De capitán histórico a técnico: Bryan Ruiz vuelve a Costa Rica ante Nicaragua

El exfutbolista inicia una etapa inesperada al frente de la Tricolor, con Keylor Navas de regreso para un doble desafío en la Nations League

Ruiz asume la dirección técnica de Costa Rica de manera interina / Concacaf.com

Bryan Ruiz vuelve a la selección de Costa Rica, pero esta vez no llevará el número 10 ni el brazalete de capitán. El histórico mediocampista estará en el banquillo como técnico interino para enfrentar a Nicaragua este jueves 1 de octubre, en un cambio de escenario que resume la urgencia que atraviesa la Tricolor.

Ruiz asumió el cargo después de la salida del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien dejó el puesto tras siete meses sin victorias. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) recurrió a uno de los principales referentes de su historia para dirigir, inicialmente, los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

Del brazalete al banquillo

El nuevo entrenador conoce como pocos el peso de vestir la camiseta costarricense. Fue capitán durante 12 años y lideró a Costa Rica en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora tendrá que transformar esa experiencia en decisiones en la línea de banda, con muy poco tiempo para preparar su primera prueba.

Su debut será especialmente exigente porque Costa Rica necesita reaccionar. La Sele no gana desde el 13 de octubre de 2025 y afronta los últimos compromisos de la fase de grupos con la obligación de sumar puntos para evitar que la crisis deportiva se profundice.

Ruiz estará acompañado por Wílmer ‘Pato’ López y Edson Soto como asistentes técnicos, mientras que Ariel González se encargará del análisis de video. El interino también introdujo cambios en la convocatoria y dejó fuera a Gerald Taylor, Mathías Elizondo, Sebastián Padilla y Gianmauro Morera, respecto a la lista anterior, e incluyó a Keylor Navas.

Nicaragua vs. Costa Rica: horario y cómo verlo en EE.UU.

Fecha: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Estadio: Estadio Nacional de Futbol de Nicaragua, Managua

Estadio Nacional de Futbol de Nicaragua, Managua Horario: 10 p.m. ET / 9 p.m. CT / 7 p.m. PT

10 p.m. ET / 9 p.m. CT / 7 p.m. PT Transmisión: FOX Sports 2 (FS2)

FOX Sports 2 (FS2) Streaming: FOX One y ViX Premium

Un histórico que cambia de rol

La elección de Bryan Ruiz tiene un fuerte componente simbólico. El exjugador fue una de las figuras centrales de la Costa Rica que sorprendió en Brasil 2014, cuando la selección terminó líder de un grupo con Uruguay, Italia e Inglaterra y alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

En aquella campaña, Ruiz marcó ante Italia y Grecia y funcionó como enlace ofensivo de un equipo encabezado bajo los tres palos por Keylor Navas. Su trayectoria con la selección terminó después de Qatar 2022, con 147 partidos internacionales y 29 goles.

Ahora, más de una década después de aquella generación histórica, Ruiz vuelve a coincidir con Navas en la selección, aunque con papeles muy diferentes. El técnico interino gestionó el regreso del arquero de Pumas para esta ventana internacional y el guardameta ya se incorporó a la concentración. También se suma Celso Borges, otro integrante de aquella generación que alcanzó los cuartos de final en Brasil.

Para Ruiz, el reto no termina en Managua. Su interinato contempla también el partido contra Haití del domingo 4 de octubre, en Costa Rica. Después de esos dos encuentros, la Federación evaluará el escenario y la posibilidad de darle continuidad al proyecto.

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