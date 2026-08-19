Nick Kyrgios, suspendido tras dar positivo por cocaína en Mallorca

El australiano asumió la responsabilidad por el resultado adverso y anunció que se alejará 28 días de las redes sociales y la vida pública

El australiano estará fuera de la vida púbblica | MARIJAN MURAT / DPA VIA AFP

Nick Kyrgios enfrenta un nuevo obstáculo en una carrera condicionada durante los últimos años por las lesiones y la falta de continuidad. El tenista australiano fue suspendido provisionalmente después de que un control antidopaje detectara benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, durante su participación en el torneo ATP 250 de Mallorca. La medida le impide competir o intervenir en actividades oficiales mientras se resuelve el procedimiento.

La prueba antidopaje y el alcance de la suspensión

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) informó que Kyrgios entregó la muestra el 22 de junio de 2026 en Mallorca, España. El análisis fue realizado por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje y el 17 de julio confirmó la presencia de benzoilecgonina. La cocaína está clasificada como estimulante y sustancia de abuso en la lista de productos prohibidos de la AMA.

La suspensión provisional es obligatoria debido a la sustancia encontrada y está vigente desde el 4 de agosto de 2026. El organismo aclaró que el australiano de 31 años tenía derecho a apelar la medida, pero no había presentado ningún recurso hasta la publicación de su comunicado del miércoles 19 de agosto.

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Mientras permanezca suspendido, Kyrgios no podrá jugar, entrenar ni acudir a torneos organizados o sancionados por World Tennis, la ATP, la WTA, los cuatro Grand Slam o cualquier federación nacional. La prohibición abarca, por lo tanto, tanto su participación como jugador como otras funciones deportivas o presenciales dentro del circuito profesional.

La duración definitiva del castigo todavía no ha sido establecida. El reglamento contempla sanciones reducidas cuando se demuestra que una sustancia de abuso fue consumida fuera de competición, pero el alcance de la pena puede aumentar si las autoridades determinan que el consumo ocurrió dentro del periodo competitivo. El caso podría partir de una sanción base de tres meses y alcanzar un periodo mucho mayor dependiendo de las circunstancias que determine la investigación.

Kyrgios admite su error y habla del final de su carrera

Antes de que la ITIA difundiera la resolución, Kyrgios publicó un mensaje en sus redes sociales para comunicar el resultado y asumir la responsabilidad. “Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad por ello”, escribió el australiano, quien ofreció disculpas a sus seguidores, familiares, patrocinadores y personas cercanas. También reconoció el impacto que podía tener el episodio entre los niños que lo siguen.

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El jugador evitó presentar sus problemas personales como una justificación, aunque explicó el contexto que atravesaba. Las lesiones de los últimos años, afirmó, tuvieron consecuencias físicas y mentales, pues su cuerpo dejó de responder de la manera que esperaba. Kyrgios también reconoció que aceptar la cercanía del final de su carrera ha resultado más difícil de lo que imaginaba.

“Nada de eso justifica lo que hice”, puntualizó después de describir los momentos en los que se sintió impotente y solo. El australiano señaló que el positivo y la suspensión funcionaron como una llamada de atención. Por esa razón, anunció que se apartará durante 28 días de las redes sociales y de la vida pública para concentrarse en su recuperación, además de solicitar respeto para su privacidad y la de su familia.

El episodio llega cuando Kyrgios intenta mantenerse activo después de varias temporadas con escasa participación. Su mejor posición en la clasificación mundial fue el número 13, alcanzado en octubre de 2016, pero actualmente aparece en el puesto 919. En 2026 registra una victoria y tres derrotas, mientras que desde noviembre de 2022 únicamente ha disputado diez encuentros, con dos triunfos.

El australiano conquistó siete títulos individuales de la ATP y cuatro en dobles. El punto más alto de su trayectoria llegó en Wimbledon 2022, cuando avanzó hasta la final y perdió ante Novak Djokovic por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6. Ese mismo año obtuvo en Washington su título individual más reciente, antes de que los problemas físicos redujeran de manera considerable su presencia en el circuito.

Las lesiones en distintas partes del cuerpo obligaron a Kyrgios a atravesar periodos prolongados de rehabilitación y varias intervenciones médicas. La reconstrucción de su muñeca derecha en 2024 fue uno de los procedimientos más importantes, dentro de una etapa en la que también lidió con problemas en rodillas, codo, hombros y cadera. Esa falta de continuidad provocó su caída en la clasificación y lo llevó a depender de invitaciones para ingresar a determinados torneos.

Ahora, el futuro deportivo de Kyrgios dependerá del proceso abierto por la ITIA y de la sanción definitiva. Por el momento no existe una fecha confirmada para su regreso ni una resolución final sobre la extensión del castigo. El australiano aseguró que trabajará para recuperarse y volver en mejores condiciones, pero el positivo añade incertidumbre a una trayectoria que él mismo reconoce cercana a su desenlace.

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