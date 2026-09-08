El fútbol femenil de EE.UU. en el Balón de Oro: la historia de Lorena, la portera brasileña del Kansas City Current

La arquera compite entre las mejores del mundo tras una historia de esfuerzo, títulos y récords en la NWSL

Lorena es ejemplo de resiliencia /Mi News / Nurphoto via AFP

La lista de nominados al Balón de Oro 2026 ya fue revelada y una de sus categorías vuelve a poner el foco sobre el fútbol femenil y las mejores guardametas del planeta. Entre las candidatas aparecen Cata Coll, del Barcelona y la selección española; la brasileña Lorena, del Kansas City Current; la alemana Ann-Katrin Berger, del Gotham FC; la británica Hannah Hampton, del Chelsea; y la japonesa Ayaka Yamashita, del Manchester City.

Para Lorena, la nominación tiene un significado especial. Su presencia representa también el crecimiento de la NWSL y del fútbol femenil en EE.UU., una liga que cada vez consigue mayor protagonismo internacional. La brasileña llegó al Kansas City Current procedente del balompié de su país y, en poco tiempo, convirtió su nombre en una referencia bajo los tres palos.

De los partidos callejeros a la portería

La historia de Lorena da Silva Leite comenzó lejos de los grandes estadios. Nacida en Ituverava, Sao Paulo, creció jugando fútbol en las calles de su barrio, principalmente con niños. Los partidos de los sábados, incluso, tenían un pequeño premio: los equipos recaudaban dinero y el ganador se llevaba una soda de dos litros. Aquellas jornadas, aparentemente sencillas, terminaron siendo el primer capítulo de una carrera internacional.

Curiosamente, Lorena ha reconocido en varias entrevistas que no soñaba con ser portera. La posición apareció casi por accidente cuando el guardameta habitual de aquellos partidos no pudo jugar. Su estatura, ya llamativa desde pequeña, hizo que sus amigos le pidieran ocupar el arco. Respondió con buenas atajadas y, una semana después, un penalti detenido terminó de cambiar su relación con la portería.

El camino tampoco estuvo libre de prejuicios. En un ambiente donde todavía era común escuchar que una niña debía jugar con muñecas y no con los varones, Lorena encontró en su abuela Vera uno de sus mayores apoyos. A los 12 años le prometió que algún día la vería jugar junto a figuras brasileñas como Marta, Formiga y Cristiane. Esa promesa se convirtió en combustible para perseguir un sueño que parecía lejano.

Una carrera construida a base de paciencia

Después de una primera prueba fallida, Lorena consiguió entrar a las categorías inferiores del Bangu. Más tarde pasó por el Centro Olímpico y Gremio, donde tuvo que recorrer el difícil camino de suplente a titular. Su evolución terminó llevándola a la selección brasileña y a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde disputó todos los minutos del torneo y conquistó la medalla de plata.

Pero antes de consolidarse definitivamente en la élite, tuvo que superar otro obstáculo. Una grave lesión del ligamento cruzado anterior la dejó fuera del Mundial de 2023, justo cuando se encontraba afianzada con la ‘Canarinha’. La recuperación fue larga, aunque su regreso terminó siendo todavía más significativo: volvió a la selección, brilló en París y posteriormente, levantó la Copa América Femenina 2025.

Kansas City encontró a su nueva muralla

El salto al fútbol estadounidense se oficializó en diciembre de 2024, cuando el Kansas City Current anunció su fichaje. Lorena firmó inicialmente por tres temporadas, hasta 2027, con una opción para extender su vínculo a 2028. El movimiento buscaba darle al club una arquera capaz de convertirse en un punto de referencia defensivo y la brasileña respondió prácticamente desde el primer momento.

Su impacto fue inmediato. En su primera temporada con Kansas City, estableció un récord de 690 minutos consecutivos sin recibir gol y terminó la campaña regular con 14 porterías a cero en 24 partidos, una cifra que la colocó entre las grandes protagonistas de la NWSL. Además, se convirtió en la primera jugadora en la historia del Kansas City Current en ganar el premio a Mejor Portera de la NWSL, reconocimiento que acompañó con su inclusión en el NWSL Best XI First Team de 2025.

Con 1.82 metros de estatura, Lorena impone presencia desde antes de que comience el partido. Su envergadura le permite dominar el juego aéreo y ocupar buena parte del arco, pero su historia demuestra que su mayor fortaleza no está solamente en el físico. Desde aquellos partidos callejeros por una soda hasta su candidatura al Balón de Oro, la brasileña ha construido una carrera marcada por la resistencia, la paciencia y la capacidad de convertir los obstáculos en oportunidades.

Ahora, su nombre aparece junto al de algunas de las mejores porteras del mundo. Para Lorena, el Balón de Oro 2026 no es únicamente un reconocimiento individual: también es la confirmación de que su aventura en el fútbol de EE.UU. la llevó a un escenario global. El 26 de octubre sabrá si aquella niña que alguna vez se puso bajo los tres palos por accidente terminó convirtiéndose, finalmente, en la mejor portera del planeta.

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