LA Galaxy vs LAFC: cuándo es y dónde verlo EN VIVO en EE.UU.

El esperado clásico angelino marca el regreso de la MLS tras la pausa mundialista y promete un duelo de alta intensidad entre los dos clubes de Los Ángeles

La MLS vuelve a la actividad con un partido atractivo / Middle East Images via AFP

El clásico LA Galaxy vs LAFC, conocido como ‘El Tráfico’, vuelve a encender la rivalidad más intensa de la Major League Soccer (MLS). El encuentro marcará el regreso de la liga tras la pausa por el Mundial de 2026 y reunirá a dos de los equipos más populares de California en un duelo que suele ofrecer goles, emociones y estadios llenos.

El partido se disputará este viernes 17 de julio de 2026 en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, cancha en donde no se disputó ningún partido del Mundial, pero que sí albergó un FIFA Fan Experience, por lo que se espera se haya realizado el trabajo correcto para que el césped se encuentre en perfectas condiciones.

Dónde ver EN VIVO el LA Galaxy vs LAFC en EE.UU.

El silbatazo inicial está programado para las 7:30 p.m. (PT) / 10:30 p.m. (ET).

Los aficionados en EE.UU. podrán seguir este encuentro a través de distintas plataformas:

Streaming: Apple TV, mediante MLS Season Pass

Apple TV, mediante MLS Season Pass Televisión en español: Fubo TV, con la señal de FOX

Este enfrentamiento es uno de los más esperados del calendario de la MLS. Desde que LAFC ingresó a la liga en 2018, la rivalidad con LA Galaxy ha crecido hasta convertirse en uno de los clásicos más importantes del fútbol estadounidense, gracias a partidos de alta intensidad y una fuerte competencia por el dominio de Los Ángeles.

El duelo también representa una prueba clave para ambos equipos en la segunda mitad de la temporada regular. Tras el receso por la Copa del Mundo, Galaxy y LAFC buscarán sumar puntos valiosos para mantenerse en la pelea por los puestos de playoffs, pues hasta el momento, LAFC se ubica en la quinta posición de la clasificación del Oeste, mientras que el Galaxy se ubica en el noveno puesto. El último enfrentamiento entre ambas escuadras culminó en empate a tres goles.

Además del orgullo local, el encuentro suele atraer la atención de aficionados de todo EE.UU. y de la comunidad latina, que sigue de cerca a ambos clubes por la presencia de figuras internacionales y el ambiente que se vive en cada edición de ‘El Tráfico’. Con un estadio que promete un lleno total, todo está listo para otra noche de fútbol de alto nivel en California.

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