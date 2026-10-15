Dodgers vs Brewers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga NAcional, en directo

Dodgers se juega la vida en el Juego 4 ante Milwaukee

El reinado de los Dodgers de Los Angeles puede terminar esta noche. El bicampeón del béisbol de las Grandes Ligas perdió los primeros tres partidos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Milwaukee Brewers, por lo que no tienen margen de error: ganan o se van a casa.

El equipo angelino necesita que despierten los bats esta noche en Chavez Ravine, ya que no han pegado cuadrangular en esta serie y acumulan siete carreras en los primeros tres partidos. Están en un slump, pero necesitan encontrar la manera de fabricar carreras o la temporada puede acabar este jueves.

En la historia de las Grandes Ligas, solo un equipo ha remontado un 0-3. Dodgers, si quiere ser el primer tricampeón desde los Yankees de 1998 a 2000, tienen que hacer historia, pero para ello no tienen que ser historia hoy. Ganar o ganar en la postemporada de Grandes Ligas y lo comentamos por Claro Sports.