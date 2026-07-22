Robert Lewandowski llega a Chicago Fire con un legado que pocos delanteros pueden igualar

Robert Lewandowski inicia una nueva etapa con Chicago Fire respaldado por una carrera repleta de goles, títulos y récords históricos

Robert Lewandowski Y Sus Grandes Números | Kamil Krzaczynski | AFP

El esperado debut de Robert Lewandowski con Chicago Fire que se movió de su fecha original por condiciones climáticas, marcará uno de los momentos más esperados de la temporada 2026 de la MLS.

El delantero polaco, considerado uno de los mejores goleadores de este siglo, estrenará su nueva camiseta frente al Inter Miami, un rival que afrontará el encuentro sin Lionel Messi, quien permanece en su periodo de descanso obligado por FIFA tras disputar la final del Mundial 2026 ante España.

Más allá del impacto mediático, la llegada del exjugador del Barcelona y del Bayern Múnich representa un salto de calidad para la liga estadounidense.

Sus más de 700 goles oficiales, una colección de títulos en tres países y un historial que lo ubica entre los máximos artilleros de la UEFA Champions League explican por qué Chicago decidió apostar por una de las últimas grandes leyendas del fútbol europeo.

Una carrera construida a base de goles y campeonatos

Hablar de Robert Lewandowski es hablar de regularidad. Durante casi dos décadas convirtió el gol en una costumbre y logró mantenerse en la élite con una consistencia que muy pocos delanteros han alcanzado.

El atacante polaco aterriza en la MLS con 718 goles oficiales en su carrera profesional, una cifra reservada para futbolistas históricos. Además, es el máximo goleador de la selección de Polonia, con 89 anotaciones, y dejó huella en cada uno de los clubes donde jugó.

Con el Bayern Múnich se convirtió en el segundo máximo anotador de la historia del club gracias a sus 344 goles. En el Barcelona ya ocupa un lugar entre los diez mejores goleadores históricos tras alcanzar 120 tantos, mientras que en el Borussia Dortmund todavía figura entre los doce máximos artilleros con 103 anotaciones.

Su legado también quedó escrito en la UEFA Champions League, donde suma 109 goles, registro que lo coloca como el tercer máximo goleador histórico del torneo, únicamente por detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Pero los goles llegaron acompañados de títulos. Lewandowski levantó 33 campeonatos oficiales a lo largo de su carrera, incluyendo una UEFA Champions League, diez Bundesligas, tres títulos de LaLiga, una Supercopa de Europa, cuatro Copas de Alemania, seis Supercopas alemanas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, además de conquistar la liga, la copa y la supercopa de Polonia durante sus primeros años como profesional.

Chicago Fire apuesta por una figura capaz de cambiar el rumbo del proyecto

La incorporación del delantero polaco llega en un momento especialmente positivo para el Chicago Fire. El equipo dirigido por Gregg Berhalter ocupa las primeras posiciones de la Conferencia Este y busca consolidarse como uno de los candidatos para pelear por el campeonato durante la segunda mitad de la temporada.

La expectativa alrededor de Lewandowski no se limita únicamente a su capacidad goleadora.

Su experiencia en partidos de máxima exigencia, liderazgo dentro del vestidor y mentalidad competitiva representan un valor añadido para un plantel que aspira a competir de igual a igual con los principales favoritos de la MLS.

Antes de aceptar la propuesta del Fire, el delantero buscó referencias de dos personas que conocen perfectamente tanto el fútbol alemán como la liga estadounidense.

Lewandowski conversó con Bastian Schweinsteiger, quien defendió la camiseta de Chicago entre 2017 y 2019, y también con Thomas Müller, su histórico compañero en el Bayern Múnich y actual futbolista de los Vancouver Whitecaps. Ambos le transmitieron una visión positiva sobre el crecimiento de la MLS y el reto deportivo que representa jugar en Norteamérica.

Después de conquistar Polonia, Alemania y España, Robert Lewandowski inicia el primer desafío de su carrera fuera del fútbol europeo.

Su debut no solo simboliza la llegada de otro referente internacional a la MLS, sino también la confirmación de que el campeonato estadounidense continúa consolidándose como un destino atractivo para algunas de las mayores figuras del fútbol mundial. Para Chicago Fire, la esperanza es clara: que el hombre que convirtió el gol en una costumbre también sea capaz de cambiar la historia del club.

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