Mes de la Herencia Hispana 2026: guía completa de actividades en Estados Unidos

Del 15 de septiembre al 15 de octubre, Estados Unidos celebra el Mes de la Herencia Hispana. Esta es la guía para encontrar festivales, conciertos, desfiles, museos, actividades familiares, gastronomía y eventos culturales en 2026.

El Mes de la Herencia Hispana | Claro Sports

El Mes de la Herencia Hispana comienza el martes 15 de septiembre y termina el jueves 15 de octubre de 2026. Durante un mes, ciudades, museos, universidades, organizaciones culturales, equipos deportivos y comunidades de todo Estados Unidos programan actividades para reconocer la historia, las tradiciones y las aportaciones de los hispanos y latinos al país.

No existe una sola manera de celebrarlo. En algunas ciudades la celebración ocurre en las calles, con música, comida, bailes y desfiles. En otras se concentra en museos, bibliotecas y centros culturales, con exposiciones, cine, literatura, conferencias y actividades para niños. También hay noches latinas en estadios, conciertos, mercados y programas que pueden disfrutarse gratuitamente.

Además, las fechas no son casuales. El 15 de septiembre coincide con las independencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; México celebra su independencia el 16 de septiembre y Chile el 18 de septiembre. Por eso las primeras semanas del mes concentran buena parte de las grandes celebraciones.

¿Qué se celebra durante el Mes de la Herencia Hispana?

La celebración reconoce las historias, culturas y contribuciones de las comunidades de origen hispano y latino en Estados Unidos. La categoría incluye personas con raíces en México, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Centroamérica, Sudamérica y España, entre otros orígenes.

El término tampoco significa que exista una sola identidad latina. La experiencia de un mexicano en Los Ángeles puede ser muy distinta a la de un puertorriqueño en Nueva York, un cubano en Miami, un salvadoreño en Washington o una familia dominicana en Nueva Jersey.

Precisamente por eso, una de las mejores maneras de vivir el mes es buscar actividades que permitan conocer esas diferencias: comida, música, historia, arte, literatura, cine, deporte y tradiciones familiares.

Las grandes actividades que encontrarás en 2026

Festivales y celebraciones en las calles

Los festivales son una de las formas más visibles de celebrar. Suelen reunir música en vivo, gastronomía, artesanías, baile, actividades infantiles y presentaciones culturales.

Houston, San Antonio, Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago tienen algunos de los programas más amplios, aunque prácticamente cualquier ciudad estadounidense con una comunidad latina importante tendrá actividades durante estas cuatro semanas.

En Houston, por ejemplo, el calendario de 2026 incluye el Festival de la Salsa, México en el Corazón, el Día de la Hispanidad y el Festival Chicano, además de actividades familiares y celebraciones vinculadas con los Astros.

Música, mariachi, salsa y baile

La música será uno de los grandes protagonistas. Mariachi, salsa, cumbia, música regional mexicana, música caribeña y otros géneros latinoamericanos aparecerán en plazas, teatros y festivales.

En Houston, el programa comienza el 15 de septiembre con El Grito en Miller Outdoor Theatre y una presentación de Mariachi Herencia de México. El 26 de septiembre, México en el Corazón llevará a Discovery Green a más de 70 artistas con ballet folklórico, trajes regionales y tradiciones indígenas.

En San Antonio también habrá una fuerte presencia musical. El Mariachi Festival, programado para el 10 de octubre en el Arneson River Theatre, será gratuito y reunirá a estudiantes de secundaria y preparatoria de San Antonio y la región.

Desfiles

Los desfiles son otra de las grandes tradiciones de estas fechas, especialmente alrededor de las Fiestas Patrias.

En Houston, el Fiestas Patrias International Parade recorrerá el centro de la ciudad el 19 de septiembre, con carros alegóricos, bailarines de folklórico y bandas escolares. La tradición comenzó en 1969.

San Antonio también tendrá una programación particularmente amplia. La ciudad anunció más de 40 actividades relacionadas con Fiestas Patrias y la celebración de la herencia hispana. Entre ellas está el 45th Annual Dieciséis de Septiembre Parade, que se realizará el 12 de septiembre.

En Nueva York, el calendario turístico oficial incluye actividades como el Hispanic Heritage Waterfront Festival, presentaciones de Ballet Hispánico y eventos musicales durante septiembre y octubre.

Nueva York: cultura latina en los cinco boroughs

Nueva York tiene una de las agendas más diversas porque la celebración no se concentra en un solo lugar.

El programa de la ciudad incluye actividades de arte, música, historia y comunidad en distintos barrios. NYC Parks tiene programados eventos relacionados con la herencia hispana en los cinco boroughs, mientras que las bibliotecas públicas ofrecen actividades para niños, sesiones bilingües de lectura y programas de arte y manualidades.

Para quienes visiten Manhattan, también está la programación de la Hispanic Society, institución dedicada a preservar y difundir el arte y la cultura de España, Portugal, América Latina y Filipinas. Durante el mes mantiene exposiciones y actividades culturales dentro de su programación habitual.

La ventaja de Nueva York es que no hace falta buscar una sola gran fiesta. La herencia hispana aparece repartida por museos, parques, bibliotecas, teatros y barrios.

Los Ángeles: historia, arte y cultura latina

Los Ángeles ofrece una de las experiencias más profundas para quien quiera combinar celebración con historia.

La ciudad recomienda durante el Mes de la Herencia Latina recorrer espacios como Olvera Street y El Pueblo de Los Angeles, conocer Mariachi Plaza, visitar museos de arte latinoamericano y explorar los murales que forman parte de la identidad cultural de la ciudad. La programación oficial de Latino Heritage Month se concentra entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

También habrá actividades familiares y literarias. Entre ellas destaca el Los Angeles Libros Festival, con narración de historias en español y bilingüe, presentaciones, talleres y autores, dentro de su programación de finales de septiembre y principios de octubre.

Los Ángeles es una buena opción para quien quiera que la celebración vaya más allá de un concierto: aquí la historia latina está en los barrios, los murales, la comida, la música y los espacios culturales.

Houston: uno de los calendarios más completos

Houston tendrá uno de los programas más variados de 2026.

Entre las actividades confirmadas están El Grito, el Fiestas Patrias International Parade, el Festival de la Salsa, México en el Corazón, el Día de la Hispanidad y el Festival Chicano. También habrá actividades específicas para niños en el Children’s Museum Houston, con danza azteca, mariachi, ballet folklórico, manualidades y programas bilingües.

El deporte también forma parte de la celebración. Los Houston Astros dedicarán del 18 al 20 de septiembre un Hispanic Heritage Weekend durante su serie contra los Atlanta Braves. El programa incluye música, fuegos artificiales, un festival callejero y una ceremonia especial para reconocer la herencia latina de jugadores y entrenadores.

Para una familia, Houston ofrece prácticamente todo en un mismo mes: deporte, música, comida, baile, actividades infantiles y cultura.

San Antonio: historia viva y Fiestas Patrias

San Antonio quizá sea uno de los lugares donde más claramente se puede entender la relación entre herencia hispana e historia estadounidense.

La ciudad tendrá más de 40 actividades durante la temporada de Fiestas Patrias y el Mes de la Herencia Hispana. El programa incluye conciertos, arte, gastronomía, celebraciones comunitarias y actividades históricas.

Entre los eventos destacados están El Grito San Antonio, el 12 y 13 de septiembre en Historic Market Square; Nuestras Voces: Stories of Resilience, el 18 y 19 de septiembre, que cuenta las historias de pioneros mexicoamericanos mediante música y danza; y una charreada el 19 de septiembre.

El mes cerrará con dos actividades especialmente representativas: el Mariachi Festival y Fiesta Alegría, programados para el 10 de octubre. Esta última funciona como la celebración local de cierre del Mes de la Herencia Hispana.

Pero San Antonio permite también hacer algo distinto: conocer la historia. El San Antonio Missions National Historical Park, el Spanish Governor’s Palace y Casa Navarro State Historic Site ofrecen una mirada a las raíces indígenas, españolas y mexicoamericanas de la ciudad.

Miami: música, arte y sabor caribeño

En Miami, la celebración tiene un carácter particularmente latino y caribeño.

Miami-Dade anunció para 2026 una programación bajo el lema “Unidos, Somos Más”, con actividades del 15 de septiembre al 15 de octubre.

La agenda de la ciudad incluye música, arte, gastronomía y actividades comunitarias. Miami Beach también tendrá programas de música y baile, mientras que distintos espacios culturales ofrecerán exposiciones y actividades relacionadas con las raíces cubanas y latinoamericanas.

Uno de los eventos culturales más destacados del periodo será la presentación de Buena Vista Social Club, programada del 29 de septiembre al 4 de octubre en el Adrienne Arsht Center.

Para quien visite Miami durante estas semanas, Little Havana seguirá siendo uno de los puntos naturales para acercarse a la cultura cubana a través de restaurantes, música, arte y espacios históricos.

Chicago: una celebración que también pasa por los museos

Chicago ofrece una alternativa interesante para quien quiera alejarse de la idea de que el Mes de la Herencia Hispana consiste solamente en conciertos y fiestas.

El Field Museum celebrará Latin American Heritage Month del 15 de septiembre al 15 de octubre con actividades relacionadas con la cultura y las historias de América Latina.

La ciudad también tendrá actividades culturales en distintos espacios y barrios. Chicago suele concentrar buena parte de su programación alrededor de instituciones como museos, bibliotecas y organizaciones comunitarias, además de las celebraciones vinculadas con la comunidad mexicana.

Es una buena ciudad para combinar una actividad cultural con una visita a barrios como Pilsen y Little Village, donde la presencia mexicana y latinoamericana forma parte del paisaje cotidiano.

Washington, D.C.: historia, cultura y actividades gratuitas

En la capital estadounidense, el Mes de la Herencia Hispana tendrá una agenda que combina música, danza, cine y actividades culturales.

La programación de Washington y sus alrededores incluye eventos en instituciones culturales y espacios públicos durante las cuatro semanas de celebración.

La Library of Congress también participa con recursos y programas relacionados con la cultura hispana. Para 2026 anunció una programación que incluye nuevas colecciones y recursos sobre música y tradiciones culturales.

Y el área de Washington ofrece una ventaja importante para los visitantes: muchas de sus instituciones culturales nacionales tienen entrada gratuita.

El Smithsonian también celebra

El Smithsonian mantiene una programación nacional dedicada al Mes de la Herencia Hispana entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, con eventos, recursos, exposiciones y podcasts.

El National Museum of the American Latino también ofrece recursos y actividades para conocer la historia latina en Estados Unidos. Su proyecto Making History Tour lleva exposiciones y programas a diferentes comunidades del país, con la intención de acercar las historias latinas a los lugares donde viven las personas.

Este año existe además una razón especial para seguir al Smithsonian: la institución anunció que establecerá el futuro National Museum of the American Latino mediante la conversión de un edificio existente, lo que permitirá avanzar con el proyecto sin tener que esperar una nueva autorización del Congreso para construir un edificio desde cero.

Para las familias: actividades para niños

El Mes de la Herencia Hispana también tiene una enorme oferta para niños.

Bibliotecas, museos y centros culturales suelen programar sesiones bilingües de lectura, manualidades, música, danza y actividades relacionadas con las tradiciones de distintos países.

En Nueva York, las bibliotecas públicas ofrecen durante el mes sesiones de cuentos bilingües y actividades de arte para niños.

En Houston, el Children’s Museum tendrá el 19 de septiembre una jornada con danza azteca, mariachi, ballet folklórico, manualidades y una recreación de las celebraciones de Fiestas Patrias. Además, habrá noches familiares temáticas durante varias semanas.

En otras palabras, no hace falta esperar a que los niños sean grandes para hablarles de sus raíces. Muchas de estas actividades están pensadas precisamente para que puedan conocerlas de una manera entretenida.

Para quienes prefieren museos y exposiciones

Una de las mejores maneras de celebrar el mes es dedicar unas horas a conocer la historia y el arte latino.

El Smithsonian, la Library of Congress, el Field Museum, la Hispanic Society de Nueva York y numerosas instituciones locales mantienen exposiciones, colecciones y programas relacionados con la cultura hispana y latinoamericana.

En San Antonio, por ejemplo, además de sus sitios históricos, el Culture Commons Gallery presenta Built on Legacy: Artists of San Antonio, una exposición que reúne a 23 artistas de la ciudad, vivos y fallecidos, y permanecerá abierta hasta enero de 2027.

Para quienes quieren celebrar con comida

La gastronomía es otra de las puertas más sencillas para acercarse a la herencia hispana.

Durante estas semanas habrá mercados, festivales gastronómicos, restaurantes con menús especiales y actividades culinarias en distintas ciudades.

San Antonio, por ejemplo, recomienda recorrer Historic Market Square, donde se combinan comida, artesanías y presentaciones culturales. La ciudad también destaca espacios que trabajan con diferentes tradiciones regionales mexicanas, desde la cocina sonorense hasta las panaderías tradicionales.

En Houston, varios de los festivales programados combinan comida con música y actividades familiares, mientras que Miami ofrece una experiencia especialmente marcada por la cocina cubana, caribeña y latinoamericana.

El deporte también forma parte de la celebración

Para los aficionados al deporte, el Mes de la Herencia Hispana no se limita a actividades culturales.

Los equipos profesionales de Estados Unidos suelen organizar noches latinas, ceremonias, presentaciones musicales, actividades comunitarias y programas especiales para reconocer a sus aficionados.

En Houston, los Astros tendrán un Hispanic Heritage Weekend del 18 al 20 de septiembre.

Pero el deporte también aparece de una forma más profunda: septiembre y octubre coinciden con el tramo decisivo de la temporada de MLB, el arranque de la NFL, los playoffs de la WNBA, la recta final de la MLS y el comienzo de una nueva temporada de la NBA.

Para millones de latinos, seguir esos deportes también forma parte de su vida cotidiana en Estados Unidos. Por eso el Mes de la Herencia Hispana no sólo se celebra en museos y festivales. También se vive en los estadios.

Calendario rápido: las fechas que conviene tener presentes

15 de septiembre: comienza oficialmente el Mes de la Herencia Hispana. Ese día también se conmemoran las independencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

16 de septiembre: Día de la Independencia de México y una de las fechas centrales de las celebraciones mexicanas en Estados Unidos.

18 de septiembre: Día de la Independencia de Chile. En estas fechas también comienzan numerosas celebraciones latinoamericanas en distintas ciudades.

18 al 20 de septiembre: Hispanic Heritage Weekend de los Houston Astros, con actividades especiales alrededor de la serie contra Atlanta.

19 de septiembre: Fiestas Patrias International Parade en Houston y Festival de la Salsa en Midtown Park.

26 de septiembre: México en el Corazón en Houston y Día de la Hispanidad en Miller Outdoor Theatre.

27 de septiembre: Hispanic Heritage Month Celebration del International Museum of Art & Science, en McAllen, Texas.

29 de septiembre al 4 de octubre: Buena Vista Social Club en Miami.

1 al 3 de octubre: Festival Chicano en Houston.

10 de octubre: Mariachi Festival y Fiesta Alegría en San Antonio.

15 de octubre: termina oficialmente el Mes de la Herencia Hispana.

¿Dónde buscar más actividades?

Smithsonian: programación nacional, exposiciones, recursos y actividades sobre la herencia hispana.

programación nacional, exposiciones, recursos y actividades sobre la herencia hispana. National Museum of the American Latino: exposiciones, programas y actividades relacionadas con la historia latina en Estados Unidos.

exposiciones, programas y actividades relacionadas con la historia latina en Estados Unidos. Library of Congress: colecciones, música, tradiciones y recursos de investigación sobre la cultura hispana.

colecciones, música, tradiciones y recursos de investigación sobre la cultura hispana. Nueva York: calendario de Hispanic Heritage Month de NYC Tourism y programación de NYC Parks.

calendario de Hispanic Heritage Month de NYC Tourism y programación de NYC Parks. Los Ángeles: programación del Department of Cultural Affairs y guía de Latino Heritage de Discover Los Angeles.

programación del Department of Cultural Affairs y guía de Latino Heritage de Discover Los Angeles. Houston: calendario de Visit Houston y programación de los distintos recintos culturales.

calendario de Visit Houston y programación de los distintos recintos culturales. San Antonio: guía oficial de Visit San Antonio y calendario de la ciudad.

guía oficial de Visit San Antonio y calendario de la ciudad. Miami: calendario de Miami-Dade y guía de Miami and Beaches.

calendario de Miami-Dade y guía de Miami and Beaches. Chicago: programación de Choose Chicago y de instituciones como el Field Museum.

Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, la herencia hispana aparecerá en las calles, los escenarios, los museos, las bibliotecas, las cocinas y los estadios de Estados Unidos.

No hay una sola manera de celebrarla. La mejor es encontrar la que tenga sentido para cada familia, cada ciudad y cada historia.

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