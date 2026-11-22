Está a un gol de convertirse en el jugador más joven en alcanzar 15 tantos en Champions

Lamine Yamal tras la marca de Erling Haaland / Foto por LLUIS GENE / AFP

Lamine Yamal está a un gol de alcanzar una cifra que puede convertirlo en el futbolista más joven en llegar a los 15 tantos en la historia de la Champions League. El delantero del Barcelona suma 14 anotaciones en 37 partidos de la competición y tendrá una nueva oportunidad el miércoles 25 de noviembre, cuando su equipo visite al Sabah en la quinta jornada de la fase liga.

Si marca, superará la marca de Erling Haaland, quien alcanzó los 15 goles cuando tenía 20 años y 126 días. Yamal llegará al encuentro con 19 años y 135 días. La diferencia de edad convertiría el siguiente tanto en otro registro histórico para el futbolista español.

Su partido más reciente dejó una escena distinta. Ante Villarreal, este domingo 22 de noviembre, falló un penalti al minuto 23 cuando Barcelona estaba dos goles abajo. Sin embargo, volvió a intervenir en la remontada: asistió a Fermín López para el empate 2-2 al 61. El equipo azulgrana terminó ganando 3-2 antes de viajar a Azerbaiyán para su compromiso europeo.

El récord de 15 goles que puede alcanzar ante el Sabah

Yamal llega a la quinta jornada con 14 goles en 37 partidos de Champions League. De acuerdo con los registros de la UEFA, Erling Haaland conserva la marca de jugador más joven en alcanzar los 15 tantos: lo consiguió con 20 años y 126 días.

El delantero del Barcelona tendrá 19 años y 135 días cuando enfrente al Sabah. Si marca, se convertirá en el futbolista más joven en llegar a esa cifra y desplazará a Haaland del registro.

Su camino en el torneo comenzó en septiembre de 2023, cuando debutó con 16 años como sustituto en una victoria del Barcelona por 5-0 ante el Antwerp. El primer gol llegó un año después, frente al Monaco. Desde entonces, su producción ha crecido hasta colocarlo entre los adolescentes más goleadores de la historia de la competición.

La UEFA también lo reconoce como el jugador con más goles en la Champions antes de cumplir 19 años, con 11, y como el adolescente con más anotaciones en la historia del torneo, con 14. El siguiente tanto no sería solamente uno más para su cuenta: establecería una nueva referencia de precocidad en la competición.

Tres goles y cuatro asistencias en cuatro partidos

La producción de Yamal en la fase liga 2026-27 muestra que su participación no se limita a la definición. En los primeros cuatro encuentros disputó los 360 minutos, marcó tres veces y entregó cuatro asistencias.

El recorrido comenzó ante el Feyenoord, el 9 de septiembre. Barcelona ganó 5-1 y Yamal tuvo participación directa en tres de los goles. En el minuto 3 asistió a Raphinha para abrir el marcador; después marcó el cuarto tanto, al minuto 77, con un tiro libre de izquierda, y en el 85 volvió a aparecer como pasador para habilitar a Gabriel Jesus.

En la visita al Galatasaray, el 13 de octubre, el extremo tuvo un papel decisivo en la remontada azulgrana. Después de que el conjunto turco se adelantara, Yamal asistió a Fermín López y Anthony Gordon en los minutos 50 y 53. Barcelona terminó ganando 4-1.

El 20 de octubre, ante el Paris Saint-Germain, volvió a marcar. Su gol llegó al minuto 79 y puso el 2-2 momentáneo, aunque el equipo francés terminó imponiéndose por 4-2. Fue una derrota para el Barcelona, pero también otra aparición de Yamal en el marcador.

Su actuación más reciente en el torneo fue ante el Aston Villa, el 3 de noviembre. El Barcelona ganó 3-0 y el español abrió el marcador al minuto 7 con un remate de izquierda dentro del área, después de aprovechar un error en la salida del equipo inglés.

Los cuatro encuentros permiten observar distintas formas de participación: dos asistencias ante Feyenoord, otras dos frente al Galatasaray y goles ante PSG y Aston Villa, además de su anotación de tiro libre contra el conjunto neerlandés.

Los números que explican su juego

Las estadísticas oficiales de la UEFA añaden detalles a esa producción. Además de los tres goles y las cuatro asistencias, Yamal acumula 41 regates, 25 pases a zonas clave y 17 pases al área en la fase liga.

También registra una precisión de pase del 77 por ciento, con 151 pases completados de 196 intentos. Ha participado en los cuatro partidos del Barcelona y no ha sido sustituido: suma 360 minutos.

Estas cifras ayudan a entender por qué su presencia modifica la manera en que los rivales defienden al Barcelona. Si un adversario le concede espacio, puede conducir y buscar el disparo. Si recibe una segunda marca, tiene la posibilidad de soltar el balón y encontrar a un compañero. Cuando el equipo consigue instalarse cerca del área, sus pases también pueden convertirse en una vía para abrir la defensa.

Los 41 regates muestran su capacidad para superar rivales, pero los 25 pases a zonas clave y los 17 que llegaron al área reflejan otra dimensión de su juego: la posibilidad de intervenir en la creación y facilitar situaciones de peligro para sus compañeros.

Los números no describen por sí solos la calidad de cada decisión ni garantizan que esa producción se mantenga durante toda la temporada. Sí permiten establecer que su participación en esta Champions tiene dos componentes claros: la finalización y la creación de oportunidades.

El Barcelona necesita que su talento se traduzca en resultados

El Barcelona llega a la quinta jornada europea después de remontar un 0-2 ante Villarreal y ganar 3-2 en LaLiga. Yamal tuvo una tarde de contrastes: falló un penalti en la primera parte, pero después asistió a Fermín López para el empate y participó en la acción del tercer gol. Esa capacidad para volver a intervenir después de un error también forma parte del contexto con el que afrontará el partido ante el Sabah.

La visita al Sabah ofrece una oportunidad para sumar puntos y para que el extremo amplíe su cuenta personal. El equipo de Azerbaiyán disputa su primera temporada en la Champions y llega a la jornada después de conseguir una victoria en sus primeros cuatro encuentros. El Barcelona, por su parte, ganó tres de sus cuatro partidos anteriores.

Para Yamal, el desafío será encontrar espacios ante un rival que tendrá motivos para protegerse cerca de su área. Si consigue marcar, habrá un récord histórico. Si no lo hace, su capacidad para generar juego seguirá siendo una de las herramientas con las que Hansi Flick buscará resolver el partido.

La Champions todavía está en la fase liga y queda camino por recorrer. Yamal tiene una marca histórica al alcance, pero su aportación al Barcelona ya se mide también en los pases que abren defensas, las asistencias que generan goles y los espacios que consigue crear para sus compañeros.

¿Dónde y a qué hora ver a Lamine Yamal en Estados Unidos?

El Barcelona visitará al Sabah el miércoles 25 de noviembre de 2026, en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputará en el Baku Olympic Stadium, en Bakú, Azerbaiyán, y comenzará a las 12:45 p. m. ET (11:45 a. m. CT y 9:45 a. m. PT).

En Estados Unidos, el partido estará disponible en Paramount+, con transmisión en inglés. Entre las opciones en español figuran TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW y ViX, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio y su programación.

Partido: Sabah vs. Barcelona.

Sabah vs. Barcelona. Fecha: miércoles 25 de noviembre de 2026.

miércoles 25 de noviembre de 2026. Hora: 12:45 p. m. ET / 11:45 a. m. CT / 9:45 a. m. PT.

12:45 p. m. ET / 11:45 a. m. CT / 9:45 a. m. PT. Estadio: Baku Olympic Stadium, Bakú, Azerbaiyán.

Baku Olympic Stadium, Bakú, Azerbaiyán. Transmisión en inglés: Paramount+.

Paramount+. Opciones en español: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW y ViX.

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