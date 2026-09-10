US Open 2026: las cuatro mejores del mundo se citan en semifinales por primera vez en 17 años

Sabalenka, Rybakina, Pegula y Gauff cumplen con su condición de favoritas y protagonizan un Final Four que no se veía en un Grand Slam desde 2009

Las cuatro favoritas se mantienen con vida en el torneo | Imagn Images via Reuters

Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula y Coco Gauff protagonizarán unas semifinales históricas en el US Open. Las cuatro primeras sembradas del torneo alcanzaron las instancias definitivas en Nueva York, dejando dos enfrentamientos que reúnen a las grandes protagonistas del circuito actual.

La campeona defensora, la nueva número uno del mundo, la favorita local y una de las jugadoras más constantes de los últimos años siguen con vida. Sabalenka busca un histórico tricampeonato; Rybakina quiere acompañar su ascenso a la cima de la WTA con otro título; Gauff pretende recuperar la corona frente a su público y Pegula continúa persiguiendo el primer Major de su carrera.

La última vez que las cuatro primeras sembradas de un Slam llegaron a semifinales fue en Wimbledon 2009, cuando Dinara Safina, Serena Williams, Venus Williams y Elena Dementieva confirmaron su condición de favoritas sobre el césped del All England Club.

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Aquella edición terminó colocando frente a frente a las hermanas Williams. Serena superó a Dementieva en una semifinal memorable por 6-7(4), 7-5 y 8-6, mientras que Venus arrolló a la entonces número uno del mundo, Dinara Safina, por 6-1 y 6-0.

Serena terminó levantando el título después de vencer a Venus por 7-6(3) y 6-2, conquistando su tercer Wimbledon y el undécimo Grand Slam de su carrera. Diecisiete años después, el US Open vuelve a reunir a las cuatro principales favoritas en la antesala de una final de Major.

Pegula vs Sabalenka: ¿La tercera será la vencida o llegará el tricampeonato?

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A sus 32 años, Pegula todavía persigue el primer Grand Slam de su carrera, pero Nueva York se ha convertido en el escenario donde más cerca ha estado de romper esa barrera. Alcanzó las semifinales por tercer año consecutivo, aunque en sus dos recorridos anteriores apareció la misma jugadora para detenerla: Aryna Sabalenka.

En 2024 llegó hasta su primera final de Major, pero la bielorrusa se llevó el campeonato con un 7-5 y 7-5; un año después se reencontraron en semifinales y Sabalenka volvió a imponerse, esta vez remontando para ganar 4-6, 6-3 y 6-4. Ahora tendrá una tercera oportunidad consecutiva frente a su gran verdugo en Flushing Meadows.

Pegula suma 50 victorias en 2026, además de haber sobrevivido a dos partidos de tres sets en su camino hacia semifinales. Después de remontar ante Leylah Fernandez en tercera ronda, volvió a hacerlo frente a Emma Navarro en cuartos.

Sabalenka domina claramente el historial entre ambas por 9-4, pero Pegula ganó el enfrentamiento más reciente, en las semifinales de Berlín 2026, con un contundente 6-0 en el tercer set.

Sin embargo, Nueva York es territorio de la bielorrusa. No pierde un partido en el US Open desde la final de 2023, acumula 19 victorias consecutivas, y está a solo dos triunfos de un tricampeonato.

Aunque no gana un torneo desde completar el Sunshine Double en marzo, encontró su mejor versión en su escenario favorito. En cuartos tuvo que sobrevivir a Linda Noskova, quien llegó a colocarse 4-2 arriba en el tercer set, antes de que la campeona reaccionara

Sabalenka intentará imponer su potencia desde el servicio y los primeros golpes, mientras que Pegula buscará quitarle tiempo con devoluciones profundas, sostener los intercambios y obligarla a jugar un golpe extra, forzando el error.

Gauff vs Rybakina: la nueva número uno del mundo contra la favorita de casa

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Coco Gauff y Elena Rybakina se encuentran entre las grandes figuras del tenis desde hace varias temporadas, pero apenas se han enfrentado dos veces, con una victoria para cada una. Ambos partidos fueron en Toronto y necesitaron tres sets. La estadounidense ganó el primero en 2022, mientras que la kazaja igualó el historial este año.

Rybakina llega al duelo tras asegurar la cima del ranking de la WTA, y quiere estrenar su estatus con una nueva corona. Después de conquistar el Australian Open 2026, busca su segundo Grand Slam del año y otro título sobre pista dura.

Su servicio ha vuelto a ser la principal herramienta para dominar partidos. Suma 37 aces durante el torneo y ha ganado más del 80 por ciento de los puntos disputados con su primer saque.

Del otro lado, Gauff ya sabe lo que significa ganar el US Open, después de coronarse en 2023, y llega a las semifinales después de otra actuación que confirmó su capacidad para escapar cuando está contra las cuerdas.

La estadounidense salvó dos puntos de partido ante Mirra Andreeva en los cuartos de final, antes de completar una remontada por 2-6, 7-6(7) y 6-2. Aterrizó en Nueva York después de conquistar Cincinnati, y presume una racha de 11 victorias consecutivas.

Gauff tampoco ha ganado un Grand Slam esta temporada, después de haber conquistado Majors en 2023 y 2025. La clave estará en cuánto daño pueda hacer sobre el servicio de su rival. La estadounidense tiene la velocidad y capacidad defensiva para alargar los puntos, pero necesitará mantener estable su propio saque y evitar regalar puntos con dobles faltas.

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