LeBron James y su reto con Philadelphia: “No dejé a mi familia para perder en segunda ronda”

El cuatro veces campeón de la NBA inicia una nueva etapa con los Sixers y apunta al título en su temporada 24 dentro de la liga

LeBron James no piensa en el retiro y va por otro anillo con 76ers | Reuters

LeBron James cambió el uniforme de Los Angeles Lakers por el de Philadelphia 76ers con un objetivo definido: competir por otro campeonato de la NBA. Durante el Media Day previo al inicio de la temporada 2026-27, el veterano jugador dejó claro que su llegada a Pensilvania responde a una búsqueda por pelear por el anillo y no por cerrar su carrera sin aspiraciones de título.

A sus 41 años, James afrontará su vigésima cuarta temporada en la NBA después de poner fin a una etapa de ocho campañas con los Lakers. El jugador explicó que tomó la decisión de cambiar de equipo tras analizar diferentes opciones y encontrar en Philadelphia un proyecto con piezas que considera importantes para competir al máximo nivel.

“No dejé a mi familia para perder en segunda ronda, eso seguro”, declaró LeBron durante su primera conferencia como jugador de los 76ers. El basquetbolista señaló que el equipo debe aceptar los retos que implica buscar un campeonato y evitar quedarse únicamente con la expectativa de contar con una plantilla de talento.

LeBron James explica por qué eligió a Philadelphia 76ers

El movimiento hacia Philadelphia llegó después de una evaluación del panorama de la NBA. LeBron explicó que tenía una lista de equipos que le interesaban y que una de las razones principales para elegir a los Sixers fue su relación con Tyrese Maxey, base del conjunto de Pensilvania.

“Tenía una lista de cinco equipos que me interesaban. Vi a mi agente en su podcast y vi su pizarra. Lo quiero muchísimo. Tenía su pizarra y ahí tenía todos los equipos de LeBron”, comentó el jugador sobre el proceso que llevó a su decisión.

James explicó que habló con Maxey sobre el futuro de la franquicia y sobre la manera en que podría integrarse al equipo. “Tengo una relación realmente muy buena con Tyrese. Hablamos mucho y le pregunté bastante, no solo sobre cómo ve el rumbo de su carrera, cómo ve a la franquicia aquí y cuánto cree en ella, sino también cómo me vería encajando si yo viniera aquí”, agregó.

Un equipo con Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown

Los 76ers tendrán una plantilla con nombres como Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, además de LeBron James, con la intención de competir por el campeonato de la NBA. El cuatro veces campeón destacó la importancia de construir una dinámica entre jugadores con diferentes características.

Sobre Embiid, LeBron reconoció el talento del pívot y señaló que su condición física será un aspecto importante para el proyecto. “Jo es uno de los chicos más talentosos que tenemos en el mundo y, obviamente, para él sabemos que se trata de salud”, explicó.

El jugador también habló sobre el papel que puede asumir dentro del equipo y aseguró que está dispuesto a adaptarse a las necesidades de Philadelphia. “El lujo de mi forma de jugar es que puedo hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa”, expresó durante su aparición ante los medios.

La exigencia de LeBron para la nueva temporada

James señaló que alcanzar un objetivo importante requiere aceptar situaciones incómodas y mantener una exigencia diaria. Para el jugador, el talento de una plantilla no garantiza resultados si el equipo no cumple con el trabajo necesario.

“Para ser grandes, tenemos que estar encantados de hacer cosas que nos ponen incómodos. Esa es la manera de que las cosas vayan más rápido. Si las hacemos, seremos un gran equipo”, explicó LeBron.

El jugador agregó: “Si no las hacemos, se dirá que éramos un gran equipo y que perdimos en la segunda ronda. No quiero perder en la segunda ronda. No dejé a mi familia para perder en la segunda ronda”.

Con Philadelphia, LeBron James buscará sumar el quinto campeonato de su carrera y continuar una trayectoria que ya cuenta con cuatro títulos de NBA, cuatro premios MVP de temporada regular y cuatro reconocimientos como MVP de las Finales.