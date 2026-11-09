29 años después, otro Corona defenderá la portería de México en un Mundial sub 17

José Corona Rivas buscará escribir su propia historia en Qatar 2026, siguiendo los pasos de su famoso padre, Jesús Corona, quien disputó el Mundial juvenil de Egipto 1997

Nuevamente, un Corona se hará presente en el Mundial sub 17 / Claro Sports

La historia de los Corona volverá a cruzarse con la de la selección mexicana en una Copa del Mundo. Casi tres décadas después de que José de Jesús Corona defendiera el arco del Tri en Egipto 1997, su hijo, José Miguel Corona Rivas, tendrá la oportunidad de vivir su primera experiencia mundialista en la categoría sub 17.

El joven guardameta, de 16 años y seis meses, fue incluido en la convocatoria de México para disputar el Mundial sub 17 de Qatar 2026. Actualmente, juega en las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana, el mismo club en el que su padre terminó su carrera como futbolista profesional.

Chuy Corona fue titular en el Mundial sub 17 de 1997

La coincidencia familiar tiene un peso especial. En 1997, Chuy Corona también tenía 16 años cuando recibió la oportunidad de representar a México en el Mundial juvenil. Sin embargo, aquella experiencia tuvo un desenlace complicado para el equipo mexicano, que no consiguió superar la fase de grupos.

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Corona fue titular en los tres encuentros que disputó el Tri en Egipto. México perdió 3-2 ante España, consiguió una contundente victoria de 5-0 frente a Nueva Zelanda y cayó 3-1 contra Mali. Con tres puntos, terminó tercero del grupo B y quedó fuera de la competencia.

Aquel torneo también reunió a jóvenes que después tendrían carreras importantes. Entre ellos estuvo Iker Casillas, quien defendió la portería de España. ‘Chuy’ continuó su trayectoria hasta convertirse en uno de los guardametas más reconocidos del fútbol mexicano.

A lo largo de su carrera profesional, Corona fue convocado a tres Copas del Mundo con la selección mayor y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ahora, su hijo tendrá la oportunidad de comenzar a construir su propio camino en el escenario internacional, aunque con una responsabilidad distinta: marcar una historia que no dependa únicamente del apellido.

José Corona Rivas llega a Qatar con un título en Xolos

El joven guardameta llega a esta convocatoria con experiencia en las categorías juveniles de Xolos. Entre sus logros destaca el campeonato del Clausura 2026 de la Liga MX sub 19, cuando el conjunto fronterizo derrotó a Santos Laguna por un marcador global de 4-1 en la final.

Además, debutó con el equipo sub 21 de Tijuana a los 16 años. En aquella presentación, disputó los 90 minutos y mantuvo su portería en cero durante el empate 0-0 frente al Atlético de San Luis, antecedentes que respaldan su crecimiento dentro de la estructura del club fronterizo.

Sin embargo, formar parte de la convocatoria mundialista no significa que tenga asegurada la titularidad. Corona Rivas deberá competir por un lugar bajo los tres palos con Johan Cuenca, de Tigres, y Marcelo Ávalos, del San José Earthquakes, los otros dos porteros considerados por el seleccionador Jürgen Castañeda.

México debutará ante Rumania en el Mundial sub 17 de Qatar

El Mundial sub 17 de Qatar 2026 se celebrará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. México quedó ubicado en el grupo K, junto con Rumania, Camerún y Venezuela, una combinación de rivales que pondrá a prueba las aspiraciones del conjunto nacional desde la primera fase.

El debut del conjunto tricolor será el 21 de noviembre frente a Rumania. Después, tendrá que medirse con Camerún y Venezuela, en busca de avanzar a la siguiente ronda y mantener vivas sus aspiraciones de pelear por el título.

No cabe duda de que para los Corona, Qatar representará mucho más que una nueva convocatoria internacional. ‘Chuy’ ya defendió el arco mexicano en un Mundial sub 17 y alcanzó importantes conquistas con el Tri; ahora, 29 años después, su hijo tendrá la oportunidad de vivir una experiencia similar. El apellido Corona volverá a estar presente en una justa mundialista.

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