Lewandowski se impone a Griezmann y Chicago Fire extiende su histórica racha en la MLS

El polaco decidió el partido con un penalti, mientras el francés dejó una asistencia y un remate al poste en un duelo marcado por la tormenta

Lewandowski se llevó el duelo ante Griezmann | R. Storry | Getty Images vía AFP

El duelo entre Antoine Griezmann y Robert Lewandowski en la MLS terminó con victoria para el delantero polaco, cuyo gol de penalti le dio al Chicago Fire un triunfo de 2-1 sobre Orlando City.

Más allá del esperado choque entre dos figuras internacionales, el encuentro dejó una conclusión importante: el equipo de Illinois atraviesa uno de sus mejores momentos en décadas y ya suma seis victorias consecutivas.

El partido disputado en la maratónica jornada del 19 de agosto en el Inter.co Stadium tuvo prácticamente de todo. Chicago golpeó temprano, Orlando reaccionó después del descanso y una tormenta eléctrica obligó a detener las acciones durante 100 minutos.

Cuando el encuentro volvió a ponerse en marcha, los dos referentes asumieron responsabilidades distintas, aunque fue Robert Lewandowski quien terminó marcando la diferencia.

Griezmann tuvo influencia, pero Lewandowski decidió el partido

Chicago tomó ventaja apenas al minuto cuatro mediante Puso Dithejane, en una transición rápida que sorprendió a la defensa de Orlando. La presión del conjunto visitante también dificultó que Griezmann recibiera el balón con comodidad durante buena parte del primer tiempo.

La pausa provocada por la tormenta cambió el escenario. Después de más de 90 minutos de interrupción, Orlando regresó con una actitud más agresiva y encontró en Griezmann a uno de sus principales generadores de peligro.

El francés no marcó, pero participó directamente en el empate. Al minuto 52 ejecutó un tiro de esquina al primer palo que David Brekalo convirtió de cabeza.

Más tarde tuvo la oportunidad de darle vuelta al marcador: al 77′, después de una conducción de aproximadamente 50 metros, sacó un disparo de zurda que terminó rozando el poste.

Lewandowski, en cambio, tuvo una intervención más directa. Al minuto 68 provocó un penalti después de ganar la posición ante Robin Jansson.

Un minuto más tarde tomó el balón y venció a Maxime Crépeau para colocar el 2-1 definitivo.Griezmann terminó con una asistencia, tres remates y 37 pases precisos de 43 intentados

Los números reflejan claramente las diferentes funciones de ambos. , mientras que Lewandowski convirtió el único disparo a puerta que realizó.

Chicago Fire encontró una racha que cambia sus expectativas

El resultado tuvo un significado todavía mayor para Chicago Fire. El triunfo representó su sexta victoria consecutiva, algo que el club no conseguía desde 1998, temporada en la que conquistó tanto la MLS Cup como la US Open Cup.

La manera de conseguir esta victoria también resulta significativa. Chicago tuvo que soportar una interrupción meteorológica prolongada, encajar el empate y después recuperar el control suficiente para aprovechar la experiencia de Lewandowski en un momento decisivo. Esa capacidad de respuesta apunta a un equipo con mayor madurez competitiva.

Con 35 puntos en 18 partidos, Chicago Fire se mantiene tercero de la Conferencia Este, mientras Orlando City ocupa el décimo lugar con 21 unidades.

Así, el duelo que enfrentó a dos estrellas de talla mundial terminó dejando una lectura colectiva. Griezmann mostró que puede convertirse en el eje creativo que Orlando necesita para reaccionar en la recta final, pero Lewandowski volvió a demostrar que su experiencia también puede traducirse en puntos. Y, por ahora, Chicago es el equipo que está aprovechando mejor esa jerarquía.

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