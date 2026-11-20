Ambos equipos llegan al cierre del torneo con la posibilidad de terminar como líderes. Conoce qué necesitan para poder cerrar la competencia como los número uno

La jornada 17 nos dará este duelo por el liderato / Claro Sports

La fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX llega a su momento decisivo y el enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul promete mucho más que tres puntos. Ambos equipos se juegan la posibilidad de cerrar el campeonato en lo más alto de la clasificación, conseguir una ventaja deportiva de cara a la Liguilla y enviar un mensaje al resto de los contendientes. El domingo 22 de noviembre, el Estadio Akron será el escenario de un partido que puede marcar el rumbo de la fase final de la Liga MX.

Para Chivas, la oportunidad tiene un significado especial. El Guadalajara no termina una fase regular como líder general desde el Apertura 2011, cuando consiguió 30 puntos y superó por una unidad a Cruz Azul. Han pasado casi 15 años desde aquel superliderato y el equipo rojiblanco tiene ante sí la posibilidad de terminar con una larga sequía justo antes de comenzar la lucha por el título.

Aquel Apertura 2011 también dejó una historia particular: Chivas comenzó el campeonato bajo la dirección de José Luis Real y terminó con Fernando Quirarte en el banquillo. Aunque fue el mejor equipo de la fase regular, su camino terminó en los Cuartos de Final, donde Querétaro lo eliminó. Por eso, recuperar el primer puesto no solo representaría un logro estadístico, sino también una oportunidad para cambiar la historia de sus últimas participaciones en el campeonato.

Cruz Azul quiere repetir el superliderato del Apertura 2024

La Máquina terminó como superlíder del Apertura 2024 con 42 puntos en 17 jornadas, una cifra récord para ese formato de competencia. Bajo la conducción de Martín Anselmi, el conjunto celeste solamente perdió un partido durante la fase regular y confirmó su candidatura al campeonato. Ahora busca repetir aquella actuación y llegar a la Liguilla desde la primera posición.

El enfrentamiento también tiene un antecedente histórico que involucra al América. La última vez que Chivas, Cruz Azul y el conjunto azulcrema ocuparon simultáneamente los tres primeros lugares de la clasificación fue en la temporada 1994-95, cuando todavía se disputaba un torneo largo. El Guadalajara terminó primero con 52 puntos, Cruz Azul fue segundo con 51 y América ocupó la tercera posición con 48. Más de tres décadas después, la posibilidad de volver a reunir a los tres grandes en la parte alta añade otro ingrediente a la jornada.

Chivas apuesta por el Akron ante un Cruz Azul en racha

En lo futbolístico, el Guadalajara buscará aprovechar su condición de local y la intensidad del Estadio Akron. El equipo rojiblanco llega con tres victorias en sus últimos cinco encuentros y un rendimiento destacado en casa: cinco triunfos, un empate y dos derrotas, con 16 de 24 puntos posibles. Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval serán piezas importantes para generar peligro, mientras que Luis Romo tendrá la responsabilidad de darle equilibrio al mediocampo y evitar que los visitantes encuentren espacios.

Cruz Azul aterriza en Guadalajara con una dinámica favorable: suma cinco victorias consecutivas y ha mostrado mayor regularidad ofensiva en el tramo reciente. Nicolás Ibáñez, José Paradela y Andrés Montaño aparecen como alternativas importantes para lastimar a la defensa rojiblanca. El conjunto cementero podría apostar por administrar los primeros minutos, resistir la presión local y aprovechar los espacios que deje Chivas cuando adelante sus líneas. Además, el historial reciente favorece a los celestes, que no han perdido ante el Rebaño en sus últimos seis enfrentamientos, con cuatro victorias y dos empates.

La preparación también puede marcar diferencias. Chivas tuvo 14 futbolistas convocados por selecciones mexicanas, una situación que complicó la continuidad de los entrenamientos colectivos durante la Fecha FIFA. Cruz Azul, en cambio, aportó seis seleccionados y pudo trabajar con una mayor parte de su plantilla. En un encuentro donde los detalles pueden definir al líder, el ritmo de competencia y la coordinación entre líneas serán factores determinantes.

¿Qué necesita cada equipo para terminar como líder? Chivas está obligado a ganar y necesita que América se imponga a Tigres para tener opciones de alcanzar la primera posición. Cruz Azul, en cambio, depende de sí mismo: un empate podría ser suficiente para conservar el liderato, siempre que América tampoco consiga la victoria.

En cuanto al pronóstico, se espera un partido con oportunidades para ambos. Chivas ha marcado ocho goles en sus últimos cinco compromisos, mientras que ocho de los últimos nueve encuentros de Cruz Azul superaron la línea de 2.5 anotaciones.

Dónde ver Chivas vs Cruz Azul en Estados Unidos: horario y canales

Los aficionados de la Liga MX que viven en Estados Unidos podrán seguir el partido en televisión y plataformas de streaming. Estos son los datos de la transmisión:

Fecha: domingo 22 de noviembre de 2026

Estadio: Akron, Guadalajara, México

Horario: 6:07 p.m. ET. / 5:07 p.m. CT / 3:07 p.m. PT.

Televisión: Telemundo y Universo.

Streaming: Peacock.

Otras opciones: Fubo, mediante un plan que incluya Telemundo, según disponibilidad regional

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