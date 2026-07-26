¿Regresa Aaron Donald? Los Rams evalúan el posible regreso del exdefensivo a la NFL

Aaron Donald se encuentra evaluando físicamente su posible regreso a la NFL tras retirarse en 2024. Sean McVay confirmó que el exjugador de los Rams sigue una rutina estricta

Aaron Donald podría volver con los Rams | SEAN M. HAFFEY/ GETTY IMAGES VIA AFP

Aaron Donald podría volver a los emparrillados después de retirarse en marzo de 2024. El exdefensivo de Los Angeles Rams se encuentra en un proceso de evaluación física para determinar si está en condiciones de disputar la próxima temporada de la NFL.

Sean McVay, entrenador en jefe de los Rams, confirmó que Donald sigue una rutina de preparación antes de tomar una decisión. El técnico explicó que el jugador mantiene un programa similar al que utilizaba durante su etapa profesional. “Está pasando por un proceso muy estricto y estructurado, parecido al que tenía cuando jugaba”, señaló McVay al hablar sobre el estado del exdefensive tackle.

Donald se retiró después de 10 temporadas en la NFL, todas con Los Angeles. Sin embargo, la llegada de Myles Garrett mediante un intercambio realizado en junio abrió la conversación sobre la posibilidad de reunirlos en la línea defensiva.

McVay aseguró que no conoce la decisión que tomará Donald, aunque dejó claro que la organización buscará facilitar su regreso en caso de que el jugador decida volver. “Si quiere jugar, vamos a tratar de hacer que suceda. Es su decisión y se ha ganado el derecho de tomarla en sus propios términos”, expresó el entrenador.

El cuerpo técnico espera conocer cómo responde el físico de Donald a las cargas de entrenamiento. La evaluación incluye el ritmo de trabajo necesario para afrontar las exigencias de una temporada completa. “Vamos a ver cómo responde su cuerpo y cómo se siente después de someterse a este proceso. Él sabe lo que implica estar listo para jugar en la NFL”, agregó McVay.

La posibilidad comenzó a tomar forma cuando los Rams consultaron a Donald durante las negociaciones por Garrett. McVay buscó conocer su opinión sobre la incorporación y, a partir de esa conversación, surgió el tema de un posible retorno.

El entrenador reconoció que no esperaba que esta opción se pusiera sobre la mesa, pero admitió que existe interés dentro de la organización por contar de nuevo con el exjugador.Donald construyó su carrera como una de las piezas centrales de la defensa de Los Angeles. Durante su paso por la liga obtuvo reconocimientos individuales y formó parte del equipo que conquistó el Super Bowl LVI.

McVay habló del tema durante el primer día del campamento de entrenamiento en la Universidad Loyola Marymount. El equipo inició sus trabajos con varios jugadores bajo seguimiento antes de la temporada. Entre los elementos que reportaron se encuentra Puka Nacua, quien disputará el último año de su contrato de novato. El entrenador indicó que espera que el receptor participe en las prácticas.

También estará presente Alaric Jackson. El tackle ofensivo fue arrestado en junio por un cargo relacionado con violencia doméstica, aunque no enfrentará una acusación por delito grave. McVay explicó que el caso continúa abierto y que el equipo sigue reuniendo información. Por ahora, el regreso de Donald permanece sin resolución. La decisión dependerá de su respuesta física y de si considera que puede volver a competir durante una temporada completa.

Te puede interesar: