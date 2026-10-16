La maldición del tricampeonato: los Dodgers fracasan en su intento de hacer historia en la MLB

Los Dodgers cayeron por barrida en la Serie de Campeonato ante los Brewers, alargado la racha de 26 años sin tricampeones

Los últimos tricampeones de la MLB | IMAGN IMAGES via Reuters/ DON EMMERT / AFP

Los Angeles Dodgers tenían la oportunidad de alcanzar una marca que permanece intacta desde hace más de dos décadas, pero los Milwaukee Brewers se encargaron de terminar con sus aspiraciones. Después de conquistar las Series Mundiales de 2024 y 2025, el conjunto angelino buscaba convertirse en tricampeón de las Grandes Ligas, una hazaña que ha estado fuera del alcance de las franquicias de MLB durante 26 años.

La eliminación en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional no solo puso fin a la temporada de los Dodgers, también los dejó fuera de un grupo al que únicamente han conseguido ingresar dos organizaciones en la historia del béisbol.

Yankees de Nueva York: los últimos tricampeones de la Serie Mundial entre 1998 y 2000

Los Yankees fueron los protagonistas de la última etapa de tres campeonatos consecutivos en las Grandes Ligas. Bajo la dirección de Joe Torre, la franquicia neoyorquina construyó un equipo que tenía como parte de su estructura a Derek Jeter, Jorge Posada, Andy Pettitte y Mariano Rivera, conocidos como el Core Four.

La racha comenzó en 1998, cuando Nueva York terminó la temporada regular con 114 victorias, una cifra que entonces representaba el récord de la Liga Americana. Durante la postemporada, los Yankees consiguieron 11 triunfos en 13 encuentros y cerraron su participación con una barrida de cuatro juegos sobre los Padres de San Diego.

Un año después, los Braves de Atlanta fueron sus rivales en la Serie Mundial. El conjunto del Bronx volvió a imponerse en cuatro partidos, superando a un equipo que contaba con lanzadores como Greg Maddux, John Smoltz y Tom Glavine.

Los históricos Yankees de la Serie Mundial | Foto por DON EMMERT / AFP

El tercer campeonato llegó en 2000, cuando los Yankees enfrentaron a los Mets en la denominada Serie Mundial del Subway. Nueva York ganó la eliminatoria por 4-1 y se convirtió en el último equipo de MLB en conquistar tres títulos consecutivos, una marca que permanece vigente tras la eliminación de los Dodgers en 2026.

Athletics de Oakland: el tricampeonato que marcó la década de 1970

Antes de los Yankees de finales de los noventa, los Athletics habían conseguido tres campeonatos consecutivos entre 1972 y 1974. La franquicia de Oakland se convirtió así en la segunda organización de las Grandes Ligas, junto con Nueva York, en alcanzar una racha de al menos tres títulos.

Su primer campeonato de aquella etapa llegó en 1972 frente a los Reds de Cincinnati. Los Athletics tomaron una ventaja de 3-1 en la serie, pero sus rivales consiguieron empatarla y obligaron a disputar un séptimo encuentro. Las actuaciones de Catfish Hunter y Rollie Fingers desde el montículo contribuyeron a asegurar el título.

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En 1973, Oakland volvió a necesitar siete partidos para imponerse, esta vez ante los Mets de Nueva York. Reggie Jackson recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, distinción que también había conseguido durante la temporada regular de la Liga Americana.

El tricampeonato se concretó en 1974, cuando los Athletics derrotaron 4-1 a los Dodgers una franquicia que, más de cinco décadas después, tampoco pudo completar su propia racha de tres títulos.

Yankees de 1949 a 1953: cinco Series Mundiales consecutivas, el récord de MLB

Si conquistar tres campeonatos consecutivos representa una marca que pocas organizaciones han alcanzado, los Yankees llevaron esa cifra a cinco entre 1949 y 1953. Hasta la fecha, ninguna franquicia ha conseguido igualar esa cantidad de títulos de la Serie Mundial en temporadas consecutivas.

Aquella etapa coincidió con el cierre de la trayectoria de Joe DiMaggio y el comienzo de la carrera de Mickey Mantle. DiMaggio participó en los tres primeros campeonatos de la racha, mientras que Mantle formó parte de los equipos que levantaron el trofeo entre 1951 y 1953.

La plantilla también contó con Yogi Berra y Phil Rizzuto, quienes estuvieron presentes durante los cinco campeonatos. Los Dodgers fueron uno de los rivales recurrentes de Nueva York, con enfrentamientos en 1949, 1952 y 1953. En las otras dos ediciones, los Yankees superaron a los Phillies y a los Giants.

La Serie Mundial de 1952 fue la única de aquella secuencia que llegó a siete partidos. En esa eliminatoria, Mantle conectó cuadrangulares en los juegos 6 y 7, que contribuyeron a la conquista del campeonato.

¿Qué equipos estuvieron cerca del tricampeonato de la Serie Mundial y no lo consiguieron?

Los Dodgers de 2026 se incorporaron a la lista de equipos que conquistaron dos campeonatos consecutivos, pero no lograron extender su dominio a una tercera temporada.

Desde el inicio de la Serie Mundial en 1903, un total de 15 equipos han conseguido al menos dos títulos consecutivos. Sin embargo, solamente cuatro de esas rachas alcanzaron tres o más campeonatos, todas protagonizadas por Yankees y Athletics.

Entre los casos de equipos que se quedaron a un paso del tricampeonato aparecen los Blue Jays de Toronto, quienes ganaron las Series Mundiales de 1992 y 1993. La suspensión de la postemporada de 1994 por el conflicto laboral impidió que defendieran su campeonato ese año, mientras que en 1995 no consiguieron clasificar.

También figuran los Reds de Cincinnati de 1975 y 1976, los Yankees de 1977 y 1978 y los propios Yankees de 1961 y 1962, quienes llegaron nuevamente a la Serie Mundial en 1963, pero fueron derrotados por los Dodgers.