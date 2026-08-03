Mauricio Pochettino renueva con EE.UU. hasta 2030: qué poder tendrá y cómo cambiará la selección

El técnico argentino asumirá nuevas responsabilidades en el desarrollo del fútbol estadounidense, con respaldo económico privado y una visión de largo plazo

Pochettino marcará el rumbo del fútbol en EE.UU. / Soobum IM / Getty Images Via AFP

Mauricio Pochettino seguirá al frente de la selección de EE.UU. hasta el Mundial de 2030, pero su renovación representa mucho más que una simple extensión de contrato.

U.S. Soccer confirmó este lunes un acuerdo que amplía, de manera significativa, las funciones del entrenador argentino, quien ahora tendrá influencia directa en el desarrollo integral del fútbol estadounidense. La apuesta busca consolidar una identidad competitiva después del histórico desempeño del equipo en el Mundial 2026.

El nuevo contrato convierte a Pochettino en una de las figuras con mayor peso dentro de la estructura deportiva de U.S. Soccer. Además de dirigir a la selección mayor, asesorará el crecimiento de las selecciones juveniles, participará en la capacitación de entrenadores, colaborará con las ligas profesionales y ayudará a definir la planificación técnica del fútbol estadounidense. El objetivo es construir un proyecto que trascienda un solo ciclo mundialista y siente las bases para competir al máximo nivel durante la próxima década.

La continuidad del estratega también llega respaldada por una importante inversión privada. La federación informó que el proyecto contará con una multimillonaria donación filantrópica encabezada por Kenneth C. Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel y de Griffin Catalyst, así como con el apoyo de Scott Goodwin, Adam Freede y otros socios comerciales. Ese financiamiento permitirá fortalecer los programas deportivos y acelerar el desarrollo de talento en todo el país.

¿Qué poder tendrá Mauricio Pochettino en U.S. Soccer?

El respaldo a Pochettino responde a los resultados obtenidos desde su llegada en septiembre de 2024. Bajo su dirección, EE.UU. firmó una de las mejores actuaciones de su historia en un Mundial al alcanzar los octavos de final en 2026, ganar su grupo por tercera vez y conseguir su primera victoria en una fase eliminatoria desde Corea-Japón 2002. Ese rendimiento convenció a la federación de apostar por un proceso de largo plazo.

El técnico argentino aseguró que el entusiasmo mostrado por los aficionados durante el Mundial confirmó el potencial del fútbol en EE.UU. Pochettino afirmó que busca dejar un legado que vaya más allá de los resultados dentro del campo y contribuir al crecimiento del deporte en todas las categorías, fortaleciendo una cultura de trabajo, competitividad e identidad para las futuras generaciones.

Con un ciclo completo por delante, el técnico tendrá la oportunidad de moldear a la selección desde sus cimientos. Mantendrá la base de jugadores que consolidó durante el Mundial, pero también ampliará el universo de futbolistas elegibles y reforzará la conexión entre las categorías juveniles y el equipo absoluto. Durante sus primeros años en el cargo, ya utilizó a 62 jugadores provenientes de 16 ligas diferentes, una estrategia que continuará rumbo a 2030.

¿Cómo cambiará la selección de EE.UU. rumbo a 2030?

Antes del próximo Mundial, la selección de EE.UU. disputará la Liga de Naciones de la Concacaf, las Copas Oro de 2027 y 2029, además de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, competencias que servirán para consolidar el proyecto.

Con mayores atribuciones y recursos económicos, Mauricio Pochettino tendrá la responsabilidad de convertir a la USMNT en un equipo capaz de competir por títulos internacionales y de establecer una estructura deportiva que impulse el crecimiento del fútbol estadounidense durante los próximos años.

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