LeBron James toma su decisión: firma con los Philadelphia 76ers

El de Akron jugará para el cuarto equipo de su carrera tras sus dos etapas en los Cavs, su paso por el Heat y la última etapa en los Lakers

LeBron James, nuevo jugador de los Philadelphia 76ers | Imagn Images

La novela del verano ha terminado en la NBA. LeBron James tomó su decisión el viernes 24 de julio, al llegar a los Philadelphia 76ers.

Desde que anunció que no volvería a los Lakers, el futuro de LeBron era una incógnita. Buscaba un equipo donde pudiera ser feliz, sin importar temas monetarios. Se habló de llegar a los Warriors con Stephen Curry, volver a Miami o una tercera etapa en Cleveland, pero al final opta por construir un contendiente en la Conferencia Este con los 76ers.

El contrato es por 2 años y apenas 8 millones de dólares, con opción de jugador para la segunda campaña. Es una reducción salarial importante para LeBron, quien cobró 52.6 millones en su última campaña con los Lakers, en la que se terminó con su racha de 21 campañas apareciendo en uno de los tres equipos ideales All NBA, ya que las lesiones le dejaron fuera 22 partidos.

LeBron disputó 60 juegos, promediando 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias. En los Playoffs, pese a la baja de Luka Doncic, llevó a Los Angeles a superar a Houston y puso mejores números (23.2 puntos, 6.7 rebotes, 7.3 asistencias) en los 10 juegos de postemporada, aunque fueron barridos en segunda ronda por el Oklahoma City Thunder.

¿Por qué LeBron decidió jugar con los Philadelphia 76ers?

LeBron publicó varios mensajes en X tras el anuncio de su contratación, asegurando que pensó en el retiro tras la eliminación de los Lakers en la segunda ronda de los Playoffs y que los 76ers serían su último equipo. Tras analizar todo por varias semanas, decidió volver en busca del quinto campeonato de su carrera y decidió firmar con un equipo que se habían hecho con Jaylen Brown semanas atrás, tienen otros dos All Stars en Joel Embiid y Tyrese Maxey, además de VJ Edgecombe, quien brilló como novato la campaña anterior.

“Pensé que mi carrera había terminado cuando finalizó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba tiempo para decidirme, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui sincero en esa última rueda de prensa cuando dije que necesitaba reflexionar y decidir si aún amaba este deporte. Todavía lo amo de verdad, y tengo mucho que ofrecer. Las últimas semanas han sido muy especiales. Nunca antes había tenido la oportunidad de estar tan tranquilo y tomarme el tiempo necesario para pensar. He pasado unos meses increíbles con mis seres queridos, tratando de resolver todo. Esta es mi decisión final. No decidí por dinero. No tomé la decisión por temas familiares. ¿Por qué estoy jugando en este punto? Aún quiero sacrificarme, aún quiero trabajar, aún quiero esforzarme al máximo, aún quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir la emoción de ganar otro campeonato. Creo que puedo ayudar a que los Philadelphia 76ers se conviertan en un equipo campeón y estoy muy emocionado de motivar a una nueva afición y comenzar este increíble viaje una última vez.Gracias, Los Ángeles. Siempre amaré Miami y el noreste de Ohio siempre será mi hogar“, escribió James.

Tras las Finales de la NBA, los 76ers no eran uno de los máximos favoritos para ser campeones la próxima temporada, pero con la llegada de Brown y James, son los cuartos máximos favoritos, según los momios de Caliente.mx consultados la mañana del viernes:

San Antonio Spurs: +260 Oklahoma City Thunder: +260 New York Knicks +850 Philadelphia 76ers: +900 Boston Celtics: +1200

Así luce el roster de los 76ers tras la llegada de LeBron

Los Sixers tendrán uno de los mejores rosters para la próxima temporada. La quinteta titular parece definida: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James y Joel Embiid, con el de Akron jugando más de ala pívot que de alero. No es el equipo más alto de mayor tamaño de la liga, sobre todo en los guardias, pero el coach Nick Nurse tendrá más opciones desde la banca.

Los 76ers fueron un equipo sin profundidad la temporada anterior, pero eso también lo atendieron en la agencia libre. Firmaron a Anfernee Simons, quien tiene par de temporadas promediando más de 20 puntos por partido con Portland, aunque sus números cayeron en la 25/26, que jugó con Boston y Chicago. La selección de primera ronda del Draft, Labaron Philon Jr., promedió 18.5 puntos en la Liga de Verano y debería de jugar como perimetral.

Philadelphia también trajo a un especialista en defensa y triples, Dean Wade, ex Cleveland, y al tercer pívot de los Knicks en los últimos Playoffs, Ariel Hukporti. Dominick Barlow y Adem Bona, quienes tuvieron minutos en la rotación en los últimos Playoffs, también siguen en el roster.

LeBron, la súper estrella que han jugado para más equipos en la NBA

En la NBA, los jugadores que solo defienden una camiseta en toda su carrera son una especie en peligro de extinción, pero es igual de raro que una de las máximas figuras de la historia juegue para cuatro equipos, como será el caso de LeBron con los 76ers.

LeBron duplica ya los dos equipos de la carrera de Jordan y supera la marca de Wilt Chamberlain, quien pasó por tres franquicias en su carrera. En cuanto a equipos, James caería más en la categoría de Shaquille O’Neal (Magic, Lakers, Heat, Suns, Celtics, Cavs), Kevin Durant (Thunder, Warriors, Nets, Suns y Rockets) y James Harden (Thunder, Rockets, Nets, 76ers, Clippers, Cavs) que en jugadores como Magic, Bird, Kobe, Curry o Duncan.

LeBron James: 4 (Cavs, Heat, Lakers y 76ers) Wilt Chamberlain: 3 (Warriors, 76ers y Lakers) Michael Jordan: 2 (Bulls y Wizards) Kareem Abdul-Jabbar: 2 (Bucks y Lakers) Bill Russell: 1 (Celtics) Magic Johnson: 1 (Lakers) Larry Bird: 1 (Celtics) Tim Duncan: 1 (Spurs) Kobe Bryant: 1 (Lakers) Stephen Curry: 1 (Warriors)

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