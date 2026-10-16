¡Adiós al tricampeonato! Brewers barren a Dodgers y regresan a la Serie Mundial tras 44 años

Milwaukee se metió al Clásico de Otoño al conquistar por primera vez la Liga Nacional, la vez pasada que llegaron a esta instancia lo hicieron como representante de la Liga Americana

Los Brewers regresan a la Serie Mundial tras 44 años de ausencia | Reuters

Los Angeles Dodgers se quedaron sin tricampeonato. Milwaukee Brewers ganó 6-4 en el Dodger Stadium y completó una barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional para conseguir su boleto a la Serie Mundial 2026. Los Cerveceros remontaron una desventaja de cuatro carreras y terminaron con la defensa del título de los angelinos, siendo la voltereta más grande en la historia de una serie de Playoffs al mejor de siete juegos.

El inicio del Juego 4 ofreció un panorama distinto para los locales. Andy Pages produjo la primera carrera con un sencillo que llevó a Kyle Tucker al plato y, después, Shohei Ohtani conectó un cuadrangular de tres carreras para colocar el marcador 4-0 en la segunda entrada. Con Tyler Glasnow en la lomita, Los Ángeles tomó una ventaja que no pudo conservar.

Milwaukee respondió con dos anotaciones en el cuarto episodio, gracias a un doble por regla de Jake Bauers. En el quinto, David Hamilton produjo otra con un sencillo y Bauers obtuvo una base por bolas con las almohadillas llenas para empatar. Garrett Mitchell puso el 5-4 con un jonrón en la sexta entrada y Hamilton añadió otro vuelacercas en la novena para establecer la diferencia definitiva.

Los Brewers regresan a la Serie Mundial tras 44 años de ausencia

Los Brewers disputarán su primera Serie Mundial desde 1982, cuando enfrentaron a los St. Louis Cardinals. Aquella participación terminó con una derrota en siete encuentros; ahora, 44 años después, Milwaukee tendrá una nueva oportunidad de conquistar el campeonato que sigue pendiente en su historia.

El regreso también tiene una diferencia respecto de aquella edición: en 1982, Milwaukee representó a la Liga Americana. Esta vez consiguió el primer banderín de la Liga Nacional de su historia, por lo que la franquicia ya cuenta con campeonatos de ambas ligas y dos clasificaciones al Clásico de Otoño.

La clasificación llegó después de una serie en la que Milwaukee ganó 2-1 y 7-4 los primeros dos encuentros como local, antes de imponerse 6-2 en el tercero en Los Ángeles. Los Cerveceros llegaron al Juego 4 con tres oportunidades consecutivas de cerrar la eliminatoria y resolvieron en la primera, sin necesidad de extender la confrontación.

Para Milwaukee, el resultado también cambió lo ocurrido un año antes. En la Serie de Campeonato de 2025, los Dodgers habían eliminado a los Brewers por barrida rumbo a su segundo título consecutivo. En 2026, los Cerveceros invirtieron el desenlace y dejaron fuera al mismo rival en cuatro partidos, esta vez con el boleto mundialista en sus manos.

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THE NATIONAL LEAGUE PENNANT IS COMING HOME TO MILWAUKEE #WinOurWay https://t.co/AC1ckMgXxM — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 16, 2026

Los Dodgers no pueden igualar el tricampeonato de los Yankees en el 2000

La eliminación cerró la posibilidad de que Los Angeles enlazara tres campeonatos de Serie Mundial. Los Yankees mantienen la referencia más reciente de un tricampeonato, con los títulos de 1998, 1999 y 2000. Los Dodgers necesitaban superar esta ronda y después ganar el Clásico de Otoño para alcanzar esa secuencia.

El conjunto neoyorquino completó aquella racha con triunfos sobre San Diego Padres, Atlanta Braves y New York Mets, respectivamente. Para los Dodgers, el intento terminó antes de disputar una tercera Serie Mundial consecutiva: Milwaukee ganó los cuatro encuentros de la eliminatoria y aseguró que las Grandes Ligas tendrán un campeón distinto en 2026.