Los latinos que dejaron huella en la Superliga de Grecia y abrieron camino para nuevas generaciones

De Nery Castillo y Alejandro Domínguez a Orbelín Pineda y James Rodríguez, el talento latino ha encontrado en Grecia una puerta hacia Europa

Orbelín Pineda y su paso por la Superliga de Grecia | J. Aguilar | AFP

La Superliga de Grecia se ha convertido en un escenario donde varios futbolistas latinoamericanos lograron trascender, ganar títulos y convertirse en piezas importantes de clubes como Olympiacos, AEK Atenas y Panathinaikos.

La llegada del mexicano Armando ‘Hormiga’ González al Olympiacos vuelve a poner los reflectores sobre una historia que comenzó hace más de dos décadas y que tiene como protagonistas a jugadores de México, Argentina y Colombia.

Aunque el fútbol griego suele quedar fuera de los grandes reflectores cuando se habla de las principales ligas europeas, sus equipos tienen una tradición competitiva importante.

Para los jugadores latinoamericanos, además, ha representado una oportunidad para adaptarse al fútbol europeo, disputar torneos continentales y, en algunos casos, conquistar campeonatos.

Nery Castillo, el mexicano que marcó una época con Olympiacos

Si hay un nombre que ocupa un lugar especial en esta historia es Nery Castillo. El atacante mexicano llegó al Olympiacos siendo apenas un adolescente y permaneció siete temporadas en el primer equipo.

Su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en partidos importantes lo convirtieron en uno de los referentes latinoamericanos más recordados por la afición del club.

Castillo disputó más de 150 encuentros oficiales y conquistó siete títulos de la Superliga de Grecia y dos Copas de Grecia. Su rendimiento incluso le abrió la puerta a una transferencia al Shakhtar Donetsk en 2007 por 22 millones de euros, una cifra récord para el mercado griego de aquella época.

Años después, otro mexicano consiguió dejar su propia marca. Alan Pulido llegó a Olympiacos después de su paso por Levadiakos y, aunque su estancia fue breve, terminó celebrando el campeonato de liga de la temporada 2015-16. En 17 partidos con el conjunto del Pireo marcó seis goles.

La lista mexicana también incluye a Orbelín Pineda, quien encontró continuidad y protagonismo en el AEK Atenas. Desde su llegada en 2022, el mediocampista se convirtió en una pieza importante para el funcionamiento del equipo y acumuló 174 partidos, 20 goles y 17 asistencias. Además, fue campeón de Liga y Copa en 2022-23 y volvió a conquistar la Superliga en 2026.

Argentina y Colombia también dejaron figuras importantes en Grecia

El impacto latinoamericano no se limita a México. Argentina produjo algunos de los fútbolistas más influyentes de la era moderna de la competición. Alejandro “Chori” Domínguez se convirtió en referente de Olympiacos, donde disputó 119 partidos, marcó 38 goles y utilizó incluso el gafete de capitán.

Su experiencia en partidos de Champions League y su regularidad en el torneo local lo hicieron especialmente relevante.

También sobresalieron Luciano Galletti, Ariel Ibagaza y Sebastián Leto. Galletti destacó por su capacidad para aparecer en clásicos y finales; Ibagaza aportó visión, pausa y precisión en las jugadas a balón parado, mientras Leto brilló con Panathinaikos, club con el que consiguió un doblete de Liga y Copa.

En años más recientes, James Rodríguez llevó su talento colombiano a Olympiacos durante la temporada 2022-23. El mediocampista destacó en generación de oportunidades y pases clave, hasta ser incluido en el equipo ideal del torneo.

Ahora, la historia suma un nuevo capítulo con Armando González. El delantero llega después de marcar 29 goles en 69 partidos con Guadalajara y de conseguir dos títulos consecutivos de goleo en Liga MX.

Su desafío será demostrar que el camino que antes recorrieron Castillo, Pulido, Pineda y otras figuras también puede llevarlo a convertirse en protagonista del fútbol europeo.

Te puede interesar