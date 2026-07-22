Carlos Alcaraz estará en el US Open 2026 para defender su título

El español aparece en la lista oficial del último Grand Slam del año tras varios meses fuera de las canchas por una lesión en la muñeca derecha

Carlos Alcaraz figura en la lista oficial de participantes US Open 2026 | Reuters

Carlos Alcaraz figura en la lista oficial de participantes del US Open 2026, torneo que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre en Nueva York. El tenista español aparece como número tres del cuadro varonil y tiene previsto defender el campeonato conquistado en la edición anterior.

El murciano se encuentra apartado de la competencia desde abril debido a una lesión en la muñeca derecha. Su último partido fue en el torneo Conde de Godó de Barcelona, situación que le impidió participar en Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s y Wimbledon durante la gira europea.

La inscripción en el US Open forma parte del plan de regreso establecido por su equipo. Alcaraz también fue incluido en la lista del Masters 1000 de Cincinnati, competencia programada del 13 al 23 de agosto y que podría servirle para recuperar ritmo antes del último Grand Slam de la temporada.

El español defenderá una cantidad importante de puntos durante esas semanas, debido a que ganó tanto Cincinnati como el US Open en 2025. Entre ambos torneos pondrá en juego 3 mil unidades dentro de la clasificación de la ATP, en una etapa que puede influir en su posición durante el cierre del año.

Alcaraz buscará su tercer título en el US Open, torneo en el que consiguió su primer Grand Slam cuando tenía 19 años tras derrotar a Casper Ruud en la final. Su segundo campeonato en Nueva York llegó ante Jannik Sinner, resultado que le permitió volver a levantar el trofeo en la cancha Arthur Ashe.

La lista de inscritos también incluye a Sinner, Alexander Zverev y Novak Djokovic, además de otros jugadores ubicados entre los primeros lugares del ranking. En el cuadro femenil, Aryna Sabalenka encabezará la participación y buscará otro campeonato consecutivo en el torneo estadounidense.

La presencia definitiva de Alcaraz dependerá de la evolución de su muñeca y de las sensaciones que tenga durante su regreso en Cincinnati. El US Open representa su última oportunidad de sumar un título de Grand Slam en 2026, después de conquistar el Abierto de Australia y ausentarse de Roland Garros y Wimbledon.

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