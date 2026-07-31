LeBron James suma otro récord histórico sin siquiera pisar Philadelphia

LeBron todavía no debuta con los Sixers, pero su nueva camiseta ya rompió un récord de ventas que tenía Shohei Ohtani con los Dodgers.

LeBron James continúa rompiendo récords | Juan Ocampo / Getty Images via AFP

LeBron James todavía no ha jugado ni un solo minuto con la camiseta de los Philadelphia 76ers, pero su llegada ya cambió la historia del merchandising deportivo. El “Rey” volvió a demostrar que su marca personal sigue siendo la más poderosa del deporte mundial al romper un récord que parecía intocable.

LeBron rompe otro récord histórico

Apenas se confirmó la firma de LeBron con los Sixers, la locura por conseguir su nueva camiseta número 23 se apoderó de las tiendas y plataformas digitales de Fanatics, la firma oficial de merchandising de la NBA.

Según los datos que compartió la compañía, la prenda de James se convirtió en la más vendida en la historia de cualquier deporte durante las primeras 48 horas tras un cambio de equipo, superando absolutamente todo lo registrado antes por otros atletas. Para ponerlo en perspectiva, los productos vinculados a LeBron ocuparon ocho de los diez artículos más vendidos en toda la red de sitios de Fanatics apenas se anunció la noticia.

Incluso más llamativo, en solo 24 horas se vendió más mercancía suya que en toda la primera semana que pasó con los Lakers allá en 2018.

Hasta este momento, la marca que dominaba esta categoría le pertenecía a Shohei Ohtani, el astro japonés que sacudió al béisbol al firmar con los Dodgers en 2023. Aquella vez, la camiseta número 17 de Ohtani había pulverizado el récord previo que ostentaba nada menos que Lionel Messi tras su llegada al Inter Miami.

Ahora ese trono cambió de dueño otra vez y quedó en manos de LeBron, quien sigue reescribiendo capítulos enteros de la industria deportiva sin necesidad de pisar una cancha con su nuevo uniforme.

Philadelphia ya vive la fiebre LeBron

En las calles de Philadelphia el ambiente ya se siente distinto. La tienda Mitchell & Ness, en pleno Center City, reportó que su máquina de bordado no ha parado desde el anuncio, cosiendo el nombre y el número de James en gorras y prendas para fans que llegan sin parar.

La expectativa también se trasladó a la reventa de boletos, ya que los precios de los juegos de pretemporada de los Sixers se dispararon en el mercado secundario porque todos quieren ver de cerca al histórico anotador vistiendo por primera vez los colores de Philadelphia.

Entre feriados estatales dedicados a su nombre y menús temáticos en bares y restaurantes de la ciudad, queda claro que el impacto económico de LeBron ya arrancó mucho antes de su debut oficial en la cancha.

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