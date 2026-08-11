LeBron James debutará con los Sixers ante los Knicks: NBA anuncia los primeros partidos de la temporada 2026-27

La NBA reveló los juegos de la semana inaugural, con el estreno de LeBron en Philadelphia y su regreso a Los Ángeles en Navidad

LeBron James vivirá una nueva era en la NBA | Reuters

La NBA dio a conocer parte del calendario de la temporada 2026-27, incluida la semana inaugural y la tradicional jornada de Navidad. Uno de los principales focos estará en LeBron James, quien disputará su primer partido oficial con los Philadelphia 76ers el martes 20 de octubre frente a los New York Knicks, actuales campeones, en el Madison Square Garden.

El Knicks vs Sixers formará parte de una triple cartelera para iniciar la campaña. Boston Celtics visitará a Detroit Pistons en el primer encuentro del nuevo curso, Philadelphia enfrentará posteriormente a Nueva York y San Antonio Spurs cerrará la jornada ante Oklahoma City Thunder en San Antonio, en una reedición de las últimas Finales de la Conferencia Oeste.

El estreno de LeBron con Philadelphia llegará después de una pretemporada en la que los Sixers modificaron su plantilla con las incorporaciones del propio James y Jaylen Brown. El enfrentamiento también tendrá como antecedente inmediato los últimos Playoffs, en los que los Knicks eliminaron a Philadelphia por barrida de 4-0 en las semifinales de la Conferencia Este.

Dos días después, el jueves 22 de octubre, James disputará su primer partido como local con los Sixers cuando reciban a Cleveland Cavaliers. El duelo tendrá un significado adicional para el jugador de 41 años, quien comenzó su carrera en la NBA con Cleveland en 2003 y conquistó con esa franquicia el campeonato de 2016.

La semana inaugural continuará el miércoles 21 de octubre con el debut de Giannis Antetokounmpo con Miami Heat frente a Minnesota Timberwolves, equipo que contará con LaMelo Ball. Ese mismo día, Golden State Warriors y Stephen Curry se medirán a Los Angeles Lakers de Luka Doncic en uno de los primeros enfrentamientos entre equipos de California.

Para el jueves 22 también quedó programado el Oklahoma City Thunder contra Denver Nuggets, mientras que el viernes 23 Boston Celtics recibirá a los Knicks y Houston Rockets visitará a San Antonio Spurs. La NBA colocó así durante los primeros cuatro días de competencia a varios de los equipos que llegaron a las últimas rondas de los Playoffs.

KNICKS BANNER RAISING NIGHT AT MSG. 🏆

LEBRON AND JAYLEN BROWN'S SIXERS DEBUTS. 🍿



The Knicks raise their first championship banner in 53 years before Jalen Brunson leads New York into its title defense against the new-look 76ers on Opening Night!



📅 Tuesday, October 20 on NBC… pic.twitter.com/lCdbFgjDFJ — NBA (@NBA) August 11, 2026

Partidos confirmados para la semana inaugural y Navidad de la NBA 2026-27

LeBron volverá a aparecer como protagonista en la cartelera del Día de Navidad. Philadelphia visitará a Los Angeles Lakers el 25 de diciembre, lo que marcará el regreso de James al Crypto Arena después de ocho temporadas con la franquicia angelina. Será además su partido número 21 en Navidad durante su temporada 24 en la NBA, ambas cifras señaladas como récords en la información presentada por la liga.

La jornada navideña también incluirá Knicks vs Spurs, Celtics vs Heat, Timberwolves vs Thunder y Warriors vs Nuggets. La NBA dará a conocer el calendario completo de sus 30 franquicias este jueves 13 de agosto, cuando se conocerán las fechas restantes de los 82 partidos de temporada regular para cada equipo.

Fecha Partido Jornada 20 de octubre Boston Celtics vs Detroit Pistons Semana inaugural 20 de octubre Philadelphia 76ers vs New York Knicks Semana inaugural 20 de octubre Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Semana inaugural 21 de octubre Minnesota Timberwolves vs Miami Heat Semana inaugural 21 de octubre Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers Semana inaugural 22 de octubre Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers Semana inaugural 22 de octubre Denver Nuggets vs Oklahoma City Thunder Semana inaugural 23 de octubre New York Knicks vs Boston Celtics Semana inaugural 23 de octubre Houston Rockets vs San Antonio Spurs Semana inaugural 25 de diciembre San Antonio Spurs vs New York Knicks Navidad 25 de diciembre Miami Heat vs Boston Celtics Navidad 25 de diciembre Philadelphia 76ers vs Los Angeles Lakers Navidad 25 de diciembre Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves Navidad 25 de diciembre Denver Nuggets vs Golden State Warriors Navidad

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