El equipo acordó la incorporación del safety Jessie Bates III, procedente de los Atlanta Falcons, a cambio de una selección de segunda ronda del Draft de 2027 y otra de quinta ronda de 2028. El movimiento llega con Jacksonville en la cima de la AFC Sur, con marca de 6-2, y refleja su apuesta por fortalecer el plantel para la segunda mitad de la campaña.

Bates llega para cubrir una necesidad importante en la posición de safety tras la baja de Eric Murray, quien se perderá el resto de la temporada por una lesión en el codo. El veterano de 29 años aportará experiencia a una secundaria golpeada por las lesiones y buscará darle estabilidad a una defensa que necesita mantener su rendimiento durante la pelea por la clasificación a la postemporada.

Con experiencia en los Cincinnati Bengals y los Falcons, Bates ofrece capacidad para generar pérdidas de balón y reforzar la cobertura contra el pase. Durante su etapa en Atlanta acumuló 14 intercepciones y 11 balones sueltos provocados, credenciales que respaldan la inversión de Jacksonville. El safety se encuentra en el último año de su contrato, por lo que los Jaguars apuestan por un impacto inmediato de cara al cierre de la temporada.

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