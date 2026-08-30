Aaron Donald sale del retiro y regresa con los Rams para la temporada 2026

El contrato sería por un año y $20 millones de dólares, mismos, que podrían incrementarse hasta los 30 de acuerdo con variables

Aaron Donald pausa su retiro para volver con los Rams. | @NFL

Aaron Donald volverá a jugar en la NFL. Después de dos temporadas alejado de los emparrillados, el tackle defensivo decidió poner fin a su retiro y regresar con Los Angeles Rams para disputar la temporada 2026, en un movimiento que vuelve a reunir al jugador con la única franquicia en la que ha militado durante su carrera profesional.

El acuerdo será por una temporada y 20 millones de dólares, con incentivos que podrían elevar el valor total hasta los 30 millones, de acuerdo con reportes de Adam Schefter de ESPN e Ian Rapoport de NFL Network. Los Rams hicieron oficial la noticia mediante sus redes sociales y confirmaron así un regreso que había ganado fuerza durante las últimas semanas.

La posibilidad de que Donald volviera comenzó a tomar forma después de que Los Angeles adquiriera a Myles Garrett en un intercambio con los Cleveland Browns el pasado 1 de junio. Los Rams enviaron a Jared Verse, además de una selección de primera ronda de 2027, una de segunda ronda de 2028 y una de tercera ronda de 2029. Garrett llegó después de una temporada de 23 capturas, cifra con la que estableció el récord de la NFL para una sola campaña.

Donald reconoció posteriormente que la llegada de Garrett volvió a despertar su interés por competir. El defensivo de 35 años inició un proceso de preparación para comprobar si su cuerpo estaba listo para regresar y durante agosto realizó una sesión de trabajo con los Rams en la que participó el entrenador de línea defensiva Giff Smith, además de integrantes del departamento médico y de acondicionamiento físico.

Aaron Donald regresa después de dos temporadas fuera de la NFL

Donald había anunciado su retiro el 15 de marzo de 2024 después de completar 10 temporadas con los Rams. Durante ese periodo fue seleccionado 10 veces al Pro Bowl, ocho veces al primer equipo All-Pro y ganó en tres ocasiones el premio al Jugador Defensivo del Año.

También recibió el reconocimiento como Novato Defensivo del Año y terminó su primera etapa profesional con 111 capturas. Esa cifra lo mantiene entre los tackles defensivos con más sacks desde que la NFL comenzó a contabilizar oficialmente la estadística en 1982.

Su último partido antes del retiro había sido la derrota de los Rams frente a los Detroit Lions en la ronda de comodines de la temporada 2023. Ahora regresará más de dos años después con la posibilidad de volver a competir por un campeonato con una franquicia que ya reforzó su defensiva durante el receso.

Donald fue una de las piezas centrales del equipo que conquistó el Super Bowl LVI. Su presión sobre Joe Burrow en la última jugada ofensiva de los Cincinnati Bengals quedó como una de las acciones que definieron aquel campeonato de Los Angeles.

Aaron Donald y Myles Garrett compartirán la defensiva de los Rams

El regreso de Donald permitirá a los Rams juntar a dos jugadores que han ganado en múltiples ocasiones el reconocimiento como Jugador Defensivo del Año. Donald recibió el premio tres veces, mientras Garrett llega como uno de los principales cazamariscales de la liga y después de conquistar nuevamente la distinción en 2025.

Los Angeles tendrá así la posibilidad de atacar al quarterback desde diferentes zonas. Donald volverá a ejercer presión desde el interior de la línea defensiva, mientras Garrett buscará hacerlo desde el exterior. La combinación modifica el panorama de una unidad que ya se encontraba entre las prioridades del equipo para competir por el Super Bowl.

Donald también buscará ampliar una trayectoria que ya lo coloca junto a Lawrence Taylor y J.J. Watt como los únicos jugadores que han ganado tres veces el premio al Jugador Defensivo del Año. Además, es uno de apenas dos defensivos desde la fusión AFL-NFL de 1970 que fueron seleccionados al Pro Bowl en cada una de sus primeras 10 temporadas.

Dos años después de haber dicho que había entregado todo al fútbol americano, Aaron Donald vuelve al lugar en el que construyó toda su carrera. Los Rams recuperan a uno de sus referentes históricos y lo colocan junto a Myles Garrett en una defensa construida para competir de inmediato durante la temporada 2026.

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