Fecha FIFA de noviembre: ¿cuándo regresan la Liga MX y el fútbol europeo?

Las selecciones tendrán actividad hasta el 17 de noviembre y las ligas volverán a competir el día 20, con la jornada 17 del Apertura 2026

La Liga MX y el fútbol europeo volverá tras la fecha FIFA | Claro Sports

La fecha FIFA de noviembre de 2026 dejará una pausa de nueve días en las principales ligas de fútbol, pero la espera terminará antes de que concluya el mes.

La actividad de selecciones está programada del lunes 9 al martes 17 de noviembre y, apenas tres días después, regresarán la Liga MX, la Premier League, LaLiga, la Bundesliga y la Serie A.

Para los aficionados en Estados Unidos, el calendario tendrá un atractivo adicional: en México se disputará la última jornada de la fase regular del Apertura 2026, mientras que Europa retomará sus campeonatos y se preparará para una nueva fecha de Champions League.

La pausa internacional será importante para las selecciones que buscan resolver compromisos oficiales, entre ellos los cuartos de final de la Concacaf Nations League, ronda en la que se podrá ver el debut de las selecciones de Estados Unidos y México en este certamen, así como los partidos finales de la UEFA Nations League. Después, los clubes volverán a concentrar la atención de sus seguidores.

Calendario de reactivación: fechas clave después de la Fecha FIFA

El fútbol europeo comenzará a recuperar su ritmo el viernes 20 y sábado 21 de noviembre. LaLiga y la Bundesliga tendrán partidos desde el viernes, mientras que la Premier League y la Serie A concentrarán buena parte de su actividad durante el fin de semana.

Estas son las fechas de regreso y algunos de los encuentros destacados incluidos en el calendario de referencia:

LaLiga de España: vuelve el viernes 20 de noviembre, con la Jornada 13. Entre los partidos destacados aparecen Athletic Club vs. Espanyol, Sevilla vs. Real Betis y Real Madrid vs. Celta de Vigo. El Barcelona visitará al Villarreal el domingo 22.

Bundesliga: reanuda actividades el viernes 20, con Bayern Múnich vs. FC Colonia. El sábado sobresale el Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund.

Premier League: regresa el sábado 21 de noviembre. Manchester City recibirá a Fulham, mientras que Newcastle se medirá con Arsenal. El domingo se disputará Liverpool vs. Manchester United.

Serie A: retomará la competencia el sábado 21. Entre los encuentros más atractivos están Napoli vs. Torino y, el domingo, Atalanta vs. Inter de Milán.

La UEFA Champions League también volverá durante esa semana. La quinta jornada de la fase de liga se disputará el martes 24 y miércoles 25 de noviembre, con enfrentamientos como Real Madrid vs. PSV, Manchester City vs. Napoli, PSG vs. Roma y Liverpool vs. Club Brujas.

La recta final en México: cuándo arranca la Jornada 17 del Apertura 2026

En la Liga MX, el regreso tendrá un significado especial porque la jornada 17 marcará el cierre de la fase regular. Los partidos se disputarán del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, y los resultados definirán las posiciones finales antes de la liguilla.

La programación contempla tres encuentros el viernes: Puebla vs. Atlético de San Luis, Tijuana vs. Atlante y FC Juárez vs. Atlas. El sábado continuará la actividad con Pachuca vs. Toluca y Santos Laguna vs. León.

Más tarde jugarán Pumas vs. Monterrey y Tigres vs. América, uno de los duelos más atractivos de la jornada.

El domingo 22 llegará el turno de Chivas vs. Cruz Azul, en el Estadio Akron. La fecha concluirá con Querétaro frente a Necaxa, a las 7:00 p. m.

Además, durante la propia pausa internacional se jugará un compromiso pendiente: Querétaro recibirá a Monterrey el sábado 14 de noviembre, en el Estadio Corregidora. Este resultado puede influir en la clasificación antes del cierre del torneo.

¿Cuándo comienza la liguilla del Apertura 2026 de Liga MX?

El calendario del Apertura 2026 tendrá otra particularidad: una vez concluida la jornada 17, los equipos clasificados pasarán directamente a los cuartos de final.

Los partidos de ida están programados para el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, mientras que las vueltas se jugarán el sábado 28 y domingo 29. Las semifinales se disputarán del 2 al 6 de diciembre.

La final tiene como fechas originales el jueves 10 de diciembre para la ida y el domingo 13 para la vuelta. Sin embargo, existe la posibilidad de que se traslade al 24 y 27 de diciembre si Toluca llega a esa instancia, debido a su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA.

Así, el parón de noviembre será breve, pero marcará el inicio de una etapa decisiva: Europa retomará sus competencias y en México comenzará la cuenta regresiva para conocer al campeón del Apertura 2026.

Te puede interesar