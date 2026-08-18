MLS: los 15 partidos del miércoles 19 de agosto y dónde verlos en Estados Unidos
Lionel Messi, Alexis Sánchez y varios duelos regionales destacan en una jornada de 15 partidos que recorrerá Estados Unidos de costa a costa
La MLS tendrá una jornada maratónica este miércoles 19 de agosto de 2026, con 15 partidos programados en un solo día y una agenda que llevará la acción desde Toronto y la costa Este hasta Vancouver y California.
Lionel Messi con Inter Miami tras la goleada en contra ante Nashville buscando volver al camino de la victoria, el posible debut de Alexis Sánchez con CF Montreal y varios clásicos regionales aparecen entre los principales atractivos.
Cabe recordar que se trata de una fecha comprimida por el calendario posterior al Mundial de 2026 y la Leagues Cup 2026 que ya tiene definidos sus cuartos de final.
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La concentración de partidos no es casualidad. La temporada regular tuvo que adaptarse al calendario de la Copa Mundial disputada en Estados Unidos, México y Canadá, lo que provocó una pausa entre finales de mayo y julio y obligó a concentrar encuentros durante agosto.
Para los clubes, esta etapa supone un desafío adicional en materia de rotación y recuperación física.
Messi y Alexis Sánchez encabezan una noche con mucho en juego
Uno de los encuentros que más atención genera es el Philadelphia Union vs. Inter Miami, programado a las 7:30 p. m. ET. El conjunto de Lionel Messi busca reaccionar después de una etapa exigente.
Mientras Philadelphia intentará aprovechar su condición de local para sumar en la carrera por la postemporada. El partido se disputará en Subaru Park.
A esa misma hora comenzarán otros seis encuentros. Toronto FC recibirá a Charlotte FC; D.C. United enfrentará a New England Revolution; FC Cincinnati se medirá con New York City FC; New York Red Bulls jugará ante Nashville SC; Orlando City recibirá al Chicago Fire y Columbus Crew será local frente a CF Montreal.
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Este último duelo tiene un atractivo adicional para el público latino. Alexis Sánchez y CF Montreal llegan a Columbus con la expectativa alrededor del posible estreno del delantero chileno en la MLS.
Alexis Sánchez fue incorporado como Jugador Designado y su llegada representa uno de los movimientos más llamativos del mercado de verano.
La jornada continuará con Sporting Kansas City vs. St. Louis CITY SC, un duelo de rivalidad regional que comenzará a las 8:00 p. m. ET y que, de acuerdo con el documento, también tendrá transmisión por FS1 y FOX Deportes.
A las 8:30 p. m. ET llegará otro partido con un significado especial: Minnesota United vs. Atlanta United. El encuentro fue elegido para celebrar el décimo aniversario de Minnesota en la MLS y enfrenta al club contra el primer rival que recibió en casa durante su historia en la liga.
El cierre será particularmente intenso. Colorado Rapids recibirá a LAFC; Real Salt Lake enfrentará a FC Dallas; Seattle Sounders jugará ante Austin FC; Portland Timbers recibirá a San Diego FC; LA Galaxy protagonizará el California Clásico contra San Jose Earthquakes y Vancouver Whitecaps se medirá con Houston Dynamo.
Todos los partidos de la MLS del miércoles 19 de agosto
- Toronto FC vs. Charlotte FC — 7:30 p. m. ET | 6:30 p. m. CT | 4:30 p. m. PT
- D.C. United vs. New England Revolution — 7:30 p. m. ET | 6:30 p. m. CT | 4:30 p. m. PT
- Philadelphia Union vs. Inter Miami — 7:30 p. m. ET | 6:30 p. m. CT | 4:30 p. m. PT
- FC Cincinnati vs. New York City FC — 7:30 p. m. ET | 6:30 p. m. CT | 4:30 p. m. PT
- New York Red Bulls vs. Nashville SC — 7:30 p. m. ET | 6:30 p. m. CT | 4:30 p. m. PT
- Orlando City vs. Chicago Fire — 7:30 p. m. ET | 6:30 p. m. CT | 4:30 p. m. PT
- Columbus Crew vs. CF Montreal — 7:30 p. m. ET | 6:30 p. m. CT | 4:30 p. m. PT
- Sporting Kansas City vs. St. Louis CITY SC — 8:00 p. m. ET | 7:00 p. m. CT | 5:00 p. m. PT
- Minnesota United vs. Atlanta United — 8:30 p. m. ET | 7:30 p. m. CT | 5:30 p. m. PT
- Colorado Rapids vs. LAFC — 9:30 p. m. ET | 8:30 p. m. CT | 6:30 p. m. PT
- Real Salt Lake vs. FC Dallas — 9:30 p. m. ET | 8:30 p. m. CT | 6:30 p. m. PT
- Seattle Sounders vs. Austin FC — 9:30 p. m. ET | 8:30 p. m. CT | 6:30 p. m. PT
- Portland Timbers vs. San Diego FC — 10:30 p. m. ET | 9:30 p. m. CT | 7:30 p. m. PT
- LA Galaxy vs. San Jose Earthquakes — 10:30 p. m. ET | 9:30 p. m. CT | 7:30 p. m. PT
- Vancouver Whitecaps vs. Houston Dynamo — 10:30 p. m. ET | 9:30 p. m. CT | 7:30 p. m. PT
Dónde ver los partidos en Estados Unidos:
La jornada puede seguirse principalmente a través de Apple TV con MLS Season Pass. Además, de acuerdo con el documento de referencia, algunos encuentros cuentan con transmisión por FS1 y FOX Deportes.