Venus Williams recibe wild card para jugar el US Open 2026

La siete veces campeona de Grand Slam volverá al cuadro principal en Nueva York, donde conquistó el título individual en dos ocasiones

Venus y Serena Williams en acción durante el US Open 2022 | Reuters

Venus Williams volverá a disputar el cuadro principal del US Open en 2026 después de recibir una wild card por parte de la organización. La tenista estadounidense, de 46 años, estará presente en el último Grand Slam de la temporada, cuyo cuadro principal individual se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing, Nueva York.

La invitación representa un nuevo capítulo para una de las jugadoras con mayor trayectoria en el tenis profesional. Williams ha conquistado siete títulos individuales de Grand Slam y levantó en dos ocasiones el trofeo del US Open (2000 y 2001), por lo que regresará a un torneo en el que no había participado desde 2023 antes de recibir nuevas invitaciones.

A sus 46 años, Venus se mantiene activa dentro del circuito y actualmente aparece en el puesto 621 del ranking WTA. Su presencia en Nueva York también la coloca entre las participantes de mayor edad que han competido en el cuadro individual del torneo; de acuerdo con la Federación Internacional de Tenis, Renee Richards tenía 47 años cuando disputó el US Open de 1981.

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La estadounidense llega a esta etapa de la temporada después de continuar acumulando partidos tanto en individuales como en dobles. El pasado lunes compitió junto a su hermana Serena Williams en Cincinnati, donde ambas cayeron en un supertiebreak frente a Marta Kostyuk y Peyton Stearns. Fue su primer torneo de dobles juntas desde el US Open de 2022.

Venus también ha seguido buscando continuidad en individuales pese a los resultados recientes. La estadounidense suma 14 derrotas consecutivas en esta modalidad y ha necesitado invitaciones para ingresar a distintos cuadros durante la temporada 2026, en la que ya acumula varias wild cards otorgadas por los organizadores de diferentes torneos.

El US Open también entregó una invitación a Sloane Stephens, campeona del torneo en 2017. Junto a ellas estarán Carol Young Suh Lee, Reese Brantmeier, Thea Frodin, Leolia Jeanjean y Taylah Preston, mientras que la organización todavía mantiene una plaza del cuadro principal femenil pendiente de anunciar.

La fase de clasificación femenil se realizará del 24 al 27 de agosto y también contará con invitaciones para jugadoras como Janae Preston, Katrina Scott, Caroline Dolehide, Ayana Akli, Annika Penickova, Julieta Pareja, Kristina Penickova y Savannah Broadus. Después de esa etapa quedará definido el cuadro completo para el inicio del torneo individual.

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Con su wild card asegurada, Venus Williams volverá al US Open con dos títulos individuales obtenidos en Nueva York y con la posibilidad de extender una carrera profesional que comenzó varias décadas atrás y que todavía continúa dentro del circuito.

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