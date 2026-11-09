Renato Paiva y su apuesta por los jóvenes: así renace Santos Laguna

La experiencia del técnico portugués en Benfica, su trabajo con futbolistas de élite y la confianza en la cantera marcan una nueva etapa para el equipo de Torreón

Paiva recuperó a Santos en menos de seis meses / Yuri Cortez / AFP

La reconstrucción de Santos Laguna tiene un sello particular: la apuesta por el talento joven. Desde su llegada al banquillo, el portugués Renato Paiva comenzó a trazar un proyecto que combina formación, experiencia y recuperación de la identidad futbolística de los Guerreros. Una fórmula que busca devolverle protagonismo a un equipo que atravesaba una etapa complicada en la Liga MX.

El repunte durante el Apertura 2026 comienza a darle argumentos a su propuesta. Sin embargo, detrás de los resultados, hay una filosofía que Paiva desarrolló durante casi 16 años en las fuerzas básicas del Benfica, en Portugal, donde participó en la formación de algunos futbolistas que posteriormente alcanzaron el máximo nivel del fútbol europeo.

Benfica, la escuela que definió a Renato Paiva

Paiva no llegó a Santos Laguna con una idea improvisada sobre el desarrollo de jóvenes. Entre 2004 y 2020, trabajó en la estructura formativa del Benfica, donde recorrió distintas categorías hasta asumir la dirección técnica del equipo B en enero de 2019.

Su trayectoria comenzó en labores de captación y como auxiliar de equipos juveniles. Después tomó responsabilidades como entrenador principal en las categorías sub 14, sub 16, sub 17 y sub 19. Finalmente, dio el salto al Benfica B, una etapa clave para trabajar con futbolistas que estaban a las puertas del profesionalismo.

Durante ese recorrido, conquistó siete títulos en las categorías formativas. Además, participó en los procesos de desarrollo de jugadores como Bernardo Silva, Joao Cancelo, Renato Sanches, Rúben Dias, Joao Félix, Gonçalo Guedes y Florentino Luís.

En diciembre de 2020, Paiva dejó Benfica para asumir un nuevo desafío con Independiente del Valle, en Ecuador. Allí comenzó una etapa diferente, que fue la de trasladar su experiencia en fuerzas básicas a un equipo de primera división, con la exigencia de competir por resultados, la misma que rindió frutos, ya que conquistó un título de la liga local ecuatoriana con el equipo que es reconocido por su trabajo con jóvenes talentos.

La fórmula de Paiva para reconstruir a Santos Laguna

Desde su presentación como entrenador de Santos Laguna, Paiva dejó clara su intención de construir una plantilla equilibrada. Los jóvenes de fuerzas básicas tendrían oportunidades, pero no cargarían solos con la responsabilidad de sacar al equipo de su crisis deportiva.

Durante la preparación del Apertura 2026, incorporó talento de la sub 21 y trabajó en un sistema que se adaptara a las características de sus futbolistas. También, designó seis capitanes para fortalecer el liderazgo y la responsabilidad dentro del vestuario. Entre los jóvenes que han ganado participación aparecen Luis Ángel Gómez, Kevin Picón, Tahiel Jiménez y Geovanni Pérez.

La transformación no fue inmediata. Santos tardó ocho jornadas en conseguir su primera victoria y tuvo que atravesar momentos de presión. El panorama comenzó a cambiar con mejores actuaciones y encontró uno de sus puntos más destacados en el contundente 5-0 frente a Querétaro, resultado que evidenció una evolución en el funcionamiento colectivo.

Paiva atribuyó ese repunte a la calidad de sus futbolistas y, sobre todo, a la capacidad del grupo para mantener la confianza en el trabajo pese a los resultados adversos. Su diagnóstico apunta a un aspecto fundamental: antes de pensar en una clasificación o en recuperar protagonismo, Santos necesitaba volver a creer en sus propias posibilidades.

El reto: convertir la cantera de los Guerreros en una fortaleza

La apuesta por los jóvenes también tiene un componente reglamentario. Después de la jornada 16 del Apertura 2026, Santos acumulaba 1,134 de los 1,170 minutos requeridos por la regla de menores de la Liga MX. Todavía necesitaba 36 minutos para cumplir con la disposición, una cifra que reflejaba tanto las oportunidades concedidas como el trabajo pendiente.

Pero el desafío de Paiva va mucho más allá de completar esa cuota. Su intención es recuperar una identidad futbolística, fortalecer la conexión con la afición de Torreón y construir una plantilla capaz de competir con regularidad. La experiencia acumulada en Benfica respalda su perfil como formador, aunque el éxito de su proyecto dependerá de los resultados que consiga en México.

Santos Laguna tiene ahora una ruta de reconstrucción que combina cantera, liderazgo y experiencia internacional. El trabajo de Renato Paiva comienza a mostrar señales alentadoras, pero la verdadera prueba será transformar ese impulso en continuidad y conseguir que los jóvenes no sean solamente una alternativa, sino protagonistas de una nueva etapa para los Guerreros.

Te puede interesar: