Estados Unidos inicia el recambio generacional de Pochettino sin Pulisic ni Balogun

El USMNT inicia su recambio con 28 jugadores, sin Pulisic ni Balogun y con Cavan Sullivan, de 16 años, como novedad del técnico argentino

El atacante del Milan ha tenido un inicio lento de temporada | Reuters

La selección de Estados Unidos presentó una convocatoria de 28 jugadores para enfrentar a Perú, Chile, México y Canadá durante la ventana internacional de septiembre y octubre. La lista de Mauricio Pochettino marca el comienzo del ciclo rumbo al Mundial de 2030 y tiene como principal novedad la inclusión de Cavan Sullivan, futbolista de 16 años del Philadelphia Union.

El entrenador argentino mantuvo a 13 integrantes del plantel que disputó el Mundial de 2026, pero abrió espacios para una nueva generación. La convocatoria tiene un promedio de 22 años y nueve meses, más de cuatro años menor al del equipo mundialista, mientras que 13 jugadores todavía no han debutado con la selección mayor.

Cavan Sullivan encabeza el recambio de Estados Unidos

Sullivan representa la principal apuesta dentro del grupo. El mediocampista cumple 17 años el 28 de septiembre y podría convertirse en el cuarto jugador más joven en disputar un partido con la selección estadounidense si recibe minutos ante Perú, programado dos días antes de su cumpleaños. El récord pertenece a Freddy Adu.

El jugador del Philadelphia Union suma seis goles y cinco asistencias en mil 368 minutos durante la temporada de la MLS. En su primer campamento con el combinado mayor coincidirá con sus compañeros Neil Pierre y Frankie Westfield, quienes tampoco han disputado encuentros internacionales en esta categoría.

La renovación también incluye a Peyton Miller, Zavier Gozo, Mathis Albert, Adri Mehmeti, Brooklyn Raines, Justin Ellis y Julian Hall. A ellos se suman los porteros Diego Kochen y Brian Schwake, además del delantero Cole Campbell. Cinco de los jugadores sin experiencia en el representativo absoluto participaron en el Mundial sub 20 de 2025 y otros tres estuvieron en la Copa del Mundo sub 17 de ese mismo año.

Pochettino mantuvo una base encabezada por Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergiño Dest, Gio Reyna, Yunus Musah, Malik Tillman, Miles Robinson y Ricardo Pepi. Adams y Antonee Robinson son los elementos con más apariciones internacionales dentro de esta convocatoria, con 58 partidos cada uno.

Las principales ausencias son Christian Pulisic y Folarin Balogun. El atacante del Milan ha tenido poca participación durante el inicio de la temporada, mientras que Balogun quedó fuera después de perder minutos con el Monaco y no concretar su posible transferencia al Everton. Tampoco aparece Weston McKennie, quien ha sufrido problemas musculares en el comienzo de la campaña con la Juventus.

MÁS INFORMACIÓN: Las futuras estrellas de Estados Unidos ya brillan en la MLS y Pochettino los sigue de cerca

La presencia de futbolistas jóvenes también apunta al proceso olímpico de Los Angeles 2028. La mayoría de los nuevos convocados tendrá edad para competir en ese torneo, por lo que el cuerpo técnico podrá evaluar alternativas tanto para la selección sub 23 como para el proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Lista completa de convocados de Estados Unidos

Los jugadores comenzarán a concentrarse el 20 de septiembre en Atlanta. Estados Unidos enfrentará a Perú el 26 de septiembre en Orlando, a Chile el día 29 en St. Louis, a México el 3 de octubre en Glendale y a Canadá el 6 de octubre en St. Paul.

Pochettino explicó que esta ventana representa un nuevo comienzo para todo el grupo. El seleccionador buscará que los jóvenes conozcan la dinámica de trabajo, los principios de juego y las responsabilidades que implica representar al país antes de comenzar los compromisos oficiales del siguiente ciclo.

A new cycle commences. 🇺🇸



Mauricio Pochettino has called up 28 players for a four-match window in September & October! #USMNT x @ouraring pic.twitter.com/ChaoDynJyj — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 17, 2026

Porteros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub) y Brian Schwake (Nashville SC).

Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub) y Brian Schwake (Nashville SC). Defensas: George Campbell (West Bromwich Albion), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Peyton Miller (New England Revolution), Neil Pierre (Philadelphia Union), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Auston Trusty (Celtic) y Frankie Westfield (Philadelphia Union).

George Campbell (West Bromwich Albion), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Peyton Miller (New England Revolution), Neil Pierre (Philadelphia Union), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Auston Trusty (Celtic) y Frankie Westfield (Philadelphia Union). Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Zavier Gozo (Crystal Palace), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Yunus Musah (Milan), Brooklyn Raines (New England Revolution), Gio Reyna (Strasbourg) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Tyler Adams (Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Zavier Gozo (Crystal Palace), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Yunus Musah (Milan), Brooklyn Raines (New England Revolution), Gio Reyna (Strasbourg) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen). Delanteros: Cole Campbell (SV Elversberg), Justin Ellis (Orlando City), Julian Hall (Red Bull New York), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) y Cavan Sullivan (Philadelphia Union).

La lista reúne a 16 jugadores que militan en clubes europeos y 12 procedentes de la MLS. Con cuatro partidos amistosos consecutivos, Pochettino tendrá la oportunidad de observar a los recién convocados y comenzar a definir la estructura de Estados Unidos para sus próximos torneos oficiales.

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