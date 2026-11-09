Cruz Azul, América y Chivas, en la pelea por la cima

La jornada 17 definirá al superlíder del Apertura 2026: consulta los horarios en Estados Unidos para los partidos decisivos de Liga MX

América, Cruz Azul y Chivas pelean por la cima del torneo | Claro Sports

La Liga MX llega a la última jornada del Apertura 2026 con tres de los cuatro equipos grandes Cruz Azul, América y Chivas en plena disputa por el primer lugar de la tabla general. La Máquina parte como líder con 32 puntos, mientras que las Águilas y el Guadalajara suman 30 unidades cada uno.

Para los aficionados que viven en Estados Unidos, la definición tendrá dos citas imperdibles: Tigres vs. América, el sábado 21 de noviembre, y Chivas vs. Cruz Azul, el domingo 22. Ambos encuentros definirán quién termina como superlíder y obtiene una ventaja importante para la Liguilla.

La jornada 17 se jugará después del parón internacional de noviembre por la fecha FIFA en la que se jugarán los cuartos de final de la Concacaf Nations League con la participación de las selecciones de Estados Unidos y México . los equipos clasificados avanzarán directamente a los cuartos de final. Terminar en la primera posición será especialmente valioso: el superlíder tendrá la ventaja de cerrar como local las series de la Liguilla, hasta una eventual final.

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La carrera por el liderato: qué necesitan Cruz Azul, América y Chivas

Cruz Azul depende de sí mismo. Si vence a Chivas en el Estadio Akron, llegará a 35 puntos y asegurará el primer lugar sin importar el resultado del América. Un empate lo dejaría con 33 unidades, pero abriría la posibilidad de que las Águilas lo superen por diferencia de goles si ganan en Monterrey. Actualmente, América tiene +15 y La Máquina +11.

El panorama del Guadalajara es más exigente. Chivas necesita derrotar a Cruz Azul para llegar a 33 puntos. Si América no gana ante Tigres, el triunfo rojiblanco le dará el liderato en solitario.

Pero si los azulcremas consiguen los tres puntos, el Rebaño necesitará una victoria amplia para remontar la diferencia de goles.

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América, por su parte, está obligado a ganar. Si empata o pierde en El Volcán, quedará sin posibilidades matemáticas de terminar en la cima. Su ventaja es que jugará primero y conocerá la presión que tendrá que trasladar a sus dos competidores.

¿A qué hora juegan los aspirantes al liderato de la Liga MX? Horarios en EE.UU.

El primer encuentro será Tigres vs. América, el sábado 21 de noviembre y estos son los horarios para Estados Unidos:

Pacífico: 7:00 p. m. (Los Ángeles, San Francisco y Seattle).

Centro: 9:00 p. m. (Chicago, Dallas, Houston y San Antonio).

Este: 10:00 p. m. (Nueva York, Miami, Atlanta y Washington D. C.).

El domingo 22 llegará el turno de Chivas vs. Cruz Azul, programado para estos horarios en EE.UU.:

Pacífico: 3:07 p. m.

Centro: 5:07 p. m.

Este: 6:07 p. m.

Canales y streaming en EE.UU.: dónde ver cada partido en vivo

La transmisión será diferente para cada encuentro, de acuerdo con los derechos correspondientes a la localía.

Tigres vs. América del sábado 21 de noviembre:

Televisión: Univision y TUDN USA. FOX Deportes también aparece entre las señales contempladas, según la programación asignada.

Streaming: ViX y ViX Premium; TUDN App y Univision NOW con autenticación de televisión de paga. Fubo TV y Sling TV también incluyen señales deportivas en determinados paquetes.

Chivas vs. Cruz Azul del domingo 22 de noviembre:

Televisión: Telemundo, por señal abierta, y Universo, por cable.

Streaming: Peacock para suscriptores en Estados Unidos y Telemundo Deportes App mediante autenticación de un proveedor de televisión de paga.

La última jornada promete una definición hasta el final. Cruz Azul tiene la ventaja, América conserva una diferencia de goles favorable y Chivas contará con el respaldo de su estadio. Para los aficionados en Estados Unidos, ya hay dos horarios que conviene reservar en el calendario.

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