Las señales de que te están intentando estafar con entradas de fútbol en EE.UU.

Con la fiebre por la MLS y la Leagues Cup, los fraudes con boletos se multiplican. Aprende a detectarlos antes de perder tu dinero.

Evita estafas y disfruta en vivo el partido | TIM AUSTEN / GETTY IMAGES VIA AFP

Con la MLS de vuelta después de la pausa por el Mundial y la Leagues Cup ya calentando motores, la fiebre por conseguir un boleto vuelve a estar en su punto máximo, y ahí es exactamente donde los estafadores afinan la puntería. Según alertas recientes de la FTC y del FBI, la explosión de demanda por partidos de fútbol en Estados Unidos disparó también la cantidad de sitios y perfiles falsos que buscan robar tu dinero sin que te des cuenta.

La buena noticia es que las estafas casi siempre dejan pistas, y aprender a leerlas puede ahorrarte un dolor de cabeza (y de bolsillo) importante.

1. La urgencia y el precio son las primeras alarmas

Si alguien te empuja a pagar “ya mismo” porque “hay otro comprador esperando” o porque “es la última entrada disponible”, estás frente a una de las tácticas más viejas del manual del estafador.

Esa presión busca que actúes antes de pensar, y un vendedor legítimo jamás te va a apurar de esa forma. Lo mismo aplica cuando el precio de un partido agotado aparece sorprendentemente bajo, porque nadie regala algo que todo el mundo quiere conseguir. La combinación de apuro más y descuento es casi siempre sinónimo de fraude, así que entrenar el ojo para detectarla es el primer paso para no caer.

2. Métodos de pago que debes evitar

Otra señal clarísima aparece en la forma de pago que te piden si utilizas una web de reventa. Cuando el vendedor solo acepta Zelle, Cash App, transferencia bancaria, tarjetas de regalo o criptomonedas, la FTC lo deja clarísimo, esos métodos no tienen vuelta atrás y una vez que mandaste el dinero es prácticamente imposible recuperarlo.

Súmale a esto que te manden un PDF, una captura de pantalla o una “foto de prueba” como garantía, porque la mayoría de boletos hoy se entregan de forma digital dentro de la app o plataforma oficial del evento, y una imagen suelta no certifica nada. Pagar siempre con tarjeta de crédito es tu mejor blindaje, ya que te permite pedir un contracargo si algo sale mal.

3. Verifica el sitio antes de sacar la billetera

Antes de cargar cualquier dato de tu tarjeta, revisa letra por letra la dirección web donde estás comprando, porque miles de sitios truchos copian al detalle el diseño de canales oficiales para robarte información. El FBI incluso recomendó escribir la dirección oficial directamente en el navegador en lugar de llegar a ella por buscadores, ya que los estafadores pagan anuncios patrocinados para desviar el tráfico hacia páginas falsas.

4. Cuidado con el asiento que no coincide con lo que pagaste

Otra señal de alerta es cuando el vendedor te promete una ubicación “premium” y al final te asignan un asiento totalmente distinto al que pagaste. Esto es algo que ya se vio durante el Mundial y que autoridades de Texas, California, Nueva York y Nueva Jersey ya están investigando tras recibir denuncias de aficionados que reservaron mejores localidades y terminaron con boletos de categorías inferiores.

Si notas que la plataforma no te deja ver el mapa exacto del estadio antes de pagar, o que la confirmación llega sin número de sección claro, mejor frena la compra ahí mismo, porque esa falta de transparencia suele ser la antesala de una sorpresa desagradable el día del partido.

5. Ojo si el “revendedor” solo aparece en redes sociales

Si la única vía de contacto con el vendedor es un perfil de Instagram, Facebook o WhatsApp sin respaldo de una plataforma verificada, debes evitar comprar. La comunidad hispana en Estados Unidos ha sido una de las más golpeadas por este tipo de fraude, justamente porque muchas reventas circulan en grupos de redes sociales en español que prometen boletos “de contacto directo” para partidos con alta demanda.

Especialistas recomiendan evitar por completo transacciones entre particulares en Marketplace o Craigslist para este tipo de entradas, y confiar únicamente en mercados oficiales de reventa como el de la propia liga o plataformas reconocidas que ofrezcan garantía de reembolso.

Para la MLS y la Leagues Cup, lo más seguro es comprar siempre desde la web oficial del equipo, la liga o plataformas de reventa reconocidas, y desconfiar de cualquier link que llegue por WhatsApp o mensaje directo prometiendo boletos “de último momento”.

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