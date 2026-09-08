¡Julián Quiñones toca el cielo! El mexicano está en la lista de nominados al Balón de Oro 2026
La organización del Balón de Oro reveló los nombres de los futbolistas que competirán para llevarse el galardón al mejor futbolista del 2026
Julián Quiñones aparece en la lista de nominados al Balón de Oro 2026. La organización, encabezada por la revista francesa France Football, dio a conocer durante las primeras horas de este martes 8 de septiembre a los 30 candidatos que competirán por el premio al mejor futbolista del año, entre los que destaca la presencia del delantero de la Selección Mexicana.
La ceremonia de premiación se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres, Inglaterra. Será la primera ocasión en la que la gala del Balón de Oro salga de Francia, territorio que tradicionalmente ha albergado la entrega del prestigioso galardón.
El premio reconocerá al mejor futbolista del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, tomando en cuenta su desempeño individual y su impacto en partidos de gran relevancia. En ambos rubros destaca Julián Quiñones, quien se convirtió en el máximo goleador de la Saudi Pro League durante la temporada pasada con el Al Qadisiya, al registrar 33 anotaciones en 31 partidos. Sin olvidar su actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde igualó a Javier Hernández y Luis Hernández como los máximos goleadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo, con cuatro tantos.
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La elección del Balón de Oro estará a cargo de un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante de cada país que forme parte de las 100 mejores selecciones del Ranking Mundial Varonil de la FIFA y de las 50 mejores del Ranking Mundial Femenil. Cada integrante deberá elegir a sus 10 jugadores favoritos de la lista de nominados y asignará 15 puntos al primer lugar, 12 al segundo, 10 al tercero y ocho al cuarto, mientras que del quinto al décimo puesto cada jugador recibirá un punto. Al final, el futbolista que acumule la mayor cantidad de puntos será el ganador del galardón.
La historia de Julián Quiñones detrás del Balón de Oro
Julián Quiñones convirtió una infancia marcada por la pobreza en una carrera que lo coloca entre los candidatos al Balón de Oro. Nacido en Magüí Payán, Colombia, el delantero encontró en el fútbol la vía para cambiar su destino y ayudar a su familia. A los 16 años llegó a Cali para integrarse a Fútbol Paz, donde destacó como goleador con 50 tantos en 38 partidos del torneo nacional Sub-17. Su talento lo llevó a Tigres, club con el que conquistó títulos de Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf, antes de dar el salto definitivo con Atlas, donde ganó dos campeonatos consecutivos. Más tarde, con América, amplió su palmarés antes de dejar el fútbol mexicano en 2024.
La carrera de Quiñones tomó una nueva dimensión con la Selección Mexicana y el Al Qadisiya de Arabia Saudí. Tras elegir a México como su país, debutó con el Tricolor en 2023 y conquistó la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro. En Arabia Saudí encontró además una etapa de gran productividad ofensiva: en 2026 terminó como máximo goleador de la liga con 33 tantos y alcanzó 63 goles en 72 partidos. Su gran actuación en el Mundial de 2026 reforzó su candidatura al Balón de Oro, con goles ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra y un récord para un jugador mexicano por su participación directa en cinco anotaciones durante una misma edición. Así, aquel delantero que dejó Magüí Payán con el sueño de cambiar la vida de su familia llegó hasta una nominación que solo Guillermo Ochoa había conseguido antes para México.
Nominados al Balón de Oro Varonil 2026 (al momento)
- Julián Quiñones | México
- Vinícius Júnior | Brasil
- Vitinha | Portugal
- Fabián Ruiz | España
- Ferran Torres | España
- William Saliba | Francia
- Dayot Upamecano | Francia
- Rodri | España
- Declan Rice | Inglaterra
- Willian Pacho | Ecuador
- Michael Olise | Francia
- João Neves | Portugal
- Lionel Messi | Argentina
- Nuno Mendes | Portugal
- Kylian Mbappé | Francia
- Lautaro Martínez | Argentina
- Marquinhos | Brasil
- Sadio Mané | Senegal
- Lamine Yamal | España
- Khvicha Kvaratskhelia | Georgia
- Harry Kane | Inglaterra
- Achraf Hakimi | Marruecos
- Erling Haaland | Noruega
- Gabriel Magalhães | Brasil
- Bruno Fernandes | Portugal
- Luis Díaz | Colombia
- Ousmane Dembélé | Francia
- Marc Cucurella | España
- Pau Cubarsí | España
- Jude Bellingham | Inglaterra
Nominadas al Balón de Oro Femenil 2026
- Selma Bacha | Francia
- Barbra Banda | Zambia
- Klara Bühl | Alemania
- Esmee Brugts | Países Bajos
- Mariona Caldentey | España
- Scarlett Camberos | México
- Kerstin Casparij | Países Bajos
- Temwa Chawinga | Malaui
- Cata Coll | España
- Melchie Dumornay | Haití
- Caroline Graham Hansen | Noruega
- Alex Greenwood | Inglaterra
- Patri Guijarro | España
- Pernille Harder | Dinamarca
- Yui Hasegawa | Japón
- Rose Lavelle | Estados Unidos
- Mapi León | España
- Lorena | Brasil
- Melvine Malard | Francia
- Manaka Matsukubo | Japón
- Vivianne Miedema | Países Bajos
- Ewa Pajor | Polonia
- Claudia Pina | España
- Alexia Putellas | España
- Wendie Renard | Francia
- Alessia Russo | Inglaterra
- Khadija Shaw | Jamaica
- Momoko Tanikawa | Japón
- Caroline Weir | Escocia
- Tessa Wullaert | Bélgica
MÁS INFORMACIÓN: Julián Quiñones se une a un selecto grupo de goleadores con el Matador Hernández y Chicharito en Mundiales
Nominados al Talento Joven Varonil del Año 2026
- Kerim Alajbegović | Bosnia y Herzegovina
- Ayyoub Bouaddi | Marruecos
- Pau Cubarsí | España
- Yan Diomandé | Costa de Marfil
- Lennart Karl | Alemania
- Éli Junior Kroupi | Francia
- Lamine Yamal | España
- Johan Manzambi | Suiza
- Ibrahim Maza | Argelia
- Warren Zaïre-Emery | Francia
Nominadas al Talento Joven Femenil del Año 2026
- Veerle Buurman | Países Bajos
- Vicky López | España
- Felicia Schröder | Suecia
- Clara Serrajordi | España
- Lily Yohannes | Estados Unidos
Nominados a Portero del Año 2026
- Yassine Bounou | Marruecos
- Thibaut Courtois | Bélgica
- Joan García | España
- Gregor Kobel | Suiza
- Emiliano Martínez | Argentina
- Édouard Mendy | Senegal
- David Raya | España
- Matvey Safonov | Rusia
- Unai Simón | España
- Vozinha | Cabo Verde
Nominadas a Portera del Año 2026
- Ann-Katrin Berger | Alemania
- Cata Coll | España
- Hannah Hampton | Inglaterra
- Lorena | Brasil
- Ayaka Yamashita | Japón
Nominados al Entrenador Varonil del Año 2026
- Mikel Arteta | Arsenal
- Luis de la Fuente | Selección de España
- Unai Emery | Aston Villa
- Vincent Kompany | Bayern Munich
- Luis Enrique | Paris-SG
Nominados al Entrenador Femenil del Año 2026
- Jonatan Giráldez | OL Lyonnes
- Andrée Jeglertz | Manchester City
- Nils Nielsen | Selección de Japón
- Pere Romeu | FC Barcelona
- Elena Sadiku | Celtic / BK Häcken
Nominados al Club Varonil del Año 2026
- Arsenal | Inglaterra
- Bayern Munich | Alemania
- Bodø/Glimt | Noruega
- Flamengo | Brasil
- Paris-SG | Francia
Nominados al Club Femenil del Año 2026
- FC Barcelona | España
- Bayern Munich | Alemania
- Club América | México
- Manchester City | Inglaterra
- OL Lyonnes | Francia