¡Golpazo en el Masters 1000 de Cincinnati! La colombiana Emiliana Arango elimina a Venus Williams

La representante cafetera se impuso con cierta comodidad a la leyenda del tenis y ahora enfrentará a Iga Swiatek.

Emiliana Arango, en Cincinnati. – Aaron Doster, Imagn Images, vía Reuters.

Hubo sorpresa en el Masters 1000 de Cincinnati este viernes. La tenista colombiana Emiliana Arango logró imponerse a Venus Williams en la primera ronda del evento tenístico que se desarrolla en territorio estadounidense. Contrario a lo que podía pensarse antes del encuentro, fue una jornada bien tranquila para la representante cafetera, que se impuso con un doble 6-2 en el marcador.

La gran fortaleza de Arango estuvo en la efectividad de su primer saque, ubicando un 76% de servicios correctos ante el 60% de su rival norteamericana. La regularidad le permitió a la antioqueña adueñarse rápidamente del control del juego y obrar los quiebres necesarios como para llevarse el primer set sin ningún tipo de sobresaltos. Estaba por verse si podía sostenerse así.

Lo normal era pensar que Venus Williams saldría en una actitud arrolladora para el segundo capítulo, presionando para igualar el panorama del encuentro. Sin embargo, no tuvo momento para desplegar la fortaleza de sus golpes y empezó a quedar rápidamente relegada. La colombiana consiguió dos aces y solamente cedió una doble falta en todo el partido, lo cual no dio espacio a una remontada.

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La estadounidense de 46 años cayó con la frente en alto y asumió la derrota con deportividad, teniendo un saludo cordial con Arango sobre la red. La cafetera está actualmente en el puesto 95 del escalafón de la WTA y el paso de ronda la invita a luchar con más fuerza por volver a ascender a la posición 46 del mundo que alcanzó como su máximo hace casi un año.

No obstante, el camino no se ve muy sencillo. El sorteo del cuadro la puso en la misma línea de Iga Swiatek, quien es hoy en día la quinta mejor del planeta y una de las tenistas con mayor figuración en los grandes eventos tenísticos de la rama femenina. Ese partido de la segunda ronda está programado para el próximo domingo, 16 de agosto, en horario y cancha por confirmar.

Emiliana Arango queda como la única carta colombiana en el Masters 1000 de Cincinnati. Ya durante el jueves, Camila Osorio cayó frente a la estadounidense Taylor Townsend, mientras que Nicolás Mejía salió del torneo a manos del australiano Adam Walton. Es la gran antesala al U.S. Open, que arrancará en la última semana de agosto.

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