Marco Fabián y Armando León: la historia que los une rumbo al Tri

De quedarse sin equipo en México a jugar en Croacia y recibir el llamado del Tri: el delantero encontró a un aliado decisivo

Armando León tuvo la confianza de Marco Fabián | Claro Sports

La convocatoria de Armando León a la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en la ronda de los cuartos de final de la Concacaf Nations League tiene una historia que va más allá de sus goles en Europa.

Detrás de Armando León delantero del NK Osijek, quien consiguió cinco anotaciones en sus primeros partidos de la liga croata, aparece Marco Fabián, el ex futbolista olímpico que confió en él cuando su carrera parecía estancada y le abrió una puerta que no encontraba en México.

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Lo que comenzó como una oportunidad en Andorra terminó convirtiéndose en un camino hacia el fútbol europeo y, ahora, hacia el representativo nacional.

La relación entre ambos no nació en una concentración del Tri ni en un vestidor de la Liga MX. Se construyó lejos de los reflectores, cuando León necesitaba una oportunidad y Fabián buscaba demostrar que podía ayudar a otros futbolistas mexicanos desde su proyecto deportivo en Europa.

Del consejo al éxito: cómo se cruzaron los caminos de Fabián y León

A finales de 2023, el futuro de Armando León era incierto. Después de debutar en Primera División con el Club León y pasar por Alebrijes de Oaxaca, en la Liga de Expansión, el delantero se quedó sin contrato. Su etapa en Oaxaca había dejado números modestos: 20 partidos disputados y apenas dos goles. Sin ofertas que le permitieran continuar en el fútbol profesional, llegó a considerar el retiro.

Marco Fabián apareció en ese momento. Desde su participación como presidente, socio y jugador del Ranger’s FC de Andorra, impulsaba un proyecto que buscaba ofrecer una segunda oportunidad a futbolistas mexicanos sin espacio en su país. Conocía las condiciones del atacante y decidió contactarlo personalmente para invitarlo a probar suerte en la Segunda División andorrana.

León aceptó. Y pronto encontró la oportunidad de demostrar que todavía tenía mucho que ofrecer.

El 29 de mayo de 2024 firmó uno de los momentos más importantes de esa etapa: marcó dos goles en tiempo extra frente al CE Carroi, resultado que permitió al Ranger’s conseguir el ascenso a Primera División después de 13 años de ausencia. Fabián no solo lo llevó al equipo; también le dio responsabilidad, confianza y la capitanía.

Andorra fue el punto de partida de una carrera que volvió a despegar

Los números respaldaron aquella apuesta. Durante su paso por el fútbol andorrano, León acumuló 43 goles en 56 partidos, incluyendo su etapa con el FC Santa Coloma. Con este último club también consiguió marcar en la UEFA Conference League frente al Borac Banja Luka.

Fabián incluso intentó encontrarle una nueva oportunidad en México. Sin embargo, las gestiones con clubes de la Liga MX no prosperaron. En una entrevista con Claro Sports, el exjugador explicó que había tocado puertas sin conseguir una respuesta positiva y que su consejo para León fue mantener la paciencia.

La alternativa apareció en julio de 2026, cuando se concretó su llegada al NK Osijek de Croacia. Fabián facilitó la operación y aceptó condiciones económicas accesibles para que el delantero pudiera continuar su crecimiento en una liga de mayor exigencia.

De Croacia a la Selección Mexicana: el respaldo que dio frutos

León respondió rápidamente en el terreno de juego. En sus primeros 13 partidos oficiales con el Osijek registró cinco goles y dos asistencias, cifras que lo colocaron entre los delanteros destacados de la SuperSport HNL.

Su actuación más llamativa llegó el 12 de septiembre de 2026 ante el Dinamo Zagreb. Frente a uno de los clubes más importantes de Croacia, participó directamente en tres anotaciones: marcó dos goles y dio una asistencia en el triunfo 4-2.

Sus condiciones también ofrecen alternativas para México. Con 1.89 metros de estatura, puede competir por arriba, jugar de espaldas y descargar balones para los mediocampistas. Son características que el cuerpo técnico de Rafael Márquez puede aprovechar ante Jamaica, especialmente por la baja médica de Raúl Jiménez.

El llamado representa un reconocimiento al trabajo del delantero, pero también pone en perspectiva la apuesta de Fabián. Aquel futbolista que estuvo cerca de abandonar su carrera hoy tiene una oportunidad con la Selección Mayor. Y aunque los goles los ha marcado León, una parte importante de esta historia comenzó con alguien que decidió confiar en él cuando otros dejaron de hacerlo.

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