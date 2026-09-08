¡Julián Quiñones toca el cielo! El mexicano está en la lista de nominados al Balón de Oro 2026

La organización del Balón de Oro reveló los nombres de los futbolistas que competirán para llevarse el galardón al mejor futbolista del 2026

Julián Quiñones nominado al Balón de Oro 2026 | Alfredo Estrella | AFP

Julián Quiñones aparece en la lista de nominados al Balón de Oro 2026. La organización, encabezada por la revista francesa France Football, dio a conocer durante las primeras horas de este martes 8 de septiembre a los 30 candidatos que competirán por el premio al mejor futbolista del año, entre los que destaca la presencia del delantero de la Selección Mexicana.

La ceremonia de premiación se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres, Inglaterra. Será la primera ocasión en la que la gala del Balón de Oro salga de Francia, territorio que tradicionalmente ha albergado la entrega del prestigioso galardón.

El premio reconocerá al mejor futbolista del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, tomando en cuenta su desempeño individual y su impacto en partidos de gran relevancia. En ambos rubros destaca Julián Quiñones, quien se convirtió en el máximo goleador de la Saudi Pro League durante la temporada pasada con el Al Qadisiya, al registrar 33 anotaciones en 31 partidos. Sin olvidar su actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde igualó a Javier Hernández y Luis Hernández como los máximos goleadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo, con cuatro tantos.

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La elección del Balón de Oro estará a cargo de un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante de cada país que forme parte de las 100 mejores selecciones del Ranking Mundial Varonil de la FIFA y de las 50 mejores del Ranking Mundial Femenil. Cada integrante deberá elegir a sus 10 jugadores favoritos de la lista de nominados y asignará 15 puntos al primer lugar, 12 al segundo, 10 al tercero y ocho al cuarto, mientras que del quinto al décimo puesto cada jugador recibirá un punto. Al final, el futbolista que acumule la mayor cantidad de puntos será el ganador del galardón.

La historia de Julián Quiñones detrás del Balón de Oro

Julián Quiñones convirtió una infancia marcada por la pobreza en una carrera que lo coloca entre los candidatos al Balón de Oro. Nacido en Magüí Payán, Colombia, el delantero encontró en el fútbol la vía para cambiar su destino y ayudar a su familia. A los 16 años llegó a Cali para integrarse a Fútbol Paz, donde destacó como goleador con 50 tantos en 38 partidos del torneo nacional Sub-17. Su talento lo llevó a Tigres, club con el que conquistó títulos de Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf, antes de dar el salto definitivo con Atlas, donde ganó dos campeonatos consecutivos. Más tarde, con América, amplió su palmarés antes de dejar el fútbol mexicano en 2024.

La carrera de Quiñones tomó una nueva dimensión con la Selección Mexicana y el Al Qadisiya de Arabia Saudí. Tras elegir a México como su país, debutó con el Tricolor en 2023 y conquistó la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro. En Arabia Saudí encontró además una etapa de gran productividad ofensiva: en 2026 terminó como máximo goleador de la liga con 33 tantos y alcanzó 63 goles en 72 partidos. Su gran actuación en el Mundial de 2026 reforzó su candidatura al Balón de Oro, con goles ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra y un récord para un jugador mexicano por su participación directa en cinco anotaciones durante una misma edición. Así, aquel delantero que dejó Magüí Payán con el sueño de cambiar la vida de su familia llegó hasta una nominación que solo Guillermo Ochoa había conseguido antes para México.

Nominados al Balón de Oro Varonil 2026 (al momento)

Julián Quiñones | México

Vinícius Júnior | Brasil

Vitinha | Portugal

Fabián Ruiz | España

Ferran Torres | España

William Saliba | Francia

Dayot Upamecano | Francia

Rodri | España

Declan Rice | Inglaterra

Willian Pacho | Ecuador

Michael Olise | Francia

João Neves | Portugal

Lionel Messi | Argentina

Nuno Mendes | Portugal

Kylian Mbappé | Francia

Lautaro Martínez | Argentina

Marquinhos | Brasil

Sadio Mané | Senegal

Lamine Yamal | España

Khvicha Kvaratskhelia | Georgia

Harry Kane | Inglaterra

Achraf Hakimi | Marruecos

Erling Haaland | Noruega

Gabriel Magalhães | Brasil

Bruno Fernandes | Portugal

Luis Díaz | Colombia

Ousmane Dembélé | Francia

Marc Cucurella | España

Pau Cubarsí | España

Jude Bellingham | Inglaterra

Nominadas al Balón de Oro Femenil 2026

Selma Bacha | Francia

Barbra Banda | Zambia

Klara Bühl | Alemania

Esmee Brugts | Países Bajos

Mariona Caldentey | España

Scarlett Camberos | México

Kerstin Casparij | Países Bajos

Temwa Chawinga | Malaui

Cata Coll | España

Melchie Dumornay | Haití

Caroline Graham Hansen | Noruega

Alex Greenwood | Inglaterra

Patri Guijarro | España

Pernille Harder | Dinamarca

Yui Hasegawa | Japón

Rose Lavelle | Estados Unidos

Mapi León | España

Lorena | Brasil

Melvine Malard | Francia

Manaka Matsukubo | Japón

Vivianne Miedema | Países Bajos

Ewa Pajor | Polonia

Claudia Pina | España

Alexia Putellas | España

Wendie Renard | Francia

Alessia Russo | Inglaterra

Khadija Shaw | Jamaica

Momoko Tanikawa | Japón

Caroline Weir | Escocia

Tessa Wullaert | Bélgica

MÁS INFORMACIÓN: Julián Quiñones se une a un selecto grupo de goleadores con el Matador Hernández y Chicharito en Mundiales

Nominados al Talento Joven Varonil del Año 2026

Kerim Alajbegović | Bosnia y Herzegovina

Ayyoub Bouaddi | Marruecos

Pau Cubarsí | España

Yan Diomandé | Costa de Marfil

Lennart Karl | Alemania

Éli Junior Kroupi | Francia

Lamine Yamal | España

Johan Manzambi | Suiza

Ibrahim Maza | Argelia

Warren Zaïre-Emery | Francia

Nominadas al Talento Joven Femenil del Año 2026

Veerle Buurman | Países Bajos

Vicky López | España

Felicia Schröder | Suecia

Clara Serrajordi | España

Lily Yohannes | Estados Unidos

Nominados a Portero del Año 2026

Yassine Bounou | Marruecos

Thibaut Courtois | Bélgica

Joan García | España

Gregor Kobel | Suiza

Emiliano Martínez | Argentina

Édouard Mendy | Senegal

David Raya | España

Matvey Safonov | Rusia

Unai Simón | España

Vozinha | Cabo Verde

Nominadas a Portera del Año 2026

Ann-Katrin Berger | Alemania

Cata Coll | España

Hannah Hampton | Inglaterra

Lorena | Brasil

Ayaka Yamashita | Japón

Nominados al Entrenador Varonil del Año 2026

Mikel Arteta | Arsenal

Luis de la Fuente | Selección de España

Unai Emery | Aston Villa

Vincent Kompany | Bayern Munich

Luis Enrique | Paris-SG

Nominados al Entrenador Femenil del Año 2026

Jonatan Giráldez | OL Lyonnes

Andrée Jeglertz | Manchester City

Nils Nielsen | Selección de Japón

Pere Romeu | FC Barcelona

Elena Sadiku | Celtic / BK Häcken

Nominados al Club Varonil del Año 2026

Arsenal | Inglaterra

Bayern Munich | Alemania

Bodø/Glimt | Noruega

Flamengo | Brasil

Paris-SG | Francia

Nominados al Club Femenil del Año 2026

FC Barcelona | España

Bayern Munich | Alemania

Club América | México

Manchester City | Inglaterra

OL Lyonnes | Francia

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