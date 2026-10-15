Dodgers vs Brewers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga NAcional, en directo
Estadísticas y marcador en vivo del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Los Angeles y Milwaukee
Lineup de Milwaukee para el Juego 4 vs Dodgers hoy
Pat Murphy presenta la siguiente alineación ofensiva. Sienta a Andrew Vaugh, quien deja su puesto como designado a Christian Yelich, quien será quinto en el orden al bat de los visitantes. Hay cambios en los últimos dos sitios: Luis Lara y el mexicano Joey Ortiz van a la banca, dejando a Sal Frelick como jardinero derecho y David Hamilton en la antesala. Serán octavos y novenos en el lineup.
1) Jackson Chourio – Jardinero Izquierdo
2) Brice Turang – Segunda Base
3) William Contreras – Receptor
4) Jake Bauers – Primera Base
5) Christian Yelich – Bateador Designado
6) Garrett Mitchell – Jardinero Central
7) Cooper Pratt – Campo Corto
8) Sal Frelick – Jardinero Derecho
9) David Hamilton – Tercera Base
¿Quiénes serán los pitchers abridores hoy para el Dodgers vs Brewers?
Por los Dodgers, lanzará Tyler Glasnow. El derecho mantiene una efectividad de 3.60 en tres juegos de eliminación en su carrera de postemporada.
Por los Cerveceros, el abridor es Shane Drohan. El zurdo recibe el llamado para iniciar lo que se perfila como un partido de bullpen para Milwaukee, tras haber registrado una efectividad de 1.47 saliendo desde el relevo en el tramo final de la campaña regular.
Predicciones Playoffs MLB 2026: ¿Quién es el favorito para llevarse el juego y por qué?
Los Dodgers son los favoritos para ganar esta noche en casa y vivir para ver un día más. El triunfo de Los Angeles paga -154 en Caliente.mx, por +130 a que Milwaukee avanza hoy a la Serie Mundial.
El total de carreras está en 7.5. Las Altas pagan -125, por +105 a las Bajas.
¿Cómo va la Serie Dodgers vs Brewers y qué necesitan para clasificar?
Milwaukee ganó los primeros tres partidos de esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional pese a irse abajo en el marcador en los tres partidos. En los primeros dos, fueron abajo 1-0 de inicio, mientras que ayer Will Smith les puso en desventaja 2-1, pero terminaron anotando cinco carreras en el último tercio del partido. Estos fueron los resultados:
Juego 1 | Los Angeles Dodgers 1-2 Milwaukee Brewers
Juego 2 | Los Angeles Dodgers 4-7 Milwaukee Brewers
Juego 3 | Milwaukee Brewers 6-2 Los Angeles Dodgers
Milwaukee necesita ganar uno de los siguientes cuatro partidos para volver a la Serie Mundial por primera vez desde 1982. Los Angeles tiene que ser el segundo equipo que remonta un 0-3 para seguir con vida esta temporada. Una derrota en cualquier punto y Dodgers queda fuera.
Dodgers se juega la vida en el Juego 4 ante Milwaukee
El reinado de los Dodgers de Los Angeles puede terminar esta noche. El bicampeón del béisbol de las Grandes Ligas perdió los primeros tres partidos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Milwaukee Brewers, por lo que no tienen margen de error: ganan o se van a casa.
El equipo angelino necesita que despierten los bats esta noche en Chavez Ravine, ya que no han pegado cuadrangular en esta serie y acumulan siete carreras en los primeros tres partidos. Están en un slump, pero necesitan encontrar la manera de fabricar carreras o la temporada puede acabar este jueves.
En la historia de las Grandes Ligas, solo un equipo ha remontado un 0-3. Dodgers, si quiere ser el primer tricampeón desde los Yankees de 1998 a 2000, tienen que hacer historia, pero para ello no tienen que ser historia hoy. Ganar o ganar en la postemporada de Grandes Ligas y lo comentamos por Claro Sports.
¿A qué hora juegan Cerveceros vs Dodgers y dónde ver los Playoffs MLB 2026?
Grandes Ligas decidió adelantar el horario del Juego 4 entre Los Angeles y Milwaukee debido a que también cambió de horario el partido entre Rays y Guardians más temprano este jueves. Así que en lugar de iniciar a las 19:00, el playball en Dodger Stadium este jueves 15 de octubre será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.