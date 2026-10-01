UFC 332, en vivo: horario y dónde ver UFC Natália Silva vs Wang Cong; cartelera y orden de las peleas

UFC 332 se celebra este sábado 3 de octubre en Salt Lake City, con Natalia Silva vs. Wang Cong y presencia mexicana de Imanol Rodríguez en preliminares

UFC 332 en vivo | Claro Sports

La UFC tendrá una nueva función numerada este sábado 3 de octubre con UFC 332: Silva vs Wang, evento que se celebrará en Salt Lake City, Utah. La pelea principal enfrentará a Natalia Silva y Wang Cong por el campeonato vacante de peso mosca femenil, dentro de una cartelera que comenzará desde la tarde para el público de México.

Silva llega a la oportunidad titular después de colocarse como la contendiente número uno de las 125 libras, mientras que Wang tendrá su primera pelea de campeonato dentro de la empresa. Valentina Shevchenko dejó vacante el cinturón debido a una lesión, por lo que la división tendrá una nueva campeona después del combate estelar.

La función también incluye a nombres con experiencia dentro de la compañía. Deiveson Figueiredo enfrentará a Payton Talbott en la pelea coestelar, mientras que King Green se medirá con Esteban Ribovics y Roberto Soldić tendrá como rival a Khaos Williams. Ateba Gautier y Roman Kopylov completan la cartelera principal.

Para los aficionados mexicanos habrá actividad desde las preliminares. Imanol Rodríguez representa a México en UFC 332 y enfrentará al estadounidense Alden Coria en peso mosca, por lo que la participación nacional llegará antes de las cinco peleas que conforman la cartelera estelar.

¿Cuándo y dónde será UFC 332?

UFC 332 se realizará el sábado 3 de octubre de 2026 en el Delta Center de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. La actividad arrancará desde las primeras peleas preliminares y concluirá con el enfrentamiento entre Natalia Silva y Wang Cong por el campeonato de peso mosca femenil. UFC programó la cartelera principal para las 20:00 horas del Este de Estados Unidos, que corresponden a las 18:00 horas del centro de México.

El evento representa un nuevo regreso de la empresa a Salt Lake City y contará con 15 combates anunciados en la cartelera oficial entre las primeras preliminares, las preliminares y la función estelar. La programación está sujeta a cambios de última hora por cuestiones médicas o relacionadas con el pesaje.

¿A qué hora empieza, y dónde ver por TV y online en México, la función de UFC Natália Silva vs Wang Cong?

La actividad de UFC 332 comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con las primeras preliminares. La siguiente tanda está programada alrededor de las 16:00 horas, mientras que la cartelera estelar arrancará a las 18:00 horas. El combate entre Natalia Silva y Wang Cong será el último de la noche, por lo que su horario dependerá de la duración de las peleas anteriores.

Para México, la guía oficial de UFC señala a Paramount+ como la plataforma para seguir la función en español. La empresa no anuncia en su apartado para México un canal de televisión lineal para la transmisión de la cartelera. UFC Fight Pass también aparece en la programación internacional de las primeras preliminares, aunque Paramount+ es la opción confirmada específicamente para el mercado mexicano.

Horarios de UFC 332 en México:

Primeras preliminares: 14:00 horas

14:00 horas Preliminares: 16:00 horas

16:00 horas Cartelera estelar: 18:00 horas

18:00 horas Transmisión online: Paramount+

Paramount+ Pelea estelar: Natalia Silva vs. Wang Cong

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

La cartelera publicada por UFC contempla cinco peleas en el programa estelar, cuatro en las preliminares y cinco en las primeras preliminares. Uno de los cambios recientes aparece en el duelo de Marcus McGhee, quien actualmente figura ante Anthony Romero en la cartelera oficial.

Cartelera estelar

Natalia Silva vs. Wang Cong — campeonato de peso mosca femenil

Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott — peso gallo

King Green vs. Esteban Ribovics — peso ligero

Roberto Soldić vs. Khaos Williams — peso welter

Ateba Gautier vs. Roman Kopylov — peso medio

Preliminares

Imanol Rodríguez vs. Alden Coria — peso mosca

Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev — peso medio

Marcus McGhee vs. Anthony Romero

Anthony Wint vs. Lucas Armand — peso completo

Primeras preliminares

Johnny Walker vs. Mick Parkin — peso completo

Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead — peso welter

Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernandez — peso ligero

Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev — peso medio

Court McGee vs. Eric Nolan — peso welter

La posición definitiva de cada combate puede sufrir modificaciones durante la semana de la función. UFC mantiene a Silva vs. Wang como pelea principal y a Figueiredo vs. Talbott como combate coestelar, mientras que Rodríguez vs. Coria encabeza actualmente el bloque de preliminares.

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC 332?

Sí. Aunque ningún mexicano aparece dentro de las cinco peleas de la cartelera estelar, Imanol Rodríguez tendrá participación en el bloque preliminar. El peleador mexicano se enfrentará a Alden Coria, de Estados Unidos, en un combate de peso mosca, de acuerdo con la cartelera oficial de UFC.

Rodríguez figura con la bandera de México en el sitio oficial de UFC y su pelea está programada como la última del bloque preliminar antes del inicio de la cartelera principal. Por ello, su combate deberá disputarse durante la franja previa a las 18:00 horas del centro de México, aunque la hora específica dependerá del desarrollo de los enfrentamientos anteriores.