La Hormiga González y otros futbolistas mexicanos que han jugado en la Superliga de Grecia

Armando ‘Hormiga’ González firmó con el Olympiacos de Grecia, equipo que siguió sus pasos tras su buen año con las Chivas del Guadalajara

Armando González ya es nuevo jugador del Olympiacos, que redobló esfuerzos para concretar el fichaje del delantero de las Chivas del Guadalajara. El acuerdo abre para ‘La Hormiga’ una nueva etapa en su carrera, ahora en el futbol europeo y dentro de una Superliga de Grecia que cuenta con una amplia tradición de futbolistas mexicanos.

El fútbol griego suele conceder un papel importante al orden defensivo, la intensidad en los duelos y el aprovechamiento de los errores del rival. Los equipos mantienen estructuras compactas, buscan recuperar el balón para lanzar el contragolpe y conceden un peso relevante a las acciones a balón parado; características que pueden representar una oportunidad dorada para la Hormiga González, quien tendrá el reto de adaptarse a un balompié de mayor exigencia física y táctica.

La experiencia de los mexicanos en Grecia, sin embargo, presenta resultados contrastantes. Mientras algunos consiguieron protagonismo y títulos, otros tuvieron dificultades para consolidarse en una competencia que mantiene como una de sus principales referencias el futbol defensivo que llevó a la selección griega al título de la Eurocopa 2004.

El caso más exitoso es el de Nery Castillo. El delantero, de ascendencia uruguaya y que jugó con la selección mexicana, defendió al Olympiacos entre 2000 y 2007, periodo en el que conquistó seis títulos de liga y dos Copas de Grecia. Más tarde regresó al país para jugar con el Aris Salónica durante la temporada 2009-2010. En total, registró 56 goles en 195 partidos dentro del futbol griego.

Orbelín Pineda también forma parte de los mexicanos que dejaron huella en la Superliga. El mediocampista llegó al AEK Atenas en 2022 bajo las órdenes de Matías Almeyda y se convirtió en una pieza importante para los títulos de liga de 2023 y 2026, además de conquistar la Copa de Grecia en 2023. Durante su paso por el conjunto ateniense aportó 20 goles y 17 asistencias, cifras destacadas para un futbolista de su posición.

Otros mexicanos tuvieron un impacto menor. Alan Pulido llegó al Levadiakos en 2015 antes de dar el salto al Olympiacos y, pese a formar parte de un campeonato de liga, cerró su etapa en Grecia con siete goles y tres asistencias. Rodolfo Pizarro, por su parte, fichó por el AEK Atenas en 2023 y sólo registró una asistencia en 22 partidos.

La lista también incluye a Paolo Medina, quien disputó 17 partidos con el Panetolikos tras su llegada en 2020; Jorge Sánchez, quien sumó 11 encuentros con el PAOK desde su incorporación en 2026; y Pedro Arce, quien pasó por Kavala, Veria FC y Panionios entre 2011 y 2017 y superó los 100 partidos en el futbol griego, aunque no consiguió dar el salto a un club de mayor proyección internacional. Antonio de Nigris también tuvo un breve paso por Grecia: disputó ocho partidos antes de su fallecimiento en noviembre de 2009.

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