América Femenil y Scarlett Camberos logran histórica nominación al Balón de Oro 2026

El conjunto azulcrema se convierte en el primer representante de México y Concacaf en aparecer entre los candidatos

América Femenil va por el Balón de Oro 2026 junto a Scarlett Camberos. | Imago 7

El América Femenil hace historia, al ser incluido entre los cinco candidatos al premio de Club Femenil del Año en el Balón de Oro 2026, reconocimiento que organiza France Football. El equipo mexicano comparte la lista con Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes.

La candidatura coloca al América como el primer representante del fútbol mexicano y de la Concacaf que aparece entre los nominados de esta categoría. Las Águilas también son el único equipo fuera de Europa entre los cinco clubes que competirán por el premio en la edición de 2026.

El periodo que toma como referencia France Football para este reconocimiento comprende la temporada anterior. Entre los factores que se consideran aparecen los títulos, los resultados, el juego, el respeto y el fair play. La lista de cinco equipos es elaborada antes de que un jurado de periodistas emita la votación que determinará al ganador.

Nominated for the 2026 Women's Club of the Year



🇪🇸 FC Barcelona

🇩🇪 Bayern Munich

🇲🇽 Club América

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇫🇷 OL Lyonnes



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Uno de los argumentos del América llegó en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El conjunto dirigido por Ángel Villacampa superó a Rayadas de Monterrey por 3-1 en el marcador global de la final. Scarlett Camberos participó en la vuelta y convirtió desde el punto penal el tercer gol de las Águilas.

El equipo de Coapa trasladó después ese resultado al plano de Concacaf. América derrotó 5-3 al Washington Spirit y conquistó la Copa de Campeones Concacaf W 2025/26, con lo que se convirtió en el primer club de México en obtener el torneo. El campeonato también le otorgó un lugar en la Copa de Campeones Femenil de la FIFA 2027.

Nominados a Mejor Club Femenil

El Balón de Oro 2026 dio a conocer a los cinco nominados al premio de mejor club femenil del año: Barcelona, Bayern Munich, Club América, Manchester City y Olympique Lyon. El Barcelona llega respaldado por cuatro títulos en la temporada 2025-2026: Champions League, Liga F, Copa de la Reina y Supercopa de España. Bayern Munich conquistó la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania, mientras que Manchester City obtuvo la Women’s Super League y la FA Cup.

El América representa a México y a la Concacaf después de conquistar el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup, además del Campeón de Campeonas ante Tigres. Por su parte, Olympique Lyon aparece entre los candidatos tras ganar el campeonato, la Copa y la Copa de la Liga de Francia, además de alcanzar la final de la Champions League. El ganador será determinado por un jurado internacional de periodistas que evaluará aspectos como los títulos, resultados, calidad de juego, respeto y juego limpio.

Mejor club femenil 2026

Barcelona (España)

Bayern Munich (Alemania)

Club América (México)

Manchester City (Inglaterra)

Olympique Lyon (Francia)

Scarlett Camberos, la primera mexicana nominada al Balón de Oro 2026

Scarlett Camberos tuvo una participación en el recorrido del América, por lo que se convirtió en la primera mexicana nominada al Balón de Oro. En la semifinal contra Gotham FC marcó tres goles y, durante la final contra Washington Spirit, intervino con asistencias en anotaciones de Aylín Aviléz, Geyse e Irene Guerrero. Concacaf la reconoció como Mejor Jugadora de la competencia después de terminar el torneo con nueve participaciones de gol, la mayor cifra registrada en una edición del certamen.

Esos números explican el peso de Camberos dentro de la campaña que llevó al América a la candidatura al premio de clubes. Su presencia entre las 30 nominadas al Balón de Oro femenil ha sido confirmada. El sitio oficial del galardón ya publicó categorías como clubes, entrenadores, porteras y jóvenes, así como las nominadas al Balón de Oro femenil, en el premio individual, en el que aparece la atacante mexicana.

América sumó además el Campeón de Campeonas ante Tigres, título que completó una etapa con tres trofeos para el conjunto de Villacampa. El propio sitio del Balón de Oro incluye este campeonato, junto con el Clausura 2026 y la corona de Concacaf, entre los resultados que acompañan la candidatura del club mexicano.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, en el año del 70 aniversario del reconocimiento creado por France Football en 1956. Será la primera ocasión en la que la gala se lleve a cabo en la capital inglesa. Desde 2024, France Football organiza el evento junto con la UEFA.

Nominadas al Balón de Oro Femenil 2026

Selma Bacha | Francia

Barbra Banda | Zambia

Klara Bühl | Alemania

Esmee Brugts | Países Bajos

Mariona Caldentey | España

Scarlett Camberos | México

Kerstin Casparij | Países Bajos

Temwa Chawinga | Malaui

Cata Coll | España

Melchie Dumornay | Haití

Caroline Graham Hansen | Noruega

Alex Greenwood | Inglaterra

Patri Guijarro | España

Pernille Harder | Dinamarca

Yui Hasegawa | Japón

Rose Lavelle | Estados Unidos

Mapi León | España

Lorena | Brasil

Melvine Malard | Francia

Manaka Matsukubo | Japón

Vivianne Miedema | Países Bajos

Ewa Pajor | Polonia

Claudia Pina | España

Alexia Putellas | España

Wendie Renard | Francia

Alessia Russo | Inglaterra

Khadija Shaw | Jamaica

Momoko Tanikawa | Japón

Caroline Weir | Escocia

Tessa Wullaert | Bélgica

Los números de Scarlett Camberos

Scarlett Camberos nació el 20 de noviembre de 2000 en San Diego, California, y representa a México a nivel internacional. La delantera del América ha sumado títulos tanto con su club como con la selección mexicana, entre ellos la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Durante la temporada 2025-2026, Camberos disputó 47 partidos, en los que registró 27 goles y siete asistencias. Su campaña también estuvo acompañada por dos títulos con América: el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la Copa de Campeones Femenil de la Concacaf, torneo que significó el primer campeonato del club en esta competencia.

Estadística Temporada 2025-2026 Partidos 47 Goles 27 Asistencias 7 Tarjetas amarillas 8 Tarjetas rojas 2 Copa de Campeones Femenil de la Concacaf 1 Liga MX Femenil – Clausura 2026 1

Nominados a mejor entrenador de equipo femenil

En la categoría de mejor entrenador femenil del Balón de Oro 2026 aparecen cinco candidatos: Jonathan Giráldez, del Olympique Lyon; Andrée Jeglertz, del Manchester City; Nils Nielsen, al frente de la selección de Japón; Pere Romeu, del Barcelona; y Elena Sadiku, del BK Häcken. Los cinco técnicos competirán por el reconocimiento que distingue el trabajo realizado durante la temporada dentro del fútbol femenil.

Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Selección de Japón)

Pere Romeu (Barcelona)

Elena Sadiku (BK Häcken)

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